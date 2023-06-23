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    Amazon Prime Gaming kütüphanesine 4 yeni oyun ekleniyor: 500TL değerinde

    Amazon Prime üyelerinin ücretsiz bir şekilde erişebildiği Prime Gaming kütüphanesine 4 yeni oyun daha ekleniyor. İşte Haziran ve Temmuz ayında sunulan tüm oyunlar...
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    Amazon Prime Gaming kütüphanesine 4 ücretsiz oyun ekleniyor! Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Haziran ayı listesi yenilendi. Prime Gaming kütüphanesine, Amazon’un Prime Day indirimlerine özel 4 yeni oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. Bu oyunların toplam değeri ise 500TL. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

    Amazon Prime Gaming kütüphanesine 4 ücretsiz oyun ekleniyor

    Kısa süre önce Amazon, Prime Günü’ne özel olarak Prime Gaming'e 4 yeni oyun ve bonus oyun içi içeriklerin ekleneceğini duyurdu. Bugünden itibaren birer haftalık aralıklarla sunulacak bu oyunlar, Prime Günü olan 11 Temmuz‘dan önce verilmiş olacak. İşte haftalık olarak verilecek ücretsiz oyunlar ve tarihleri

    • Prey (2017) – Bugün itibariyle
    • Baldur’s Gate II: Enhanced Edition – 27 Haziran
    • Shovel Knight: Showdown – 6 Temmuz
    • Star Wars: The Force Unleashed – 10 Temmuz

    Ayrıca bu oyunlara ek olarak Diablo IV, Pokémon Go, Call of Duty Modern Warfare 2, Warzone 2.0 ve Overwatch 2 oyunlar için bazı oyun içi hediyelerde kullanıcıları bekliyor olacak.

    Hatırlayacak olursak Prime Gaming Haziran oyunları arasında Neverwinter Nights: Enhanced EditionAutonauts, RoguebookSoccer Brawl, Mutation Nation ve Revita başta olmak üzere 13 farklı yapım yer alıyordu. Yeni eklenen yapımlarla birlikte bu oyunların sayısı 17'ye yükselmiş durumda.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Amazon Prime Gaming Haziran oyunları

    • Sengoku 2
    • Mutation Nation
    • Soccer Brawl
    • Over Top
    • The Super Spy
    • Top Hunter
    • SteamWorld Dig 2 
    • Neverwinter Nights: Enhanced Edition
    • Autonauts
    • Revita
    • Roguebook
    • Once Upon a Jester
    • Gems of Destiny: Homeless Dwarf 
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    E
    ertu55 5 saat önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 9 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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