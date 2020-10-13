Amazon Prime Day’de ikinci günün düşen ilk fırsatları

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Dün başlayan Prime Day’in ilk dakikalarında aşırı yoğunluk nedeniyle kısa bir süre aksayan ve birkaç dakikalığına hizmet veremeyen Amazon’da sunulan birçok fırsatın ciddi bir stok ile desteklenmesi daha çok kullanıcının faydalanma olanağı bulması adına önemliydi. Gün boyu da yeni fırsatlarla desteklenen Prime Day’de gece boyu gerçekleşen alışverişlerin gün içerisinde kargoya verilmiş olması Amazon’un bu işe iyi hazırlandığını ortaya koydu.

Ayrıca Bkz. "Amazon Prime Day başladı: İşte düşen ilk fırsatlar!"

Sadece İstanbul’da değil Anadolu’nun birçok kentinde Prime Day’in ilk gününde yapılan alışverişler, ikinci günde kullanıcılara ulaşmış olacağa benziyor. Anadolu'da bazı şehirlere kargolar aynı gün AGT Kurye ile teslim ediliyor ve diğer kargo şirketlerine kıyasla Amazon ürünlerine daha fazla öncelik verdiklerini söyleyebiliriz. En azından biz kendi alışverişlerimizde bu durumu gözlemleyebildik.

İkinci gün fırsatlarına da biraz göz attığımızdaysa özellikle telefonlarda daha fazla fırsat görememek son derece üzücüydü. Aynı şekilde Apple ürünlerinde de AirPods Pro’nun çok iyi bir fiyata satılması dışında bir şey göremedik ne yazık ki. Aşağıya bizim tespit edebildiğimiz ilgi çekici teknolojik ürünlerden bazılarını listeledik.

Telefon

Oppo A52 64 GB, Alacakaranlık Siyahı (Oppo Türkiye Garantili) - 2599TL

Oppo Reno 3 128 GB (Oppo Türkiye Garantili) - 3619TL

Honor 20 lite 128GB Smartphone, Phantom Red - 2371TL

Oppo A72 128 GB, Parlak Beyaz (Oppo Türkiye Garantili) - 2899TL

Monitör

MSI 27" OPTIX MPG27CQ2 Gamesense Gaming Monitör, Curved, WQHD, VA, 144HZ, 1MS, RGB, HDMI+DP - 3702TL

LG 24MD4KL-B 23.6 inç Bilgisayar Monitörü, LED IPS - 5980TL

Asus PA24AC 24.1" LED Monitör - 3597TL

MSI Optix, MAG272CQR Monitör, 27 inches LED - 2827TL

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31.5 MSI OPTIX AG32CQ WQHD 144HZ 1MS HDMI+DP+DVI SIYAH CURVED GAMING MONITOR - 2806TL

Viewsonic VP2458 Monitör 24 inches IPS Teknolojiisi TFT LCD - 1644TL

Samsung LS24R350FHMXUF 23.8 İnç Full HD Çerçevesiz Monitör, 75Hz, IPS - 699TL

PC Parçaları

MSI Radeon RX 5500 XT GAMING X 8G RX5500XT 8GB GDDR6 128B DX12 PCIE 4.0 x16 (1XHDMI 3XDP) Ekran Kartı - 1765TL

MSI X470 GAMING PRO MAX AM4 DDR4 4133OC) DVI HDMI 2xM.2 USB3.1 ATX - 1120TL

MSI GEFORCE RTX 2060 SUPER GAMING RTX2060S 8GB GDDR6 256B DX12U PCIE 3.0 X16 (1XHDMI 3XDP) Ekran Kartı - 3415TL

WD Blue SN550 NVMe SSD Dahili Depolama, 500 GB - 599TL

Toshiba HDTH310ER3AB DSK EXT 2, 5" Canvio Alüminyum 1TB RED USB3.0 - 358TL

Diğer Fırsatlar

Braun 81666379 Braun 9 Serisi 9330s Islak ve Kuru Sakal Yoğunluğu Okuma Ozellikli, Şarj Edilebilir, Kablosuz Traş/Traş Makinesi - 1546TL

Sony WFXB700 Kablosuz Kulaklık, Mavi - 699TL

Sony WH-XB900N Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık, Siyah - 900TL

Sennheiser CX 150BT Bluetooth Kulak İçi Mikrofonlu Kulaklık, Siyah - 399TL

Fotoğrafçılık

Sony A6300 APS-C Sensörlü E mount fotoğraf makinesi - 6999TL

Addison ATR-17 50-127 Cm Taşıma Çantalı Tripod - 99TL

Sony WF-1000XM3 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, Siyah - 990TL

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