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    Anlık Bildirim

    Amazon'da düşük fiyata satılan indirimli telefonlar

    Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları indirimleri başladı. Diğer e-ticaret pazaryerlerine kıyasla en düşük fiyata satılan indirimli telefon modellerini listeledik.               
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    Amazon telefon indirimlerinde neler var? (1 Kasım) Tam Boyutta Gör
    Amazon Türkiye'nin merakla beklenen Gülümseten Kasım Fırsatları başladı. Kampanya dönemi 30 Kasım'a kadar sürecek. İndirimin ilk haftası sadece Amazon Prime üyelerine özel olacak.

    Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirime giren ve diğer e-ticaret platformlarına göre en uygun fiyata satılan distribütör garantili telefon modellerini listeledik. İndirimli telefonlar için listemizdeki modelleri inceleyebilirsiniz.

    Tüm indirimler için: Amazon Kasım İndirimleri 

    1 Kasım'da Amazon'da indirime giren telefon modelleri

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