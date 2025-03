Amazon Prime Gaming bu hafta 5 oyun hediye ediyor

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Mart ayı listesi çok yakında sonlanıyor. Ancak bu olurken, Prime Gaming kütüphanesine, Wolfenstein: The Old Blood başta olmak üzere 5 yeni oyun eklendi. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

Amazon Prime Gaming 5 yeni oyun hediye ediyor

Kaçıranlar için Şubat ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Crime Boss: Rockay City, Syberia: The World Before, Saints Row: The Third Remastered, Mafia II: Definitive Edition başta olmak üzere olmak üzere 10'dan fazla oyun eklendi. Mart ayında Listenin sonuna dahil olan oyunlar ise şu şekilde olacak;

20 Mart

Wolfenstein: The Old Blood

Mutazione (GOG)

Figment 2: Creed Valley

Legacy of Kain: Defiance

Mortal Shell

27 Mart

The Forgotten City

Deus Ex: Invisible War

Session: Skate SIM

Let's Build'a Zoo

Gamedec: Definitive Edition

The Wisbey Mystery

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

