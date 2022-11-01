Amazon'da düşük fiyata satılan indirimli telefonlar

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirime giren ve diğer e-ticaret platformlarına göre en uygun fiyata satılan distribütör garantili telefon modellerini listeledik. İndirimli telefonlar için listemizdeki modelleri inceleyebilirsiniz.
Tüm indirimler için: Amazon Kasım İndirimleri
1 Kasım'da Amazon'da indirime giren telefon modelleri
- General Mobile GM 21 New Edition: 2.599 TL
- General Mobile GM 21 Plus New Edition: 3.199 TL
- Samsung Galaxy M33 5G 128 GB: 6.399 TL
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB: 8.299 TL
- Redmi Note 11 Pro 5G 128GB: 8.899 TL
- Xiaomi POCO X4 Pro 5G 128 GB: 9.099 TL
- Xiaomi POCO X4 Pro 5G 256 GB: 9.589 TL
- Xiaomi POCO F4 GT 256 GB: 18.499 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: