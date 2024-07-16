Amazon Prime Day indirimlerinde öne çıkan fırsatlar!

- İşte Prime Day'de öne çıkan fırsatlar
- DH Sıcak Fırsatlar İndirim Kanalımıza Katılmak için:👇
- İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatları takip edin!
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Prime Day kapsamında elektronikten mutfağa, modadan ev ve yaşama, kitaptan evcil hayvan ve kişisel bakıma tüm kategorilerde 300 bini aşkın üründe indirimli fiyatlar sunuluyor. Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri faydalanabiliyor.
Ayda 39 TL’ye Prime üyeliği başlatarak hem indirimli fiyatlardan yararlanma imkanı hem de ücretsiz hızlı kargo avantajı elde edebilirsiniz. 2024 sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor. Daha önce Prime’ı denememiş kullanıcılar 30 gün boyunca ücretsiz Prime üyeliği başlatabilir.
Tüm indirimli ürünler için: Prime Day
İşte Prime Day'de öne çıkan fırsatlar
- Apple iPhone 12 (128 GB) - Beyaz: 26.399 TL
- Apple iPhone 13 (256 GB) - Yıldız Işığı: 37.999 TL
- Samsung Galaxy S23 256 GB | 8 GB RAM: 28.299 TL
- Poco X6 5G 256 GB | 6 GB RAM: 14.189 TL
- GENERAL MOBILE GM 23 SE 4 GB RAM, 128 GB: 4.364 TL
- Lenovo IdeaPad 1 Notebook Ryzen 5 5500U 8 GB RAM: 8.899 TL
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook Core i5-12450H 8 GB RAM: 11.699 TL
- Soundcore by Anker Liberty 4 NC Bluetooth Kulaklık: 2.499 TL
- Philips QP2724/10 OneBlade Yüz Tıraş Makinesi: 545 TL
- TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV: 14.499 TL
- Samsung 50CU8000 4K Ultra HD 50" Smart LED TV: 16.999 TL
- LG UltraGear 27GQ50F-B 27 inç FHD 1ms 165Hz Monitör: 3.653 TL
- Philips HD9252/90 Essential Airfryer: 1.990 TL
- COSORI Airfryer 5.5L: 2.499 TL
- Philips HD9650/90 Airfryer XXL 7.3 L: 4.749 TL
- TAÇ Harman Türk Kahvesi Makinesi: 678 TL
- GIGABYTE RTX 4070 Super WINDFORCE OC 12G Ekran Kartı: 25.957 TL
- Sapphire RX 7900 XTX Pulse Gaming OC 24GB Ekran Kartı: 34.999 TL
- DJI Osmo Mobile 6, Akıllı Telefon Gimbal Sabitleyici: 4.549 TL
- Anker SoundCore 2 Taşınabilir Hoparlör: 999 TL
- Baseus Superior, 2.4 A USB-A & Lightning Şarj Kablosu 1m: 99 TL
- Belkin USB-C Taşınabilir Powerbank 10000 mAh 18W: 520 TL
- xDrive Hira Profesyonel Oyuncu Koltuğu: 5.999 TL
- Einhell TE-CD 12/1 3X-Li +39 Akülü Vidalama Seti: 3.689 TL
- TP-Link Tapo C210 Ev Güvenlik Kamerası: 855 TL
- Xiaomi Akıllı Kamera C200 Ev Güvenlik Kamerası: 899 TL
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İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatlar forumumuzdaki ana konuları takip edebilirsiniz:
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.