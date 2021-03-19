Amazon Türkiye'nin yeni reklamı yayınlandı: Bahar Fırsatları başlıyor

Amazon.com.tr’nin ülkemizdeki ikinci reklam filmi bugün yayınlanmaya başladı. Hazırlanan reklam filmi TV’de, online mecralarda ve radyoda yayınlanacak.
Ayrıca Bkz. "Twitter da ülkemize temsilci atıyor"
Amazon Türkiye’nin ilk reklam filmi Aralık sonunda yayınlanmış ve “Yıl Sonu Fırsatları” tanıtımı yapılmıştı. Bu defa 22 Mart’ta başlayacak “Bahar Fırsatları” duyurusu yapılıyor. İki reklamın içeriği hemen hemen aynı. Amazon.com.tr logolu siparişlerin teslim edildiği kapılar görüyoruz.İlginizi Çekebilir Amazon.com.tr'ye gıda ürünleri eklendi
Amazon’un Bahar Fırsatları 22 Mart’ta başlayacak ve 29 Mart’ta sona erecek. Pek çok üründe bir hafta boyunca ciddi indirimler olacak. Reklam filminde "Yüzde 50'ye faran fırsatlar" olacağı belirtiliyor.
Amazon.com.tr Günün Fırsatları Sayfası:
https://www.amazon.com.tr/gp/goldbox
Amazon Türkiye Fırsatları Ana Konusu:
https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/135048063/sonsayfa
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Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?