Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

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Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Mages of Mystralia

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Mages of Mystralia geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Kanada merkezli stüdyo Borealys Games tarafından geliştirilen ARPG oyunu, Dungeons and Dagons Forgotten Realms dünyasının yaratıcısı Ed Greenwood tarafından kaleme alınan bir hikaye ve elementlerin temel alındığı bir büyücülük mekaniği sunuyor.

Ayrıca Steam'de "Çok Olumlu", PlayStation ve Xbox Mağazalarında ise sırasıyla 4,41 ve 4,9 yıldız derecelendirmeye sahip.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı