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    Amazon Prime Day indirim tarihleri paylaşıldı

    48 saat boyunca iddialı indirimlerin yapılacağı Amazon Prime Day günleri 13-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Şimdiden belirli ürün gruplarında indirimler başladı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Amazon Prime Day indirim tarihleri paylaşıldı
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    Amazon platformunun mevcut alışveriş günleri dışında kendi Prime kullanıcıları için gerçekleştirdiği Prime Day indirim günleri resmileşti. Ekim ortasında yeni bir alışveriş çılgınlığı yaşanacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon’un dev Prime Day indirimlerinin tarihi belli oldu

    Amazon Prime Day ne zaman?

    Amazon Prime müşterileri 13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Prime Day indirim günlerinde sayısız ürüne avantajlı kavuşma imkanını elde edecek. Amazon Prime aboneliğinin geçerli olduğu tüm ülkelerde kampanya aynı anda başlayacak. Ülkemizde ise ilk kez Prime Day etkinliği düzenleniyor. 

    Ayrıca Bkz. "Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı"

    Geçen yıl 15-16 Temmuz tarihlerinde Prime Day indirimi yapılmıştı. Analizlere göre 48 saat süren indirim kampanyasında 100 milyondan fazla ürün satıldı ve 6 milyar dolar civarında gelir elde edildi.

    Ülkemizde 7.90TL karşılığında Amazon Prime aboneliği başlamış durumda. Kısa süre sonra yapılacak Prime Day etkinliğinden yararlanmak için uygun fiyatlı aboneliği kaçırmamak gerekiyor. Ayrıca Prime Day öncesinde de Amazon belirli ürünlerde indirim ve hediye çeki kampanyaları da yapıyor:

    Moda: Amazon Prime üyelerine özel Lumberjack, Puma, Under Armour ve U.S. Polo Assn. gibi markaların spor ayakkabılarında 200 TL’ye kadar indirim fırsatının yanı sıra Penti çoraplarda 3 al 2 öde fırsatı
    Kulaklık ve Hoparlörler: Amazon Prime üyelerine özel Bose, Jabra, JBL, Sennheiser ve Sony’nin aralarında bulunduğu markaların kulaklık ve hoparlörlerinde sepette yüzde 10 indirim fırsatı
    Işıklandırma ve Elektrik Aksesuarları: Amazon Prime üyelerine özel Makel, Philips Lighting ve Tek-İş’in ampul ve priz gibi ürünlerinde 50 TL ve üzeri alışverişlerde net yüzde 20 indirim fırsatı
    Termoslar: Amazon Prime üyelerine özel seçili Stanley termoslarda 50 TL’ye kadar indirim fırsatı

    Amazon Prime üyeliğinin avantajları ise şu şekilde:
    Amazon Prime Day: Türkiye’deki Amazon Prime üyeleri, Amazon Prime Day süresince birçok üründe müthiş fırsatlara erişim sağlayabilecekler.
    Üyelere Özel İndirimler: Her gün yenilenen farklı marka ve ürünlerde geçerli özel indirimlere erişim.
    Ücretsiz teslimat: Elektronikten bilgisayara, kitaplardan modaya kadar 20 kategorideki yüzlerce üründe geçerli hızlı ve ücretsiz teslimat.
    Prime Video: Tom Clancy's Jack Ryan, Carnival Row, Good Omens,ve The Marvelous Mrs. Maisel’i de içeren Amazon Original TV dizilerinin yanı sıra All or Nothing: Manchester City, Steven Gerrard’s Make Us Dream ve El Corazón de Sergio Ramos gibi spor belgesellerine ve The Upside, The Aeronauts gibi Amazon Original filmlerinin de bulunduğu geniş film ve dizi yelpazesine erişim.
    Prime Gaming: Grand Theft Auto Online, Roblox ve League of Legends gibi oyunlar ve oyun içi içeriklere erişim avantajının yanı sıra her ay ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv kanalı aboneliği ve çok daha fazlası. 30 günlük ücretsiz deneme süresini başlatmak ve daha fazla bilgi almak için, müşteriler amazon.com.tr/prime adresini ziyaret edebilirler.



    https://www.amazon.com.tr/Primeday Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    georgess (onur yiğit) 1 sa. en beğenilen
    Sonunda gerçek indirimleri göreceğiz...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    formgonder2055 (regaip duman) 5 dk.
    fiyatlara yedirmisler kargo ucretlerini, millette indirim var saniyor. amazonun sahibi boşuna dunyanin en zengin insani degil, bu adam size indirimli cöp bile vermez. neyin kafası?
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    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 14 dk.
    Erkenden almak lazım o zamana dolar fırlar.
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    redar 25 dk.
    Dolar 8’i bulur o zamana kadar... Fazla gaza gelmemek lazım! Bence alacağınız varsa tezden alın.
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    Hyponsoinage 26 dk.
    Beklentiyi yüksek tutmak istemiyorum ama amazon olunca ister istemez bir kıpraşma oluyor :)
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    obsesoz (Özkan Gülek) 31 dk.
    Yerimizi alalım..Raydan çıkmayız umarım..
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    mrtkrdag (Murat Karadağ) 48 dk.
    Şimdi araştırdım prime 30 günlüğüne ücretsiz diyor :) yani aslında bedava demek bu sanırım. İstediğin zaman da iptal seçeneği var. 1 ay da ücretsiz zaman sonrası kullanırım 8 liraya çıkarız bence işin içinden :)
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    mrtkrdag (Murat Karadağ) 54 dk.
    İlk kez bir indirim konusunda için kıpırdadı. Para biriktirmeye şimdiden başlıyorum her gün kumbarayaa :)
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    Weautx 55 dk.
    Gercek indirim neymiş görelim bakalım. Diger alişveriş sitelerinin taktiklerini yapmazlar heralde.
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 57 dk.
    Amazon Türkiye kullanıcıları bunu beğendi..
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    georgess (onur yiğit) 1 sa. en beğenilen
    Sonunda gerçek indirimleri göreceğiz...
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    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amazon, amazon prime day ve Internet
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