Amazon Prime Day’de ikinci günün düşen ilk fırsatları

Dün başlayan Prime Day’in ilk dakikalarında aşırı yoğunluk nedeniyle kısa bir süre aksayan ve birkaç dakikalığına hizmet veremeyen Amazon’da sunulan birçok fırsatın ciddi bir stok ile desteklenmesi daha çok kullanıcının faydalanma olanağı bulması adına önemliydi. Gün boyu da yeni fırsatlarla desteklenen Prime Day’de gece boyu gerçekleşen alışverişlerin gün içerisinde kargoya verilmiş olması Amazon’un bu işe iyi hazırlandığını ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "Amazon Prime Day başladı: İşte düşen ilk fırsatlar!"
Sadece İstanbul’da değil Anadolu’nun birçok kentinde Prime Day’in ilk gününde yapılan alışverişler, ikinci günde kullanıcılara ulaşmış olacağa benziyor. Anadolu'da bazı şehirlere kargolar aynı gün AGT Kurye ile teslim ediliyor ve diğer kargo şirketlerine kıyasla Amazon ürünlerine daha fazla öncelik verdiklerini söyleyebiliriz. En azından biz kendi alışverişlerimizde bu durumu gözlemleyebildik.
İkinci gün fırsatlarına da biraz göz attığımızdaysa özellikle telefonlarda daha fazla fırsat görememek son derece üzücüydü. Aynı şekilde Apple ürünlerinde de AirPods Pro’nun çok iyi bir fiyata satılması dışında bir şey göremedik ne yazık ki. Aşağıya bizim tespit edebildiğimiz ilgi çekici teknolojik ürünlerden bazılarını listeledik.
Telefon
Oppo A52 64 GB, Alacakaranlık Siyahı (Oppo Türkiye Garantili) - 2599TL
Oppo Reno 3 128 GB (Oppo Türkiye Garantili) - 3619TL
Honor 20 lite 128GB Smartphone, Phantom Red - 2371TL
Oppo A72 128 GB, Parlak Beyaz (Oppo Türkiye Garantili) - 2899TL
Monitör
MSI 27" OPTIX MPG27CQ2 Gamesense Gaming Monitör, Curved, WQHD, VA, 144HZ, 1MS, RGB, HDMI+DP - 3702TL
LG 24MD4KL-B 23.6 inç Bilgisayar Monitörü, LED IPS - 5980TL
Asus PA24AC 24.1" LED Monitör - 3597TL
MSI Optix, MAG272CQR Monitör, 27 inches LED - 2827TLİlginizi Çekebilir Amazon’dan Prime kullanıcılarına özel Xiaomi kampanyası
31.5 MSI OPTIX AG32CQ WQHD 144HZ 1MS HDMI+DP+DVI SIYAH CURVED GAMING MONITOR - 2806TL
Viewsonic VP2458 Monitör 24 inches IPS Teknolojiisi TFT LCD - 1644TL
Samsung LS24R350FHMXUF 23.8 İnç Full HD Çerçevesiz Monitör, 75Hz, IPS - 699TL
PC Parçaları
MSI Radeon RX 5500 XT GAMING X 8G RX5500XT 8GB GDDR6 128B DX12 PCIE 4.0 x16 (1XHDMI 3XDP) Ekran Kartı - 1765TL
MSI X470 GAMING PRO MAX AM4 DDR4 4133OC) DVI HDMI 2xM.2 USB3.1 ATX - 1120TL
MSI GEFORCE RTX 2060 SUPER GAMING RTX2060S 8GB GDDR6 256B DX12U PCIE 3.0 X16 (1XHDMI 3XDP) Ekran Kartı - 3415TL
WD Blue SN550 NVMe SSD Dahili Depolama, 500 GB - 599TL
Toshiba HDTH310ER3AB DSK EXT 2, 5" Canvio Alüminyum 1TB RED USB3.0 - 358TL
Diğer Fırsatlar
Braun 81666379 Braun 9 Serisi 9330s Islak ve Kuru Sakal Yoğunluğu Okuma Ozellikli, Şarj Edilebilir, Kablosuz Traş/Traş Makinesi - 1546TL
Sony WFXB700 Kablosuz Kulaklık, Mavi - 699TL
Sony WH-XB900N Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık, Siyah - 900TL
Sennheiser CX 150BT Bluetooth Kulak İçi Mikrofonlu Kulaklık, Siyah - 399TL
Fotoğrafçılık
Sony A6300 APS-C Sensörlü E mount fotoğraf makinesi - 6999TL
Addison ATR-17 50-127 Cm Taşıma Çantalı Tripod - 99TL
Sony WF-1000XM3 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, Siyah - 990TL
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Amazon bekleneni karşılayamadı haberi yapın. Yapılamıyorsa bu yapılan haberlere "reklam" diye açıkça belirleyici ifadeler ekleyin!