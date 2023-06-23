Amazon Prime Gaming kütüphanesine 4 yeni oyun ekleniyor: 500TL değerinde

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Haziran ayı listesi yenilendi. Prime Gaming kütüphanesine, Amazon’un Prime Day indirimlerine özel 4 yeni oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. Bu oyunların toplam değeri ise 500TL. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

Amazon Prime Gaming kütüphanesine 4 ücretsiz oyun ekleniyor

Kısa süre önce Amazon, Prime Günü’ne özel olarak Prime Gaming'e 4 yeni oyun ve bonus oyun içi içeriklerin ekleneceğini duyurdu. Bugünden itibaren birer haftalık aralıklarla sunulacak bu oyunlar, Prime Günü olan 11 Temmuz‘dan önce verilmiş olacak. İşte haftalık olarak verilecek ücretsiz oyunlar ve tarihleri

Prey (2017) – Bugün itibariyle

Bugün itibariyle Baldur’s Gate II: Enhanced Edition – 27 Haziran

27 Haziran Shovel Knight: Showdown – 6 Temmuz

6 Temmuz Star Wars: The Force Unleashed – 10 Temmuz

Ayrıca bu oyunlara ek olarak Diablo IV, Pokémon Go, Call of Duty Modern Warfare 2, Warzone 2.0 ve Overwatch 2 oyunlar için bazı oyun içi hediyelerde kullanıcıları bekliyor olacak.

Amazon Prime Day 2023 indirimleri ne zaman? 2 gün önce eklendi

Hatırlayacak olursak Prime Gaming Haziran oyunları arasında Neverwinter Nights: Enhanced Edition, Autonauts, Roguebook, Soccer Brawl, Mutation Nation ve Revita başta olmak üzere 13 farklı yapım yer alıyordu. Yeni eklenen yapımlarla birlikte bu oyunların sayısı 17'ye yükselmiş durumda.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime Gaming Haziran oyunları

Sengoku 2

Mutation Nation

Soccer Brawl

Over Top

The Super Spy

Top Hunter

SteamWorld Dig 2

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Autonauts

Revita

Roguebook

Once Upon a Jester

Gems of Destiny: Homeless Dwarf

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Amazon Prime Gaming kütüphanesine 4 ücretsiz oyun ekleniyor!