Amazon Prime Gaming Ocak 2024 oyunları: 7 oyun ücretsiz

Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ocak ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 4 farklı ücretsiz oyun ve ''oyun içi'' hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Aralık ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Ocak 2024 oyunları

Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında DEATHLOOP, Kombinera, Akka Arrh, SeaOrama: World of Shipping, A Tiny Sticker Tale ve Asteroids: Recharged dahil olmak üzere 7 farklı oyun bulunuyordu.

Ocak 2024 listesine baktığımızda ise, çoğunlukla düşük bütçeli yapımlardan oluştuştuğunu görüyoruz. Bununla birlikte listede, Endling Extinction is Forever, Apico, Atari Mania ve 25 Yars: Recharged dahil olmak üzere dört farklı oyun yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise yaklaşık 750 TL. Ayıca listenin önümüzdeki haftalarda güncellendiğini görebiliriz.

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Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming'e Ocak ayında eklenecek oyunlar

4 Ocak

Endling Extinction is Forever - Amazon Games App

11 Ocak

Apico - Amazon Games App

18 Ocak

Atari Mania - Epic Games Store

25 Ocak

25 Yars: Recharged - Epic Games Store

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Amazon Prime Gaming Ocak 2024 oyunları: 750 TL değerinde