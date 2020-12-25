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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon Prime'dan bir ücretsiz oyun daha: Overcooked

    39 TL değerindeki Overcooked oyunu Prime Gaming'te ücretsiz oldu. Amazon Prime üyesiyseniz hemen oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
    7 sa.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Amazon Prime'dan bir ücretsiz oyun daha: Overcooked
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    Ücretsiz oyun kampanyalarına bu hafta bir güzel haber de Amazon Prime'dan geldi. Prime Gaming üyelerine şu anda değeri 39 TL olan Overcooked oyunu ücretsiz dağıtılıyor. Overcooked önümüzdeki bir ay boyunca ücretsiz olacak ve şimdi kütüphanenize eklerseniz Prime üyeliğiniz sonlansa bile sizde kalacak.

    Yemek pişirme teması üzerine kurulu bir beceri oyunu olan Overcook'ta mutfağa gelen siparişleri zamanında teslim etmeye çalışıyoruz. İster tek başınıza tüm mutfağı yönetebiliyor, isterseniz online olarak dört oyuncuyla birlikte siparişlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Renkli grafiklere sahip Overcooked, eğlenceli oynanışı sayesinde arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmenizi sağlıyor.

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    Overcooked daha önce Epic Games Store'da da ücretsiz dağıtılmıştı. 

    Yeni Prime Gaming oyunlarını almak için bu sayfaya tıklayabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında GTA 5, Apex Legends gibi oyunlar için dağıtılan oyun içi içerikleri (loot) var, aşağıda ise ücretsiz oyunlar görülüyor. Overcooked haricinde bu ay Yooka-Laylee and the Impossibla Lair, Close to the Sun, Battlefield 3 (Origin kodu), Turmoil ve bazı SNK oyunları da ücretsiz dağıtılıyor.

    Prime Gaming oyunlarını Amazon Launcher veya Prime Launcher ile kurabilirsiniz. Amazon Launcher için link burada. Aşağıda bu ayın oyunları için Steam linklerini verdik.

    Overcooked Steam sayfası



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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    1 gün önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    1 gün önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    1 gün önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    eScapeeXc (Baris Yilmaz) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilgisayarda nasıldır bilmiyorum ama PS'te eşli oynanacak çok zevki bir oyun, kesinlikle tavsiye ederim.
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