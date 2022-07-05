Amazon'un Prime Alışveriş Festivali'nde sunacağı avantajlar belli oldu

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Amazon özellikle ülkemizde Prime üyeliği için yaptığı yerel fiyatlandırmayla birçok kullanıcının ilgisini ve beğenisini kazanmış durumda. Geçtiğimiz saatlerde en büyük alışveriş festivali olan Amazon Prime Alışveriş Festivali'nin tarihi belli olmuştu ve şimdi de avantajlar açıklandı.

Prime Alışveriş Festivali 18 Temmuz'da Başlıyor

18Temmuz - 25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Prime Alışveriş Festivali'inde Prime üyeleri, elektronikten oyuncağa, güzellikten dekorasyona, 28 farklı kategoride yüz binlerce üründe kaçırılmayacak indirimlerden faydalanabilecek. İndirimler dışında kullanıcılar daha birçok avantajdan faydanabilecek.

Amazon Prime Day 2022 indirimleri tarihi belli oldu 4 sa. önce eklendi

Prime Alışveriş Festivali Avantajları

Amazon.com.tr'de tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkânı: Amazon.com.tr müşterileri, Amazon.com.tr tarafından satılan ve yasal taksit kısıtlaması olmayan ürünlerde tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanabiliyor. Üstelik müşteriler, yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde ise peşin fiyatına 6 aya varan taksit imkanından faydalanıyor. Yapı kredi Worldcard sahibi müşteriler ise 18-22 Temmuz tarihleri arasında yapacakları 500TL'lik alışverişlerinde 75TL Worldpuan kazanacak ve amazon.com.tr tarafından satılan, yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde 9 taksitten de peşin fiyatına faydalanabilecek.

Amazon.com.tr müşterileri, Amazon.com.tr tarafından satılan ve yasal taksit kısıtlaması olmayan ürünlerde tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanabiliyor. Üstelik müşteriler, yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde ise peşin fiyatına 6 aya varan taksit imkanından faydalanıyor. Yapı kredi Worldcard sahibi müşteriler ise 18-22 Temmuz tarihleri arasında yapacakları 500TL'lik alışverişlerinde 75TL Worldpuan kazanacak ve amazon.com.tr tarafından satılan, yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde 9 taksitten de peşin fiyatına faydalanabilecek. Seçili ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi: Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın aldığınız seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse, Amazon aradaki farkı hediye kartı olarak hesabınıza tanımlıyor.

Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın aldığınız seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse, Amazon aradaki farkı hediye kartı olarak hesabınıza tanımlıyor. Yeni kategorilerle artan ürün çeşitliliği: Amazon Türkiye, yakın zamanda açtığı 6 yeni kategoriyle ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Bavul ve Seyahat Çantası, Saat, Takı, Otomotiv, Ev Aletleri ve Mobilya kategorilerindeki binlerce üründe harika fırsatlar Prime Alışveriş Festivali'nde müşterileri bekliyor.

Amazon Türkiye, yakın zamanda açtığı 6 yeni kategoriyle ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Bavul ve Seyahat Çantası, Saat, Takı, Otomotiv, Ev Aletleri ve Mobilya kategorilerindeki binlerce üründe harika fırsatlar Prime Alışveriş Festivali'nde müşterileri bekliyor. Prime üyelerine özel, Amazon mobil uygulaması üzerinden yapacağınız 200TL ve üzeri alışverişinize 50TL değerinde Amazon hediye kartı hediye: Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon mobil uygulamasından 200TL ve üzeri alışveriş yapan Prime üyelerini, 50TL değerinde Amazon hediye kartı bekliyor.

Ünlü Sürprizler

Amazon Türkiye'nin sunacağı yılın en büyük indirimlerine ek olarak 18 – 25 Temmuz tarihleri arasında Amazon.com.tr müşterilerini, farklı ilgi alanlarından birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı eğlence dolu sürprizler de bekliyor. Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon Türkiye müşterileri Türkiye'nin ilk Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile pistte hız denemesi, Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcusu Pascal Nouma ile tek kale maç, restoran eleştirmeni Vedat Milör ile öğle yemeği yeme şansı, ünlü müzisyen Murat Dalkılıç ile stüdyoda şarkı söyleme ve ses koçluğu seansı, YouTuber Meryem Can ile “Milyonlarca izlenen YouTube videosu nasıl çekilir?” eğitimi, YouTube içerik üreticisi Mendebur Lemur ile son teknoloji ürün denemesi ve YouTube videosu konukluğu, ünlü moda fenomeni Moda Tutkusu ile stil danışmanlığı ve butiğinden seçilen parça hediyesi ve “Filme Gitmeden Önce” YouTube kanalından Cem Başak ile Prime Video'da yayınlanacak yeni bir dizinin ilk bölümünü izleme şansı elde edecek.

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nden faydalanabilmek için Prime üyesi olmayı unutmayın. Prime üyeliği ilk ay ücretsiz ardından aylık 7.90 TL. Buradan Prime abonesi olabilirsiniz. Prime aboneleri; Prime Alışveriş Festivali dışında hızlı ve esnek teslimat seçenekleri, alışveriş ayrıcalıkları, Prime Video ve Prime Gaming gibi avantajlara sahip oluyor.

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Amazon Prime Alışveriş Festivali'nin avantajları belli oldu