Amazon Prime Gaming kütüphanesine 4 yeni oyun ekleniyor: 500TL değerinde

- Amazon Prime Gaming kütüphanesine 4 ücretsiz oyun ekleniyor
- Amazon Prime Gaming Haziran oyunları
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Amazon Prime Gaming kütüphanesine 4 ücretsiz oyun ekleniyor
Kısa süre önce Amazon, Prime Günü’ne özel olarak Prime Gaming'e 4 yeni oyun ve bonus oyun içi içeriklerin ekleneceğini duyurdu. Bugünden itibaren birer haftalık aralıklarla sunulacak bu oyunlar, Prime Günü olan 11 Temmuz‘dan önce verilmiş olacak. İşte haftalık olarak verilecek ücretsiz oyunlar ve tarihleri
- Prey (2017) – Bugün itibariyle
- Baldur’s Gate II: Enhanced Edition – 27 Haziran
- Shovel Knight: Showdown – 6 Temmuz
- Star Wars: The Force Unleashed – 10 Temmuz
Ayrıca bu oyunlara ek olarak Diablo IV, Pokémon Go, Call of Duty Modern Warfare 2, Warzone 2.0 ve Overwatch 2 oyunlar için bazı oyun içi hediyelerde kullanıcıları bekliyor olacak.
Hatırlayacak olursak Prime Gaming Haziran oyunları arasında Neverwinter Nights: Enhanced Edition, Autonauts, Roguebook, Soccer Brawl, Mutation Nation ve Revita başta olmak üzere 13 farklı yapım yer alıyordu. Yeni eklenen yapımlarla birlikte bu oyunların sayısı 17'ye yükselmiş durumda.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Amazon Prime Gaming Haziran oyunları
- Sengoku 2
- Mutation Nation
- Soccer Brawl
- Over Top
- The Super Spy
- Top Hunter
- SteamWorld Dig 2
- Neverwinter Nights: Enhanced Edition
- Autonauts
- Revita
- Roguebook
- Once Upon a Jester
- Gems of Destiny: Homeless Dwarf
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D