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Tam Boyutta Gör Amazon’un Prime üyelerine özel yılın en büyük kampanyası Prime Day indirimleri başladı. Tüm dünyada aynı anda başlayan Prime Day indirimleri 22 Temmuz saat 23.00'e kadar devam edecek. Prime Day bu yıl dünyada 10’uncu, Türkiye’de ise 5’inci kez düzenleniyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de Prime üyelerini büyük indirimler bekliyor.

Prime Day kapsamında elektronikten mutfağa, modadan ev ve yaşama, kitaptan evcil hayvan ve kişisel bakıma tüm kategorilerde 300 bini aşkın üründe indirimli fiyatlar sunuluyor. Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri faydalanabiliyor.

Ayda 39 TL’ye Prime üyeliği başlatarak hem indirimli fiyatlardan yararlanma imkanı hem de ücretsiz hızlı kargo avantajı elde edebilirsiniz. 2024 sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor. Daha önce Prime’ı denememiş kullanıcılar 30 gün boyunca ücretsiz Prime üyeliği başlatabilir.

Tüm indirimli ürünler için: Prime Day

İşte Prime Day'de öne çıkan fırsatlar

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Amazon Prime Day indirimlerinde öne çıkan fırsatlar!