Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! İşte haftanın ücretsizleri

- Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Jitsu Squad ve Mighty Fight Federation
- Epic Games'te ücretsiz
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Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Jitsu Squad ve Mighty Fight Federation
Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar, Jitsu Squad ve Mighty Fight Federation olacak. Bunlar arasından Marvel vs Capcom'dan ilham alan Jitsu Squad, hızlı tempolu dövüşlerin yer aldığı bir bağımsız yapım. Üstelik tek ve çok oyunculu olarak oynanabiliyor. Mighty Fight Federation ise, arena dövüşü ve çok oyunculu yapısıyla rekabetçi bir oynanışa sahip.
Her iki yapım, Epic Games üzerinden 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi oyunları bu tarihler arasında kütüphaninize eklemeniz gerekiyor. Niketim daha sonra yerini diğer ücretsiz oyunlara bırakacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.