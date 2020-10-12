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    Amazon Prime Day başladı: İşte düşen ilk fırsatlar!

    Amazon Prime Day bu gece 00.00 itibariyle başladı. Düşen ilk teknoloji odaklı sıcak fırsatları sizler için farklı kategoriler halinde bir araya getirdik.
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    81

    Amazon Prime Day başladı: İşte düşen ilk fırsatlar!
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    Amazon Prime Day’in ilk fırsatları gün yüzüne çıktı. 00.00 itibariyle aktif olan fırsatlar arasında en dikkat çekici olanlardan bir tanesi AirPods Pro oldu. Ürünü kullanıcılar an itibariyle Amazon Prime kullanıcıları 1489TL fiyat etiketi ile TL karşılığı olarak yurt dışından da ucuz fiyata Türkiye’den satın alabiliyor. ABD’de de AirPods Pro’yu şu an en düşük Amazon satıyor. Oradaki fiyat 200 dolar.

    Aşağıda teknoloji odaklı olarak önemli gördüğümüz bazı fırsatları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Gece boyunca giren yeni fırsatlar olursa yine yazıyı güncellemeye çalışacağız. Ayrıca yarın öğleden sonra girecek yeni fırsatları da yine sizlere duyurmaya çalışacağız. Siz de yakaladığınız sıcak fırsatları yorumlardan diğer kullanıcılar ile paylaşabilirsiniz.

    Telefon

    Realme 6 Pro 128GB Realme Türkiye Garantili - 3449TL

    Oppo A31 64 GB, Beyaz (Oppo Türkiye Garantili) - 2350TL

    Oppo A31 64 GB, Gizemli Siyah (Oppo Türkiye Garantili) - 2350TL

    Kulaklık

    Apple AirPods Pro MWP22TU/A Kablosuz Kulaklık, Beyaz - 1489,99TL

    Sennheiser CX 300S Kulak İçi Kırmızı Kulaklık - 299TL

    Sennheiser 508524 Momentum True Wireless Kulaklık, Siyah - 1249TL

    JBL T115BT Kulak İçi Bluetooth Kulaklık – Mavi - 159TL

    Huawei AM61 Bluetooth Kulaklık, Siyah - 125TL

    Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic S - 115TL

    Sennheiser HD 450BT Kablosuz Bluetooth ANC Kulaklık, Siyah 1289,99TL

    PowerBank

    Baseus Gentleman 10.000 mAh LCD Display 2xUSB Power Bank , Siyah (PPLN-A01) - 58,90TL

    Trust Primo Powerbank 10.000 mAh, Sarı - 64,90TL

    Trust Primo Type-C Özellikli Ultra Hızlı ve İnce Powerbank, 10.000 mAh - 79,90TL

    Belkin 10000 MaH USB-C / USB-A Hızlı Powerbank, Siyah - 89,90TL

    Belkin 10000 MaH USB-C / USB-A Hızlı Powerbank, Beyaz - 82,90TL

    mojue 3BB162S mojue PB02 20.000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti - Siyah (3BB162S) - 76,42TL

    mojue 3BB161S mojue PB01 10.000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti - Siyah (3BB161S) - 57,72TL

    Xiaomi Redmi 20000 Mah Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı - USB-C - 18W 2 Çıkışlı Powerbank, Beyaz - 93TL

    Anker PowerCore Select Powerbank, 10000mAh, 2Port PowerIQ 12W+10W, Siyah - 73TL

    Robot Süpürge

    iRobot Roomba i7 Robot Süpürge, Gümüş - 6302TL

    Roborock S5 Max Vacuum Cleaner Akıllı Robot Süpürge Beyaz - 4699TL

    Viomi V2 Pro Vacuum Cleaner Akıllı Robot Süpürge, Gri - 3464TL

    Kablolar

    Belkin (CAA002BT1MBK) Örgülü Lightning Kablo, 1m, Siyah - 39,90TL

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    Belkin (CAA002BT1MWH) Örgülü Lightning Hızlı Şarj Ve Data Kablosu, 1m, Beyaz - 34,90TL

    Belkin Lightning Konektörlü Boost Charge USB-C Kablosu, 1.2m, Siyah - 29,90TL

    Belkin (CAB001BT1MBK) Type-C Veri ve Hızlı Şarj Kablosu, 1m, Siyah - 14,90TL

    Belkin (F8J144BT04-C00) Premium Lightning Şarj ve Senk Kablosu,1.2m, Rose Gold 49,90TL

    Belkin (CAA001BT2MWH) Lightning Hızlı Şarj Ve Data Kablosu , 2m, Beyaz - 34,90TL

    Belkin Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı, 10W - 3.0 QC Seyahat Şarj Cihazı ve Kablo - 92,90TL

    Baseus TZCAXC-B01 3in1 Kablo Seti, 2M, Siyah - 61,90TL

    Baseus Horizontal USB Type-C to iPhone 11 PRO,XR XS MAX PD18W Hızlı Şarj Kablo 1M, Siyah-Kırmızı 59,90TL

    General Mobile M100374 Micro-USB Kablo - 8,8TL

    Diğer

    General Mobile M100378 2A Turbo Şarj Adaptörü - 11,20TL

    Spigen Essential 30W Hızlı Şarj Cihazı 2 Port USB Qualcomm 3.0 18W + iP (Intelligent Power Technology) 12W Duvar Şarjı F207 - 000AD21390 - 61,90TL

    Xiaomi Mi Box S 4K Ultra HD Android TV Box HDR Dolby DTS Chromecast Medya Oynatıcı, Siyah - 409TL

    Honor Magic Watch 2 42mm Sakura Gold Akıllı Saat - 1295TL

    Sony RX100M3 Dijital Kompakt Fotoğraf Makinesi - 3999TL

    Philips XB9145/07 TriActive Ultra Başlık Ve PowerCyclone 10 Teknolojisi ile Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Metalik Gri - 1999TL

    Narpump XHB-012 Şarjlı Damacana Pompası 25,99TL

    Philips GC9330/20 PerfectCare Aqua Pro Buhar Kazanlı Ütü - 1259TL

    Televizyon

    Philips 50PUS8505/62 50'' (126 cm) 4K UHD LED Android TV - 5379TL

    Regal 55R7550UA 55" 4K Smart LED TV - 3689TL

    PC Parçaları

    ASUS MB EX-A320M-Gaming AMD A320 Soket AM4 DDR4 2666 HDMI DVI M2 USB3.1 AURA RGB MATX - 460TL

    MSI 27" OPTIX MPG27CQ2 Gamesense Gaming Monitör, Curved, WQHD, VA, 144HZ, 1MS, RGB, HDMI+DP - 3700TL

    MSI 27" OPTIX MAG271CV Gaming Monitör, Curved, FHD, VA, 144HZ, 1MS, HDMI+DP - 1883TL

    ASUS TUF GAMING 31,5 VG32VQ VA, KAVISLI,FREESYNC, 2560x1440 1MS(MPRT),144HZ 3YIL HDMIx2, DP ,MM,VESAPIVOT,EYECARE, FLICKER-FREE,DUSUK MAVI ISIK - 3483TL

    Dizüstü Bilgisayarlar

    Lenovo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı 15.6" FHD - 9 bin 699TL

    MSI GL65 LEOPARD 10SCXR-061XTR Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD, Core i5-10300H, 8GB RAM, 256GB SSD, GTX1650 4GB GDDR6, DOS - 7 bin 7399TL

    Lenovo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı 15.6" FHD, Intel Core i7-10750H, 256GB SSD M.2 , 2x 8GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, 81Y400N0TX, Windows 10 - 9 bin 699TL

    MSI GF63 THIN 9SCXR-620XTR Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD, Core I7-9750H, 8GB RAM, 512GB SSD,  GTX1650 4GB GDDR6, DOS - 7 bin 999TL

    MSI Dizüstü Bilgisayar,  15.6" FHD, Intel Core I5-10300H, 8GB RAM, 512GB SSD, GTX1650TI 4GB Ekran Kartı, GF63 THIN 10SCSR-657XTR, DOS - 8 bin 999TL



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    40 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Kimsediil (Onur Ornek) 1 hf. en beğenilen
    Sepetimde ki tüm ürünlerin fiyatı arttı. İstisnasız 3sayfa

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Sepetimde ki tüm ürünlerin fiyatı arttı. İstisnasız 3sayfa ...
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    1 Yanıt Yanıtla +127
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    001ATB (Ahmet ) 1 hf.
    İndirim felan yok arkadaşlar,1 haftadır bindirim yaptıkları fazlalık kısımları geri indirmişler yani güzel ülkemde yine keriz silkeleme yapıyorlar. Amazon'a şark kurnazlığı hiç yakışmadı.
    İndirim felan yok arkadaşlar,1 haftadır bindirim yaptıkları fazlalık kısımları geri indirmişler yani güzel ülkemde yine keriz silkeleme yapıyorlar. Amazon'a şar...
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    Yanıtla +114
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    NoodleBell (wilhelm winter) 1 hf.
    amazon'a niye kızıyor bu millet? ekonomi ortada değil mi? adamlar ne yapsın? şahsen ben en ucuz 150 liraya satılan ürünü 120 liradan aldım bugün. bu bile iyi bir şey şu şartlarda. dün onlarca kitap aldım hem %20 indirim kullandım hem 30 lira indirim. ülke üretmiyor arkadaşlar indirimde olan her şey ithal ürün. dolar 8 euro 9 sterlin 10 iken adamlar ne yapsın? kimse kusura bakmasın ama ben amazon'u savunacağım. 8 liraya dizimi izliyorum, indirimli kitaplarımı alıyorum, ücretsiz ekspress kargomu kullanıyorum, arkadaşlarla stres atmalık oynadığım oyunlar var o oyunlara özel güzel içerikler sunuyorlar. 2020 yılında bu ülkenin başına gelmiş en güzel şeylerden biri amazon. onu da bu yorumlarla kaybetmeyelim. bazı vatandaşlarımıza kalsa amerika'da satılan 200 dolarlık beats kulaklık burada da 400 tl olsun. o devir geçti arkadaşlar. üretim yok, paramızın değeri yok, enflasyon çift hanelerde, ülkeye yatırımcıyı geçtim turist bile gelmiyor artık. trendyol gibi 100 liralık kulaklığın sahtesini 70 liraya mı satsın adamlar? sadece önüme direkt çıkan ve her yerde en düşük 10.500'e satılan msi laptop 8999 tl. laptop ihtiyacım olsa kaçırmazdım bile.

    tl'nin diğer para birimleri değerini yazarak yorumumu sonlandırıyorum.
    1tl=0.13 usd
    1tl=0.11 euro
    1tl=0.097 sterlin
    hatta şu an "savaşta" olan can kardeşlerimizin birimi ile de kıyaslayalım
    1tl=0.22 manat

    önce bu tablo düzelsin sonra "mükemmel" indirim isteme hakkına erişiriz. herkese iyi forumlar ve aileleriniz ile sağlıklı, güzel günler diliyorum.
    amazon'a niye kızıyor bu millet? ekonomi ortada değil mi? adamlar ne yapsın? şahsen ben en ucuz 150 liraya satılan ürünü 120 liradan aldım bugün. bu bile iyi bi...
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    1 Yanıt Yanıtla +63
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    Yorumlar (235) Yorum Yaz Forumda Gör
    23
    AnadoluEfes 1 hf.
    Amazonun kaymağını mühendis murat nickli eleman ve donanım haber çok yemişti o günleri'de unutmayalım
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    WatchAndLearnn 1 hf.
    Ülkemizin hali ortada ekonominin e si kalmamış ülkede. Kur fiyatları her geçen gün arşa çıkıyor. Bu durumda amazon bile yaptığı indirimlerle tüketiciyi mutlu edemiyor çünkü indirimli hali bile çok yükseğe geliyor fiyatlar TL açısından... Ama bir kaç üründe indirim oldu 3-5 kuruş... Fazlası olmaz bu ülkede önce ekonomimizi geliştirelim ondan sonra indirim bekleriz düzgün...
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    emderrevis (Emre -) 1 hf.
    Tam monitör bakarken Prime ile Viewsonic'in VP2768 modelini 4600 yerine 3180'e aldım güzel denk geldi.
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    zengier (Ali Mackali) 1 hf.
    Prime day hikaye cikti vallaha, ancak oncesinde bir suredir takip ettigim Xiaomi robot supurgeyi gayet guzel bir fiyata aldim. hatta siparisi gectigimde prima a ozel 100 tl indirim ekledi , aaa ne guzel dedim. ertesi gun fiyat 120 tl daha dustu :D eskisini iptal edip tekrar siparis verdim. su an aldigim fiyatin 500 tl uzerinde , ki bu indirim oncesinde de urun su anki fiyati civarina yukselmistir.
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    falterubbix (s a) 1 hf.
    Philips 50PUS8505/62 50'' (126 cm) 4K UHD LED Android TV - 5379TL

    bu 6000 tl?
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    anatolia28 1 hf.
    alacağım ürünün yanında prime yazıyor, prime üyesi olsam ayrıca indirim alabilir miyim?
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    abdulrezakbinberrak (n b) 1 hf.
    nedense amazon fire stick yada kindle geleceğini düşündüm prime day tam bir hayal kırıklığıydı umarım black friday de düzgün ürün gurupları ile iyi bir indirim yaparlar hoş bu ekonomik ortamda biraz zor
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    hareketliperde (tuluy ....) 1 hf.
    prime da düşer diye bekledim düşmedi. bugün düşürmüşler. sipariş verip prime üyeliği iptal ettim . bebek doğmaya yakın tekrar aktif ederim :)


    https://www.amazon.com.tr/gp/product/B06XGBC43Z/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1&th=1&utm_source=spydrop
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    T.C.Eylem (Eylem Akyürek) 1 hf.
    yani insanlar neden bu kadar nefret kusmuş prime day ve airpodsa anlamadım. prime dayde belki çok fazla çeşit yoktu ama güzel fırsatlar vardı. Sony WF-1000XM3 kulaklığı 990TL ye aldım, piyasada var mı bu fiyata? ben göremedim 1300-1400 bandında.

    Airpods pro da 1490tl fiyatı ile gayet uygun, bir kulaklık için kişiye göre pahalı gelebilir ama global fiyatına göre uygun, kimseye laf yetiştirmek düşmez..
    Avrupa grubunda 200 eur bandında satılan bir kulaklık öyle baktınız mı iyi fiyatı 2 sene garanti ve taksiti de düşünürsek gayet iyi.

    güzel mouse, süpürge, güvenlik kasası, ampul, hdd ben gayet iyi fırsatlar gördüm.. Bedavaya da verecek değiller insanları memnun etmek çok zor.

    Amazon türkiye gerçekten standartları yüksek alışmadığımız kalitede hizmet veren bir kuruluş, umarım diğer firmalar da örnek alır. Gayet güzel fiyatlı ürünler de bulunabiliyor.
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    -Nautilus- (Önder Y.) 1 hf. (düzenlendi)
    8 liralık siparişimin içinden piyasa değeri toplam 900 lira civarında başka ürünler de çıktı. Eksik/fazia ürün vakası yaşayan var mı Prime Day kapsamında?
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    34334 kez okundu.
    209 kişi, toplam 235 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amazon, prime day ve
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