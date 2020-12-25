Amazon Prime'dan bir ücretsiz oyun daha: Overcooked

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Ücretsiz oyun kampanyalarına bu hafta bir güzel haber de Amazon Prime'dan geldi. Prime Gaming üyelerine şu anda değeri 39 TL olan Overcooked oyunu ücretsiz dağıtılıyor. Overcooked önümüzdeki bir ay boyunca ücretsiz olacak ve şimdi kütüphanenize eklerseniz Prime üyeliğiniz sonlansa bile sizde kalacak.

Yemek pişirme teması üzerine kurulu bir beceri oyunu olan Overcook'ta mutfağa gelen siparişleri zamanında teslim etmeye çalışıyoruz. İster tek başınıza tüm mutfağı yönetebiliyor, isterseniz online olarak dört oyuncuyla birlikte siparişlerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Renkli grafiklere sahip Overcooked, eğlenceli oynanışı sayesinde arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmenizi sağlıyor.

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Overcooked daha önce Epic Games Store'da da ücretsiz dağıtılmıştı.

Yeni Prime Gaming oyunlarını almak için bu sayfaya tıklayabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında GTA 5, Apex Legends gibi oyunlar için dağıtılan oyun içi içerikleri (loot) var, aşağıda ise ücretsiz oyunlar görülüyor. Overcooked haricinde bu ay Yooka-Laylee and the Impossibla Lair, Close to the Sun, Battlefield 3 (Origin kodu), Turmoil ve bazı SNK oyunları da ücretsiz dağıtılıyor.

Prime Gaming oyunlarını Amazon Launcher veya Prime Launcher ile kurabilirsiniz. Amazon Launcher için link burada. Aşağıda bu ayın oyunları için Steam linklerini verdik.

Overcooked Steam sayfası

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