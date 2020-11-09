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    Amazon Türkiye’nin 9-11 Kasım indirimlerinde ilk ürünler gelmeye başladı

    Amazon Türkiye, 9, 10, 11 Kasım tarihleri boyunca 100’lerce üründe geçerli fırsat haftası planlıyor. Şahane İndirim Günleri olarak adlandırılacak etkinlikte ilk indirimler geldi.
    3 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    16,9b
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Amazon Türkiye’nin 9-11 Kasım indirimlerinde ilk ürünler gelmeye başladı
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    Kasım ve Aralık ayı süresince Eticaret sitelerinde önemli indirim fırsatları karşımıza çıkacak. Black Friday, Cyber Monday, Singles Day gibi global ölçekte alışveriş çılgınlığına dönüşen indirim günleri ülkemizde de özellikle eticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte ön plana gelmeye başladı. Amazon Türkiye de 9 - 10 - 11 Kasım tarihlerinde geçerli 3 gün sürecek bir indirim dönemini hayata geçiriyor.

    Birçok farklı kategoride geçerli olacak ürünleri sitede aktif olduğu anda sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İlk günün fırsatları da gece yarısının geçilmesiyle birlikte belli olmaya başladı. Teknoloji kategorisinde rekabetçi sayılabilecek ürünlerden bazılarını aşağıya listeliyoruz. Yeni ürünler geldikçe hem bu yazıyı güncelleyeceğiz hem de yeni haberler ile sizleri bilgilendireceğiz.

    00.00 - Güncellemesi

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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    31 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    48 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amazonun ne kabahati var güzel kardeşim TL buhar olup uçmuş adamlar zam yapmamış daha ne istiyorsunuz zararına mı satsınlar ?
    1 Yanıt Yanıtla +31
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    001ATB (Ahmet ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Amazon'un yine keriz silkeleme indirim günleri başladı...
    4 Yanıt Yanıtla +12
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    dugers (syt dgr) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bütün linkler bende ölü
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Romeo84 (Serhan Durmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    yok abi biz bu indirim olayını beceremiyoruz. çerçöpe indirim yapmışlar. yaptıkları indirimde 20 tl - 30 tl bunun için bir tarafımı yırtmama gerek yok. Black friday - cyber monday beklemedeyiz.
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    WarSaw (Savaş T.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    üffürükten teyyareler
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    Olgi 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Burada verilen hicbir amazon linkiji tiklamayim malum her tik muhendis murata gelir
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    BZTRL (Ahmet Boztarla) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yaparsa yine amazon yapar gerisi yalan.
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    gs09gs09 (Furkan Turan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yani dunden beri bakiyorum inen bisibulamadim elektronik olarak belki diger kategorilerde duzgun bisi olabilir
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    borukuzen (faruk puka) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Talebi düşmüş ne kadar ürün varsa ön plana çıkarmışlar sanki??
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    gurkanse (gurkan sevinc) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    yakında amazon çekilirse şaşırmayın
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    Fcrm (Ata Gez) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Amazon tr de technics eah-az70w satışı yok ama Amazon abd de Almanya'dakinde var.güya Amazon Türkiye de pofff.
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    indirimlerin %90'ı prime üyeliklere


    ben mi göremiyorum, hiç bir sitede adam akıllı indirim yok..

    ayrıca indirimler ihtiyacım olmayan abuk sabuk şeylerde (vardır onları alacak olan) genel bir indirim yok..
    Yanıtla +6
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    deoks 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Nefsinize hakim olun. İndirim var diye ihtiyacınız olmayan ürünü almayın. Devir tasarruf devri.
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    16855 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amazon, 11.11 ve
    3 etiket daha şahane indirim günleri amazon türkiye Internet
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