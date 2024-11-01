Xbox Game Pass ücretsiz oyun günleri: The Division 2 ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta “Free Play Days” etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca The Division 2 başta olmak üzere 5 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox ve Game Pass kullanıcılarına üç oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 31 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında Killer Klownz From Outer Space: The Game, Ghostbusters: Spirits Unleashed, Predator: Hunting Grounds, The Texas Chainsaw Massacre game ve Tom Clancy’s The Division 2'yi ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

Killer Klownz From Outer Space: The Game

Ghostbusters: Spirits Unleashed

Predator: Hunting Grounds

The Texas Chainsaw Massacre game

Tom Clancy’s The Division 2

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass Ultimate veya Core aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

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