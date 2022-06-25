Amazon, tam otonom depo robotu Proteus'u tanıttı: Siparişler daha da hızlanacak

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Ülkemizde son yıllarda ciddi yatırımlar gerçekleştiren e-ticaret devi Amazon, eskiden Kiva olarak bilinen Amazon Robotics şirketi adı altında başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Şirket bugün, depo görevlerini kolaylaştırırken robot teknolojisine yeni bakış açısı sunacak Proteus ve Cardinal adlı iki yeni robotu duyurdu.

Çalışan güvenliği artarken siparişler hızlanacak

Yeni robotlar ile potansiyel insan gücüne yeni olanaklar kazandıran e-ticaret devi, çalışanların güvenliğini de arttırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte şirketin ilk tam otonom robotu olan Proteus, gelişmiş güvenlik, algılama ve navigasyon teknolojisini kullanarak tesis içinde ulaşılması zor alanlara ulaşabilecek ve taşıma kolaylığı sağlayacak.

Ayrıca Amazon, çalışanlar için tehlike oluşturan daha önceki robotlara kıyasla Cardinal’in özel sensörleri ile insanlar arasında güvenle dolaşabileceğini belirtiyor. Paylaşılan videoda da görüldüğü gibi karşısına bir kişi geldiğinde hareket etmeyi durduran yeni robot, kişi uzaklaştığında çalışmaya devam ediyor.

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Yapay zekâ ve bilgisayar görüşünden faydalanan, robotik bir kol olan Cardinal ise, paket kodlarının okunarak hızlıca taşıma sepetlerine dağıtılmasında rol oynayacak. Toplam 22 kg’a kadar taşıma gücüne sahip olan yeni robotun, gelecek yıl Amazon depolarında kullanıma sunulması bekleniyor.

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Amazon, siparişlere hız katacak yeni robotlarını duyurdu