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    Amazon Prime Day başladı: İşte düşen ilk fırsatlar!

    Amazon Prime Day kapsamında Erken Erişim Flaş Fırsatlar başladı. İlk indirimlerde Samsung Android Telefon, Roborock robot süpürge ve Philips kahve makinesindeki avantajlı fiyatlar sunuluyor.

    Amazon Prime Day başladı: İşte düşen ilk fırsatlar! Tam Boyutta Gör
    Sıcak fırsat takipçilerinin merakla beklediği Amazon Prime Day kampanyası resmen başladı. Bu gece saat 00.00 itibarıyla "Erken Erişim Flaş Fırsatlar" kampanyasıyla ısınma turları başlarken, Prime Day'in ana indirimleri ise Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak.

    👉 İlk indirimler için tıkla: Amazon Prime Day İndirimleri

    Prime üyeleri, 29 Haziran'a kadar devam edecek kampanya kapsamında çok sayıda üründe yılın en düşük fiyatlarından yararlanma fırsatı yakalayacak. Binlerce üründe ise son ayların en düşük fiyatları olacak.

    🔥 Erken Erişim Flaş Fırsatlar başladı!

    Bu gece 00.00'da başlayan "Erken Erişim Flaş Fırsatlar" etkinliği ile sayılı üründe Prime Day indirimleri başladı. Bu fırsatlar stoklarla sınırlı ve kısa süreliğine geçerli. Kampanyanın ilk indirimlerini kaçırmamak için acele etmenizde fayda var. Tüm kategorilerde ve binlerce markada geçerli indirimler ise Pazartesi sabah 09.00'da başlayacak. Teknolojiden ev yaşamına, kişisel bakımdan oyun ekipmanlarına, süpermarketten giyime kadar binlerce üründe özel fiyatlar sunulacak.

    👉 İlk indirimler için tıkla: Amazon Prime Day İndirimleri

    🛒 Prime Day'in ilk fırsatları

    İndirimler Prime'a özel

    Amazon Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. 

    Prime üyeliği, aylık 69,90 TL olarak ücretlendiriliyor. İlk kez Prime'a katılacaklar için bir ay ücretsiz deneme fırsatı sunuluyor. Deneme üyeliğinizi başlatarak Prime indirimlerinden yararlanabilir ve tüm ürünlerde ücretsiz kargo imkanından faydalanabilirsiniz. 

    👉 Prime'ı 30 gün ücretsiz denemek için tıkla: Amazon Prime

    En düşük fiyat garantisi

    Prime Day kampanyası boyunca Prime üyelerine, Amazon.com.tr satıcılı seçili ürünlerde "En Düşük Fiyat" garantisi veriliyor. Kampanya süresince satın alınan bir ürünün fiyatının düşmesi halinde aradaki fark müşterinin hesabına iade ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, "Acaba fiyat daha da düşer mi?" endişesi yaşamadan alışveriş yapabiliyor.

    Peşin fiyatına 9 Taksit ve 1.500 TL puan

    Taksit kampanyalarının kısıtlandığı şu günlerde Amazon'da Prime Day'e özel olarak peşin fiyatına 9 taksit imkanı sunuluyor. Axess (Akbank), Paraf (Halkbank), Bankkart (Ziraat Bankası) sahiplerine 10 bin TL ve üzeri, Maximum (İş Bankası) kartlarında ise 15 bin TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 9 taksit yapılıyor. Bunlara ek olarak Maximum kartlılar tek seferde ve farklı günlerde yapacağı 5.000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL, toplamda 1.500 TL MaxiPuan kazanıyor.

    Prime Day indirimleri DH'de

    Amazon Prime Day boyunca öne çıkan fırsatları, dip fiyatlı ürünleri, stoklarla sınırlı kampanyaları ve kaçırılmaması gereken indirimleri anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlı fiyatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.

    📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu
    📢 Amazon Türkiye İndirimleri, Fırsatları ve Kampanyaları [Ana Konu]
    📢 Amazon Türkiye Sadece İndirimli Ürün ve Fırsat Paylaşımları [Ana Konu]
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    H
    hasandemirrr 3 gün önce

    çok güzel

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