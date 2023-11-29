Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! İşte haftanın ücretsizleri

Tam Boyutta Gör Epic Games Store, rakibi Steam'e karşı ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz haftanın ücretsizleri arasında Deliver Us Mars yer alıyordu. Son olarak Epic Games, bu haftada kullanıcılara iki yeni oyun hediye ediyor. İşte haftanın ücretsizleri...

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Jitsu Squad ve Mighty Fight Federation

Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar, Jitsu Squad ve Mighty Fight Federation olacak. Bunlar arasından Marvel vs Capcom'dan ilham alan Jitsu Squad, hızlı tempolu dövüşlerin yer aldığı bir bağımsız yapım. Üstelik tek ve çok oyunculu olarak oynanabiliyor. Mighty Fight Federation ise, arena dövüşü ve çok oyunculu yapısıyla rekabetçi bir oynanışa sahip.

Her iki yapım, Epic Games üzerinden 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi oyunları bu tarihler arasında kütüphaninize eklemeniz gerekiyor. Niketim daha sonra yerini diğer ücretsiz oyunlara bırakacak.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'te ücretsiz

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Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! İşte ücretsizler