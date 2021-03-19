Twitter da ülkemize temsilci atıyor

Sosyal medya mecralarına geçtiğimiz yıl kabul edilen kanun ile belirli kurallar uygulanmaya başlamıştı. Bu kurallara uymayanlara da reklam yasağı ve bant kısıtlaması gibi yaptırımlar getiriliyordu. Son olarak Twitter de kurallara uymayı kabul etti.

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Twitter temsilci atıyor

Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre Twitter da ülkemizde temsilci bulundurmayı kabul etti. Böylece en aktif sosyal ağlardan birisi olarak görülen Twitter’ın da ülkemizde doğrudan iletişime geçilecek bir muhatabı olacak.

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Normalde Twitter yeni kanuna en uzun direnen isimdi. Önce 10 milyon TL ve 30 milyon TL olarak iki aşamalı para cezasına çarptırılan Twitter’ın sonrasında ise Türkiye’den reklam alması yasaklanmıştı.

Tam bant genişliğini daraltma cezasının uygulanmasına ramak kala Twitter de temsilci atama kararı aldı. Böylece belki de en sıkıntılı olacak cezadan kurtulmuş oldu. Facebook, TikTok, YouTube gibi platformların ardından Twitter da temsilci atayan mecralar arasına katılmış oldu. Şu anda sadece Pinterest ülkemize temsilci atamamış durumda.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2021/03/19/twitter-da-temsilci-atiyor

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