Amazon Prime Gaming'in Kasım 2022 ücretsiz oyunları belli oldu: 7 farklı oyun

Bu ay verilen oyunlara baktığımızda 7 farklı oyun görüyoruz. Geçtiğimiz aylarda verilen büyük yapımlardan sonra bu ay verilen yapımlar çok da sevindirmiyor ancak yine de Fallout New Vegas Ultimate Edition ve WRC 9 FIA World Rally Championship gibi iki güzel oyun bulunuyor. Steam'deki oyunlarında son günlerde aldığı zamları düşünürsek yine kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Oyunların toplan değeri yaklaşık 390 TL.
Amazon Prime ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Kasım 2022 Ücretsiz Oyunlar
- Fallout New Vegas Ultimate Edition
- WRC 9 FIA World Rally Championship
- Last Day of June
- Indiana Jones and The Last Crusade
- Etherborn
- Whispering Willows
- Facility 47
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