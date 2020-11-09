Amazon Türkiye’nin 9-11 Kasım indirimlerinde ilk ürünler gelmeye başladı

Kasım ve Aralık ayı süresince Eticaret sitelerinde önemli indirim fırsatları karşımıza çıkacak. Black Friday, Cyber Monday, Singles Day gibi global ölçekte alışveriş çılgınlığına dönüşen indirim günleri ülkemizde de özellikle eticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte ön plana gelmeye başladı. Amazon Türkiye de 9 - 10 - 11 Kasım tarihlerinde geçerli 3 gün sürecek bir indirim dönemini hayata geçiriyor.
Birçok farklı kategoride geçerli olacak ürünleri sitede aktif olduğu anda sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İlk günün fırsatları da gece yarısının geçilmesiyle birlikte belli olmaya başladı. Teknoloji kategorisinde rekabetçi sayılabilecek ürünlerden bazılarını aşağıya listeliyoruz. Yeni ürünler geldikçe hem bu yazıyı güncelleyeceğiz hem de yeni haberler ile sizleri bilgilendireceğiz.
00.00 - Güncellemesi
- Remington Xr1450 Hyperflex Aqua Plus Döner Başlıklı Tıraş Makinesi - %34 indirim - 305,99TL
- MSI GF63 THIN 10SCSR-657XTR Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD, Core i5-10300H, 8GB RAM, 512GB SSD, GTX1650TI 4GB%23 indirim - 8899TL
- WD Blue, 500GB, 3D NAND Dahili PC SSD, SATA III 6 Gb/s, 2.5"/7mm%12 indirim - 539TL
- MSI NB BRAVO 15 A4DCR-255XTR R5-4600H 8GB DDR4 RX5300M GDDR6 4GB 512GB SSD 15.6 FHD DOS%14 indirim - 8499TL
- MSI GL75 LEOPARD 10SDR-286XTR Dizüstü Bilgisayar, 17.3 FHD, Core i7-10750H, 16GB RAM, 512GB SSD, GTX1660TI 6GB %11 indirim - 13999TL
- MSI GL65 LEOPARD 10SCXR-061XTR Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD, Core i5-10300H, 8GB RAM, 256GB SSD, GTX1650 4GB %19 indirim - 8399TL
- Spigen Apple iPhone 11 Kılıf Neo Hybrid / Gunmetal%63 indirim -127TL
- JBL Flip 5 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör - Siyah %11 indirim - 1060TL
02.00 - Güncellemesi
- SONY KDL50WF665 50” Full HD Televizyon - %21 indirim - 3619TL
- Philips 43PUS6504/62 6500 Serisi 4K UHD LED Smart TV, 108 cm (43’') - %11 indirim - 3149TL
- LG 49UK7550PLA 49" 124 Ekran 4K Ultra HD LED TV - %11 indirim - 4449TL
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- HP All-in-One 24-f0056nt, Intel Core i5-9400T, 8 GB RAM, 256 GB SSD, GeForce MX110, Windows 10 Home, 8UF70EA - %19 indirim - 5999TL
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
ben mi göremiyorum, hiç bir sitede adam akıllı indirim yok..
ayrıca indirimler ihtiyacım olmayan abuk sabuk şeylerde (vardır onları alacak olan) genel bir indirim yok..
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