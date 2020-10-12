Amazon Prime Day başladı: İşte düşen ilk fırsatlar!

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Amazon Prime Day’in ilk fırsatları gün yüzüne çıktı. 00.00 itibariyle aktif olan fırsatlar arasında en dikkat çekici olanlardan bir tanesi AirPods Pro oldu. Ürünü kullanıcılar an itibariyle Amazon Prime kullanıcıları 1489TL fiyat etiketi ile TL karşılığı olarak yurt dışından da ucuz fiyata Türkiye’den satın alabiliyor. ABD’de de AirPods Pro’yu şu an en düşük Amazon satıyor. Oradaki fiyat 200 dolar.

Aşağıda teknoloji odaklı olarak önemli gördüğümüz bazı fırsatları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Gece boyunca giren yeni fırsatlar olursa yine yazıyı güncellemeye çalışacağız. Ayrıca yarın öğleden sonra girecek yeni fırsatları da yine sizlere duyurmaya çalışacağız. Siz de yakaladığınız sıcak fırsatları yorumlardan diğer kullanıcılar ile paylaşabilirsiniz.

Telefon

Realme 6 Pro 128GB Realme Türkiye Garantili - 3449TL

Oppo A31 64 GB, Beyaz (Oppo Türkiye Garantili) - 2350TL

Oppo A31 64 GB, Gizemli Siyah (Oppo Türkiye Garantili) - 2350TL

Kulaklık

Apple AirPods Pro MWP22TU/A Kablosuz Kulaklık, Beyaz - 1489,99TL

Sennheiser CX 300S Kulak İçi Kırmızı Kulaklık - 299TL

Sennheiser 508524 Momentum True Wireless Kulaklık, Siyah - 1249TL

JBL T115BT Kulak İçi Bluetooth Kulaklık – Mavi - 159TL

Huawei AM61 Bluetooth Kulaklık, Siyah - 125TL

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic S - 115TL

Sennheiser HD 450BT Kablosuz Bluetooth ANC Kulaklık, Siyah 1289,99TL

PowerBank

Baseus Gentleman 10.000 mAh LCD Display 2xUSB Power Bank , Siyah (PPLN-A01) - 58,90TL

Trust Primo Powerbank 10.000 mAh, Sarı - 64,90TL

Trust Primo Type-C Özellikli Ultra Hızlı ve İnce Powerbank, 10.000 mAh - 79,90TL

Belkin 10000 MaH USB-C / USB-A Hızlı Powerbank, Siyah - 89,90TL

Belkin 10000 MaH USB-C / USB-A Hızlı Powerbank, Beyaz - 82,90TL

mojue 3BB162S mojue PB02 20.000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti - Siyah (3BB162S) - 76,42TL

mojue 3BB161S mojue PB01 10.000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti - Siyah (3BB161S) - 57,72TL

Xiaomi Redmi 20000 Mah Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı - USB-C - 18W 2 Çıkışlı Powerbank, Beyaz - 93TL

Anker PowerCore Select Powerbank, 10000mAh, 2Port PowerIQ 12W+10W, Siyah - 73TL

Robot Süpürge

iRobot Roomba i7 Robot Süpürge, Gümüş - 6302TL

Roborock S5 Max Vacuum Cleaner Akıllı Robot Süpürge Beyaz - 4699TL

Viomi V2 Pro Vacuum Cleaner Akıllı Robot Süpürge, Gri - 3464TL

Kablolar

Belkin (CAA002BT1MBK) Örgülü Lightning Kablo, 1m, Siyah - 39,90TL

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Amazon Prime Day’de ilk fırsatlar bu gece 00.00 itibariyle kullanılabilir olacak

Belkin (CAA002BT1MWH) Örgülü Lightning Hızlı Şarj Ve Data Kablosu, 1m, Beyaz - 34,90TL

Belkin Lightning Konektörlü Boost Charge USB-C Kablosu, 1.2m, Siyah - 29,90TL

Belkin (CAB001BT1MBK) Type-C Veri ve Hızlı Şarj Kablosu, 1m, Siyah - 14,90TL

Belkin (F8J144BT04-C00) Premium Lightning Şarj ve Senk Kablosu,1.2m, Rose Gold 49,90TL

Belkin (CAA001BT2MWH) Lightning Hızlı Şarj Ve Data Kablosu , 2m, Beyaz - 34,90TL

Belkin Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı, 10W - 3.0 QC Seyahat Şarj Cihazı ve Kablo - 92,90TL

Baseus TZCAXC-B01 3in1 Kablo Seti, 2M, Siyah - 61,90TL

Baseus Horizontal USB Type-C to iPhone 11 PRO,XR XS MAX PD18W Hızlı Şarj Kablo 1M, Siyah-Kırmızı 59,90TL

General Mobile M100374 Micro-USB Kablo - 8,8TL

Diğer

General Mobile M100378 2A Turbo Şarj Adaptörü - 11,20TL

Spigen Essential 30W Hızlı Şarj Cihazı 2 Port USB Qualcomm 3.0 18W + iP (Intelligent Power Technology) 12W Duvar Şarjı F207 - 000AD21390 - 61,90TL

Xiaomi Mi Box S 4K Ultra HD Android TV Box HDR Dolby DTS Chromecast Medya Oynatıcı, Siyah - 409TL

Honor Magic Watch 2 42mm Sakura Gold Akıllı Saat - 1295TL

Sony RX100M3 Dijital Kompakt Fotoğraf Makinesi - 3999TL

Philips XB9145/07 TriActive Ultra Başlık Ve PowerCyclone 10 Teknolojisi ile Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Metalik Gri - 1999TL

Narpump XHB-012 Şarjlı Damacana Pompası 25,99TL

Philips GC9330/20 PerfectCare Aqua Pro Buhar Kazanlı Ütü - 1259TL

Televizyon

Philips 50PUS8505/62 50'' (126 cm) 4K UHD LED Android TV - 5379TL

Regal 55R7550UA 55" 4K Smart LED TV - 3689TL

PC Parçaları

ASUS MB EX-A320M-Gaming AMD A320 Soket AM4 DDR4 2666 HDMI DVI M2 USB3.1 AURA RGB MATX - 460TL

MSI 27" OPTIX MPG27CQ2 Gamesense Gaming Monitör, Curved, WQHD, VA, 144HZ, 1MS, RGB, HDMI+DP - 3700TL

MSI 27" OPTIX MAG271CV Gaming Monitör, Curved, FHD, VA, 144HZ, 1MS, HDMI+DP - 1883TL

ASUS TUF GAMING 31,5 VG32VQ VA, KAVISLI,FREESYNC, 2560x1440 1MS(MPRT),144HZ 3YIL HDMIx2, DP ,MM,VESAPIVOT,EYECARE, FLICKER-FREE,DUSUK MAVI ISIK - 3483TL

Dizüstü Bilgisayarlar

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı 15.6" FHD - 9 bin 699TL

MSI GL65 LEOPARD 10SCXR-061XTR Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD, Core i5-10300H, 8GB RAM, 256GB SSD, GTX1650 4GB GDDR6, DOS - 7 bin 7399TL

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı 15.6" FHD, Intel Core i7-10750H, 256GB SSD M.2 , 2x 8GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, 81Y400N0TX, Windows 10 - 9 bin 699TL

MSI GF63 THIN 9SCXR-620XTR Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD, Core I7-9750H, 8GB RAM, 512GB SSD, GTX1650 4GB GDDR6, DOS - 7 bin 999TL

MSI Dizüstü Bilgisayar, 15.6" FHD, Intel Core I5-10300H, 8GB RAM, 512GB SSD, GTX1650TI 4GB Ekran Kartı, GF63 THIN 10SCSR-657XTR, DOS - 8 bin 999TL

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