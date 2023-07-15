Amazon Prime Day indirimlerinde günün öne çıkan Flaş Fırsatları

Telefondan giyime, televizyondan kitapa, kişisel bakımdan gıdaya tüm kategorilerde Prime Day indirimleri 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek. Prime Day indirimleri için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:
Bugün saat 23.00'e kadar geçerli Flaş Fırsatlar
- Samsung ViewFinity S5 34" Geniş Ekran Monitör
- Philips OneBlade Tıraş Makinesi
- Philips HueWA 4.3W Beyaz Ambiyans Akıllı Led Ampul Bluetooth
- PUMA GRAPHICS Icon Tee Unisex Yetişkin T-shirt
- Levi's Relaxed Graphic Hoodie Sweatshirt Erkek
- adidas D2M SHO Şort Erkek
- adidasCLSC BOS BPSırt Çantası Unisex Yetişkin
- Koton Yüksek Bel Pamuklu Kot Şort Kadın
- PUMA All-day Active Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin
- JACK WOLFSKIN Lakewood Cruise Sandal M Erkek Sandalet
- Karaca Blendfit Go Smoothie Blender
- Black & Decker Reviva 12V Şarjlı Matkap
- Bosch Professional GRO 12V-35 Akülü El Motoru
- LEGO Classic Uzay Görevi 11022
- United Colors of Benetton 14BNT500 Valiz
- CAMBRIDGE POLO CLUB Pp Madrid 3'lü Bavul Seti
- Contigo Gizmo Flip Dino Tritan Çocuk Suluğu
- Finish Ultimate 50 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)