Amazon'da düşük fiyata satılan indirimli telefonlar

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirime giren ve diğer e-ticaret platformlarına göre en uygun fiyata satılan distribütör garantili telefon modellerini listeledik. İndirimli telefonlar için listemizdeki modelleri inceleyebilirsiniz.

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Amazon'da "Gülümseten Kasım Fırsatları" başladı 5 sa. önce eklendi

1 Kasım'da Amazon'da indirime giren telefon modelleri

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Amazon telefon indirimlerinde neler var? (1 Kasım)