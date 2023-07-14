Tam Boyutta Gör Çevrimiçi perakende devi Amazon, her yıl düzenlenen Prime Day indirimlerinin bu yılki etkinliğinde yeni bir rekor kırdı. Ev eşyalarından tekstile, elektronikten kozmetiğe kadar binlerce üründe indirimlerin uygulandığı Amazon Prime Day, ilk iki günde 12.7 milyar dolarlık satış hacmine ulaştı.

Amazon Prime Day kapsamında satış rekoru kırdı

Bugün yaptığı açıklamada Amazon, ABD merkezli Prime Day indirimleri kapsamında ilk iki günde 375 milyondan fazla ürün satıldığını duyurdu. Öyle ki çevrimiçi perakende devi, etkinliğinin ilk 24 saatinin "şirket tarihindeki en büyük tek satış günü" olduğunu, iki günlük etkinliğin ise "şimdiye kadarki en büyük Prime Day" olduğunu belirtti.

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Aktarıldığı kadarıyla geçen yıl Prime Day etkinliğinde 52 dolar olan ortalama sipariş büyüklüğü ise 54 dolara yükseldi. Etkinlikte en fazla satış hacmine ulaşan ürün grubu ev aletleri olurken, en çok tercih edilen ürün kategorisi ise ev eşyaları, moda ve güzellik oldu.

Türkiye’de 17 Temmuz’a kadar sürecek olan Prime Day boyunca elektronikten giyime, teknolojiden kişisel bakıma, kitaptan gıdaya her kategoride indirimler göze çarpıyor.

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DH'ye özel indirimler

DonanımHaber üyeleri, hangi ürünlerde ve hangi kategorilerde indirim istediğini belirtmişti. Amazon Türkiye ile iletişime geçerek DH takipçilerinin indirim istediği ürünlerde DH'ye özel indirimler hazırladık. Aşağıdaki sayfadan DH'ye özel indirimlere ulaşabilirsiniz:

DH'ye özel indirimlere ulaşmak için tıklayın

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Amazon, Prime Day indirimlerinde satış rekoru kırdı!