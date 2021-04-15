BluTV önümüzdeki 3 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek

Tam Boyutta Gör

Yerli dijital içerik platformu BluTV, koronavirüs nedeniyle kapanmaların başlaması nedeniyle önümüzdeki 3 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu. 16-17-18 Nisan tarihlerinde kredi kartı bilgileri vermeden BluTV’yi ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

BluTV’de çok sayıda popüler dizi ve film bulunuyor. Ayrıca canlı TV bölümüne S Sport kanalları da eklendi. Dizi ve filmlerin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga ve F1’i canlı olarak seyredebilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir fragman paylaşıldı"

Ücretsiz olarak seyredebilmek için kupon kodu sayfasına “blutvizliyorum” kodunu yazabilirsiniz. İndirim kodu 16 Nisan Cuma günü saat 09.00’dan 18 Nisan Pazar saat 23.59’a kadar geçerli olacak.

BluTV ücretsiz olarak nasıl izlenir?

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.