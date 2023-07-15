Tam Boyutta Gör Amazon Prime Day indirimleri devam ediyor. Günün son flaş fırsatlarında Samsung monitör ve Philips One Blade tıraş makinesindeki indirimler dikkat çekiyor. Saat 16.00’da başlayan Flaş Fırsatlar saat 23.00'e kadar devam edecek.

Amazon Prime Day'de dikkat çeken indirimli kategoriler 3 gün önce eklendi

Telefondan giyime, televizyondan kitapa, kişisel bakımdan gıdaya tüm kategorilerde Prime Day indirimleri 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek. Prime Day indirimleri için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

Amazon Prime Day indirimleri

Bugün saat 23.00'e kadar geçerli Flaş Fırsatlar

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Amazon Prime Day indirimlerinde günün öne çıkan Flaş Fırsatları