Amazon Prime Gaming bu hafta 5 oyun hediye ediyor

Amazon Prime Gaming 5 yeni oyun hediye ediyor
Kaçıranlar için Şubat ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Crime Boss: Rockay City, Syberia: The World Before, Saints Row: The Third Remastered, Mafia II: Definitive Edition başta olmak üzere olmak üzere 10'dan fazla oyun eklendi. Mart ayında Listenin sonuna dahil olan oyunlar ise şu şekilde olacak;
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20 Mart
- Wolfenstein: The Old Blood
- Mutazione (GOG)
- Figment 2: Creed Valley
- Legacy of Kain: Defiance
- Mortal Shell
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27 Mart
- The Forgotten City
- Deus Ex: Invisible War
- Session: Skate SIM
- Let's Build'a Zoo
- Gamedec: Definitive Edition
- The Wisbey Mystery
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!