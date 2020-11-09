Amazon Türkiye’nin 9-11 Kasım indirimlerinde ilk ürünler gelmeye başladı

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Kasım ve Aralık ayı süresince Eticaret sitelerinde önemli indirim fırsatları karşımıza çıkacak. Black Friday, Cyber Monday, Singles Day gibi global ölçekte alışveriş çılgınlığına dönüşen indirim günleri ülkemizde de özellikle eticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte ön plana gelmeye başladı. Amazon Türkiye de 9 - 10 - 11 Kasım tarihlerinde geçerli 3 gün sürecek bir indirim dönemini hayata geçiriyor.

Birçok farklı kategoride geçerli olacak ürünleri sitede aktif olduğu anda sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İlk günün fırsatları da gece yarısının geçilmesiyle birlikte belli olmaya başladı. Teknoloji kategorisinde rekabetçi sayılabilecek ürünlerden bazılarını aşağıya listeliyoruz. Yeni ürünler geldikçe hem bu yazıyı güncelleyeceğiz hem de yeni haberler ile sizleri bilgilendireceğiz.

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