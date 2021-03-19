Amazon Türkiye'nin yeni reklamı yayınlandı: Bahar Fırsatları başlıyor

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Amazon.com.tr’nin ülkemizdeki ikinci reklam filmi bugün yayınlanmaya başladı. Hazırlanan reklam filmi TV’de, online mecralarda ve radyoda yayınlanacak.

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Amazon Türkiye’nin ilk reklam filmi Aralık sonunda yayınlanmış ve “Yıl Sonu Fırsatları” tanıtımı yapılmıştı. Bu defa 22 Mart’ta başlayacak “Bahar Fırsatları” duyurusu yapılıyor. İki reklamın içeriği hemen hemen aynı. Amazon.com.tr logolu siparişlerin teslim edildiği kapılar görüyoruz.

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Amazon’un Bahar Fırsatları 22 Mart’ta başlayacak ve 29 Mart’ta sona erecek. Pek çok üründe bir hafta boyunca ciddi indirimler olacak. Reklam filminde "Yüzde 50'ye faran fırsatlar" olacağı belirtiliyor.

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Amazon.com.tr Günün Fırsatları Sayfası:

https://www.amazon.com.tr/gp/goldbox

Amazon Türkiye Fırsatları Ana Konusu:

https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/135048063/sonsayfa

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