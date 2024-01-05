Amazon Prime Gaming Ocak 2024 oyunları: 7 oyun ücretsiz

- Amazon Prime Gaming Ocak 2024 oyunları
- Prime Gaming'e Ocak ayında eklenecek oyunlar
- 4 Ocak
- 11 Ocak
- 18 Ocak
- 25 Ocak
- Yorumlar
Amazon Prime Gaming Ocak 2024 oyunları
Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında DEATHLOOP, Kombinera, Akka Arrh, SeaOrama: World of Shipping, A Tiny Sticker Tale ve Asteroids: Recharged dahil olmak üzere 7 farklı oyun bulunuyordu.
Ocak 2024 listesine baktığımızda ise, çoğunlukla düşük bütçeli yapımlardan oluştuştuğunu görüyoruz. Bununla birlikte listede, Endling Extinction is Forever, Apico, Atari Mania ve 25 Yars: Recharged dahil olmak üzere dört farklı oyun yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise yaklaşık 750 TL. Ayıca listenin önümüzdeki haftalarda güncellendiğini görebiliriz.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming'e Ocak ayında eklenecek oyunlar
4 Ocak
- Endling Extinction is Forever - Amazon Games App
11 Ocak
- Apico - Amazon Games App
18 Ocak
- Atari Mania - Epic Games Store
25 Ocak
- 25 Yars: Recharged - Epic Games Store
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.