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    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon Türkiye'nin yeni reklamı yayınlandı: Bahar Fırsatları başlıyor

    Amazon'un ülkemizdeki ikinci reklamı gösterime girdi. Reklam filminde 22 Mart'ta başlayacak Bahar Fırsatları'nın duyurusu yapılıyor.
    19 Mart 2021, 12:22 (41 dk.)
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon Türkiye'nin yeni reklamı yayınlandı: Bahar Fırsatları başlıyor
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    Amazon.com.tr’nin ülkemizdeki ikinci reklam filmi bugün yayınlanmaya başladı. Hazırlanan reklam filmi TV’de, online mecralarda ve radyoda yayınlanacak.

    Ayrıca Bkz. "Twitter da ülkemize temsilci atıyor"

    Amazon Türkiye’nin ilk reklam filmi Aralık sonunda yayınlanmış ve “Yıl Sonu Fırsatları” tanıtımı yapılmıştı. Bu defa 22 Mart’ta başlayacak “Bahar Fırsatları” duyurusu yapılıyor. İki reklamın içeriği hemen hemen aynı. Amazon.com.tr logolu siparişlerin teslim edildiği kapılar görüyoruz.

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    Amazon’un Bahar Fırsatları 22 Mart’ta başlayacak ve 29 Mart’ta sona erecek. Pek çok üründe bir hafta boyunca ciddi indirimler olacak. Reklam filminde "Yüzde 50'ye faran fırsatlar" olacağı belirtiliyor.

    Amazon Türkiye'nin yeni reklamı yayınlandı: Bahar Fırsatları başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Amazon.com.tr Günün Fırsatları Sayfası:

    https://www.amazon.com.tr/gp/goldbox

    Amazon Türkiye Fırsatları Ana Konusu:

    https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/135048063/sonsayfa



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    Red_devil33 17 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 17 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 20 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amazon fırsatlarını daha tam olarak göremedik.Ya birileri ucuz ürün satmalarını engelliyor yada malum firmalar gibi türkiyeye ayak uydurdu.Amazonu avrupadan türkiyeye transfer olan yıldız futbolculara benzetiyorum avrupada çok iyi top koşturan adam türkiyeye gelince buradaki futbolculara benziyor.
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    M mustafacoban (mustafa coban) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    evler hep bizim mahalledekiler gibi
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