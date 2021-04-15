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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BluTV önümüzdeki 3 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek

    Dizi, film ve canlı TV platformu BluTV, 16-17-18 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak kapılarını herkese açıyor. BluTV'yi ücretsiz izleme kodu haberimizde.
    15 Nisan 2021, 16:00 (19 sa.)
    2,5b
    12
    12
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    BluTV önümüzdeki 3 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek
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    Yerli dijital içerik platformu BluTV, koronavirüs nedeniyle kapanmaların başlaması nedeniyle önümüzdeki 3 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu. 16-17-18 Nisan tarihlerinde kredi kartı bilgileri vermeden BluTV’yi ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

    BluTV’de çok sayıda popüler dizi ve film bulunuyor. Ayrıca canlı TV bölümüne S Sport kanalları da eklendi. Dizi ve filmlerin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga ve F1’i canlı olarak seyredebilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir fragman paylaşıldı"

    Ücretsiz olarak seyredebilmek için kupon kodu sayfasına “blutvizliyorum” kodunu yazabilirsiniz. İndirim kodu 16 Nisan Cuma günü saat 09.00’dan 18 Nisan Pazar saat 23.59’a kadar geçerli olacak.

    BluTV ücretsiz olarak nasıl izlenir?

    BluTV önümüzdeki 3 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek
    Tam Boyutta Gör

    BluTV önümüzdeki 3 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek
    Tam Boyutta Gör

    BluTV önümüzdeki 3 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek
    Tam Boyutta Gör

    BluTV önümüzdeki 3 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Deadwood (Kazım ***********) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Haftasonu F1 için iyi oldu
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    M meLek122 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Umarım güzel içerikler vardır
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    X Xpower38 (Xpower38 ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    * Şimdi Aktif ettim..Teşekkürler Blu Tv

    * Doğu

    * Yarım kalan aşklar

    Kaçmaz..
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    AirSupport (SK ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haftasonu F1 izleyebilirsiniz.
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    ugurr999 (ugur ugurlu) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha açılmamış herhalde, denemek istiyordum aslında bluetv'yi fiyatından ötürü.
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    aniceman (aniceman ) 14 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bir senedir platformlardaki üyeliğimi birer aylık döngülerle kullanıyorum. yılın farklı aylarında sanırım üçüncü kez blu tvyi yeniden aktif ettim. İlginçtir tamamında en az ikişer kere yoğunluktan hizmet dışı uyarısı verdi. Hatta sonuncusu geçenlerde gece saat 02.00 filandı...
    Demem o ki sen daha üyelere stabil hizmet veremiyorsun ki, bu neyin reklamı? İnşallah F1 sırasında servis dışı kalmazsın!
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    B Batuhangover01 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeşilçam filmini izleyelim bakalım nasılmış
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    Pc.programcı (Ramazan PARLAK) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    2005 uyesi olarak yazıyorum, Blutv benden haksiz yere para alıyor. Defalarca yazdım aradim donus olmadi. Bildiğiniz dolandirici olmuşlar....
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    Mitakcan34 (Mit 34) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beyler doğu dizisini izleyin efsane ya. Kaçırmayın
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    WB 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Film arsivini genisletmeli
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    2450 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    8 etiket daha film Sinema ve Dizi dijital platform blutv ücretsiz izle ücretsiz izle blutv nasıl ücretsiz izlenir blutv indirim kodu Bilim ve Teknoloji
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