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    Amazon Prime Gaming Ocak 2024 oyunları: 7 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming'in Ocak 2024 oyunları belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 4 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Ocak ayı hediyeleri. 
    Amazon Prime Gaming Ocak 2024 oyunları: 750 TL değerinde
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ocak ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 4 farklı ücretsiz oyun ve ''oyun içi'' hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Aralık ayı hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Ocak 2024 oyunları

    Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında DEATHLOOP, Kombinera, Akka Arrh, SeaOrama: World of Shipping, A Tiny Sticker Tale ve Asteroids: Recharged dahil olmak üzere 7 farklı oyun bulunuyordu.

    Ocak 2024 listesine baktığımızda ise, çoğunlukla düşük bütçeli yapımlardan oluştuştuğunu görüyoruz. Bununla birlikte listede, Endling Extinction is Forever, Apico, Atari Mania ve 25 Yars: Recharged dahil olmak üzere dört farklı oyun yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise yaklaşık 750 TL. Ayıca listenin önümüzdeki haftalarda güncellendiğini görebiliriz.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming'e Ocak ayında eklenecek oyunlar

    4 Ocak

    • Endling Extinction is Forever - Amazon Games App

    11 Ocak

    • Apico - Amazon Games App

    18 Ocak

    • Atari Mania - Epic Games Store

    25 Ocak

    • 25 Yars: Recharged - Epic Games Store
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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