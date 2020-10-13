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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon Prime Day’de ikinci günün düşen ilk fırsatları

    Amazon Prime Day’de ikinci günün ilk fırsatları gün yüzüne çıktı. Satışa sunulan ilgi çekici fırsatlardan teknoloji odaklı olanlardan bazılarını sizler için listelemeye çalıştık.
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Amazon Prime Day’de ikinci günün düşen ilk fırsatları
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    Dün başlayan Prime Day’in ilk dakikalarında aşırı yoğunluk nedeniyle kısa bir süre aksayan ve birkaç dakikalığına hizmet veremeyen Amazon’da sunulan birçok fırsatın ciddi bir stok ile desteklenmesi daha çok kullanıcının faydalanma olanağı bulması adına önemliydi. Gün boyu da yeni fırsatlarla desteklenen Prime Day’de gece boyu gerçekleşen alışverişlerin gün içerisinde kargoya verilmiş olması Amazon’un bu işe iyi hazırlandığını ortaya koydu.

    Ayrıca Bkz. "Amazon Prime Day başladı: İşte düşen ilk fırsatlar!"

    Sadece İstanbul’da değil Anadolu’nun birçok kentinde Prime Day’in ilk gününde yapılan alışverişler, ikinci günde kullanıcılara ulaşmış olacağa benziyor. Anadolu'da bazı şehirlere kargolar aynı gün AGT Kurye ile teslim ediliyor ve diğer kargo şirketlerine kıyasla Amazon ürünlerine daha fazla öncelik verdiklerini söyleyebiliriz. En azından biz kendi alışverişlerimizde bu durumu gözlemleyebildik.

    İkinci gün fırsatlarına da biraz göz attığımızdaysa özellikle telefonlarda daha fazla fırsat görememek son derece üzücüydü. Aynı şekilde Apple ürünlerinde de AirPods Pro’nun çok iyi bir fiyata satılması dışında bir şey göremedik ne yazık ki. Aşağıya bizim tespit edebildiğimiz ilgi çekici teknolojik ürünlerden bazılarını listeledik.

    Telefon

    Oppo A52 64 GB, Alacakaranlık Siyahı (Oppo Türkiye Garantili) - 2599TL

    Oppo Reno 3 128 GB (Oppo Türkiye Garantili) - 3619TL

    Honor 20 lite 128GB Smartphone, Phantom Red - 2371TL

    Oppo A72 128 GB, Parlak Beyaz (Oppo Türkiye Garantili) - 2899TL

    Monitör

    MSI 27" OPTIX MPG27CQ2 Gamesense Gaming Monitör, Curved, WQHD, VA, 144HZ, 1MS, RGB, HDMI+DP - 3702TL

    LG 24MD4KL-B 23.6 inç Bilgisayar Monitörü, LED IPS - 5980TL

    Asus PA24AC 24.1" LED Monitör - 3597TL

    MSI Optix, MAG272CQR Monitör, 27 inches LED - 2827TL

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon’dan Prime kullanıcılarına özel Xiaomi kampanyası

    31.5 MSI OPTIX AG32CQ WQHD 144HZ 1MS HDMI+DP+DVI SIYAH CURVED GAMING MONITOR - 2806TL

    Viewsonic VP2458 Monitör 24 inches IPS Teknolojiisi TFT LCD - 1644TL

    Samsung LS24R350FHMXUF 23.8 İnç Full HD Çerçevesiz Monitör, 75Hz, IPS - 699TL

    PC Parçaları

    MSI Radeon RX 5500 XT GAMING X 8G RX5500XT 8GB GDDR6 128B DX12 PCIE 4.0 x16 (1XHDMI 3XDP) Ekran Kartı - 1765TL

    MSI X470 GAMING PRO MAX AM4 DDR4 4133OC) DVI HDMI 2xM.2 USB3.1 ATX - 1120TL

    MSI GEFORCE RTX 2060 SUPER GAMING RTX2060S 8GB GDDR6 256B DX12U PCIE 3.0 X16 (1XHDMI 3XDP) Ekran Kartı - 3415TL

    WD Blue SN550 NVMe SSD Dahili Depolama, 500 GB - 599TL

    Toshiba HDTH310ER3AB DSK EXT 2, 5" Canvio Alüminyum 1TB RED USB3.0 - 358TL

    Diğer Fırsatlar

    Braun 81666379 Braun 9 Serisi 9330s Islak ve Kuru Sakal Yoğunluğu Okuma Ozellikli, Şarj Edilebilir, Kablosuz Traş/Traş Makinesi - 1546TL

    Sony WFXB700 Kablosuz Kulaklık, Mavi - 699TL

    Sony WH-XB900N Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık, Siyah - 900TL

    Sennheiser CX 150BT Bluetooth Kulak İçi Mikrofonlu Kulaklık, Siyah - 399TL

    Fotoğrafçılık

    Sony A6300 APS-C Sensörlü E mount fotoğraf makinesi - 6999TL

    Addison ATR-17 50-127 Cm Taşıma Çantalı Tripod - 99TL

    Sony WF-1000XM3 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, Siyah - 990TL



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    40 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

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    Ülkede ekonomi o kadar patates ki üç-beş ay öncesinin fiyatlarına ürünleri satıp buna indirim diyorlar. Üç-beş ayda nasıl zamlandıysa artık fiyatlar, akıl almıyor!
    Ülkede ekonomi o kadar patates ki üç-beş ay öncesinin fiyatlarına ürünleri satıp buna indirim diyorlar. Üç-beş ayda nasıl zamlandıysa artık fiyatlar, akıl almıy...
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    Yanıtla +32
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    fuckulteli 1 hf.
    2. günün reklam "haberi" de yapılmış.. Sıcak Fırsatlardaki memnuniyetsizliği habere de taşıyın bir zahmet, indirimlerden tatmin olan müşteri sayısı iki elin parmaklarını geçmez.

    Amazon bekleneni karşılayamadı haberi yapın. Yapılamıyorsa bu yapılan haberlere "reklam" diye açıkça belirleyici ifadeler ekleyin!
    2. günün reklam "haberi" de yapılmış.. Sıcak Fırsatlardaki memnuniyetsizliği habere de taşıyın bir zahmet, indirimlerden tatmin olan müşteri sayısı iki elin par...
    Devamını Gör
    Yanıtla +22
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    logi666leboss (serhat agar) 1 hf.
    Tek artisi kargo bedava fiyatlarda son alti aylik fiyatlara bakiyorum ancak son alti ayin ortalamasi daha asagisi yok
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ceasar159 (Sezer Kus) 1 hf.
    Valla ben Philips televizyon aldım indirim gelmesini blackfriday filan beklerken ürün her yerde zamlanmisti 6999 iken fiyatı 7200 TL olmustu. Amazon indirimlerinde 6529 TL ye düştü hemen sipariş verdim bu fiyattan aşağıya düşeceğini sanmıyorum. İhtiyacın olan üründe indirim varsa işine gelir yoksa işe yaramaz ama bu ülkede önce bindirip sonra indirim yapan birçok site var. Trendyol ve Hepsiburada bundan önceki indirimlerinde daha büyük fiyaskolar yaşattı bence.



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    SoDy 1 hf.
    Benim açımdan sınıfta kaldı amazon.
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    fuckulteli 1 hf.
    2. günün reklam "haberi" de yapılmış.. Sıcak Fırsatlardaki memnuniyetsizliği habere de taşıyın bir zahmet, indirimlerden tatmin olan müşteri sayısı iki elin parmaklarını geçmez.

    Amazon bekleneni karşılayamadı haberi yapın. Yapılamıyorsa bu yapılan haberlere "reklam" diye açıkça belirleyici ifadeler ekleyin!
    Yanıtla +22
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    logi666leboss (serhat agar) 1 hf.
    Tek artisi kargo bedava fiyatlarda son alti aylik fiyatlara bakiyorum ancak son alti ayin ortalamasi daha asagisi yok
    Yanıtla +10
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    redar 1 hf. en beğenilen
    Ülkede ekonomi o kadar patates ki üç-beş ay öncesinin fiyatlarına ürünleri satıp buna indirim diyorlar. Üç-beş ayda nasıl zamlandıysa artık fiyatlar, akıl almıyor!
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    WienerWald (Arda ) 1 hf.
    Boş
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    Portraitclub 1 hf.
    Bunlara indirim denmez. 21 kasımı bekleyin black friday
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    ugur3435 1 hf.
    samsung 699₺ ye iyiymişte bitmiş hemen
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    Pi (3.14159265359 ) 1 hf.
    Fiyatlar vaaay değil elbette. Ama beklediğiniz bir ürün varsa iş görür bence.



    Bir de şu sıcak fırsatların kazandirdigi birşey var. İndirim olmadı mı kesinlikle almıyorum. İlla o ürün düşecek. Tamam fiyatlar genel olarak herşeyde pahalı. Ancak ucundan bucagindan düşerse gene iyi. Hiç yoktan iyidir.
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    Mustafa Dümen (Mustafa Arda) 1 hf.
    İndirim göremedim ve dün dahil birşey alacak birşey bulamadım. Üzgünüm amazon...
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