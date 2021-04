Tam Boyutta Gör

Google, Apple, Microsoft, ve Facebook ile birlikte dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon'un abonelik servisi Amazon Prime'ın güncel abone sayısı açıklandı.

Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos geçtiğimiz saatlerde servisin güncel abone sayısını açıkladı. Açıklamaya göre Amazon Prime servisinin abone sayısı 200 milyonu geçmiş durumda. Bu abone sayısında aslında dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. Bu abone sayısı aynı zamanda Amazon Prime Video'nun da abone sayısı anlamına geliyor.

İlginizi Çekebilir

Amazon özel yapımı olan aksiyon filmi Without Remorse'tan yeni bir fragman yayınlandı

Ayrıca Bkz. "BluTV önümüzdeki 3 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek"

Amazon Prime Video'nun 200 milyon aboneyi geçmesi de onu Netflix'in hemen arkasından dünyanın en çok aboneye sahip ikinci video akış servisi yapıyor. Amazon Prime üyeliği Amazon alışverişlerinde bazı avantajlar, Amazon Gaming ve Amazon Prime Video hizmetlerine erişim sağlıyor. Her ne kadar abone olan insanların birçoğu Amazon'un alışveriş sitesi için abone olsa da yine de Amazon Prime Video'nun 200 milyonluk bir havuzun içerisinde olması ilerleyen günlerde fazlasıyla işine yarayacaktır.

Amazon Prime video içeriklerini yavaş yavaş arttırıyor. Özellikle şu anda Lord of the Rings dizisi ve Wheel of Time dizisi merakla bekleniyor. Bu dizilerin çıkması ve kütüphanenin daha da gelişmesi, Amazon Prime'ın diğer faydalarıyla birlikte onu rakipsiz kılabilir.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde Amazon'daki CEO'luk görevinden istifa edeceğini ve Amazon Web Services'in CEO'su olan Andy Jassy geçeceğini açıklamıştı. Amazon Prime ise şu anda yerel fiyatlandırması ile çok cazip bir durumda. Amazon Prime Video ilk ay ücretsiz ardından aylık 7,90 TL.

https://www.hollywoodreporter.com/news/amazon-prime-passes-200-million-subscribers

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.