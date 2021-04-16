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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon Prime'ın güncel abone sayısı açıklandı

    Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon'un abonelik servisi Amazon Prime, 200 milyon abone sayısını geçti. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    16 Nisan 2021, 09:50 (Güncellendi, 43 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Amazon Prime'ın güncel abone sayısı açıklandı
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    Google, Apple, Microsoft, ve Facebook ile birlikte dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon'un abonelik servisi Amazon Prime'ın güncel abone sayısı açıklandı.

    Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos geçtiğimiz saatlerde servisin güncel abone sayısını açıkladı. Açıklamaya göre Amazon Prime servisinin abone sayısı 200 milyonu geçmiş durumda. Bu abone sayısında aslında dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. Bu abone sayısı aynı zamanda Amazon Prime Video'nun da abone sayısı anlamına geliyor. 

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    Amazon Prime Video'nun 200 milyon aboneyi geçmesi de onu Netflix'in hemen arkasından dünyanın en çok aboneye sahip ikinci video akış servisi yapıyor. Amazon Prime üyeliği Amazon alışverişlerinde bazı avantajlar, Amazon Gaming ve Amazon Prime Video hizmetlerine erişim sağlıyor. Her ne kadar abone olan insanların birçoğu Amazon'un alışveriş sitesi için abone olsa da yine de Amazon Prime Video'nun 200 milyonluk bir havuzun içerisinde olması ilerleyen günlerde fazlasıyla işine yarayacaktır.

    Amazon Prime video içeriklerini yavaş yavaş arttırıyor. Özellikle şu anda Lord of the Rings dizisi ve Wheel of Time dizisi merakla bekleniyor. Bu dizilerin çıkması ve kütüphanenin daha da gelişmesi, Amazon Prime'ın diğer faydalarıyla birlikte onu rakipsiz kılabilir. 

    Ayrıca geçtiğimiz aylarda, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde Amazon'daki CEO'luk görevinden istifa edeceğini ve Amazon Web Services'in CEO'su olan Andy Jassy geçeceğini açıklamıştı. Amazon Prime ise şu anda yerel fiyatlandırması ile çok cazip bir durumda. Amazon Prime Video ilk ay ücretsiz ardından aylık 7,90 TL.



    https://www.hollywoodreporter.com/news/amazon-prime-passes-200-million-subscribers
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    B
    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ulkemisdeki Prime hizmetleri baya bir kirpilmistir. Daha yuksek fiyattan tum servislerini Turkiye'de de sunmasini dilerim hem Amerikan hem de Turkiye Prime uyeligim vardir...
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    8 liraya bedava sayılır. aylık 1 ürün alsan zaten o kadar kargo parası çıkıyor. ama game olayı tırt. video kısmında da türkçe altyazı eksikliği çok fazla var.
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    L Longg_Night 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    8Tl ye verdikleri hizmet harika. Fazlasıyla hakkını veriyor. Yiğidi öldür hakkını ver
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Her bir kuruşunu hatta fazlasını hak ediyor. 90 kuruşluk ürünü bile ücretsiz kargoyla alabiliyorsunuz aynı ya da ertesi gün!
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    ceo-tr (Ceo Tr) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    amazondan alış veriş için prime kullanıyorum. gerçekten harika bir hizmet. 1 günde geliyor her ürün. kargo ücreti yok.

    fakat prime video ve game için aynı şeyi söylemek zor.
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    Nakahella (Hakan A.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde de yaygınlaşıyor, kargo parası ödememek için mutlaka her kullanan abone oluyor. Zaten 7,9 lira sadece.
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