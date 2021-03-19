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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter da ülkemize temsilci atıyor

    Bant genişliği kısma cezasının uygulanmasına kısa bir süre kala Twitter da ülkemizde temsilci bulundurmayı kabul etti. Şu ana kadar para cezası ve reklam alamama cezası uygulanmıştı.
    19 Mart 2021, 09:48 (Güncellendi, 3 sa.)
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter da ülkemize temsilci atıyor

    Sosyal medya mecralarına geçtiğimiz yıl kabul edilen kanun ile belirli kurallar uygulanmaya başlamıştı. Bu kurallara uymayanlara da reklam yasağı ve bant kısıtlaması gibi yaptırımlar getiriliyordu. Son olarak Twitter de kurallara uymayı kabul etti.

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    Twitter temsilci atıyor

    Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre Twitter da ülkemizde temsilci bulundurmayı kabul etti. Böylece en aktif sosyal ağlardan birisi olarak görülen Twitter’ın da ülkemizde doğrudan iletişime geçilecek bir muhatabı olacak.

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    Normalde Twitter yeni kanuna en uzun direnen isimdi. Önce 10 milyon TL ve 30 milyon TL olarak iki aşamalı para cezasına çarptırılan Twitter’ın sonrasında ise Türkiye’den reklam alması yasaklanmıştı.

    Tam bant genişliğini daraltma cezasının uygulanmasına ramak kala Twitter de temsilci atama kararı aldı. Böylece belki de en sıkıntılı olacak cezadan kurtulmuş oldu. Facebook, TikTok, YouTube gibi platformların ardından Twitter da temsilci atayan mecralar arasına katılmış oldu. Şu anda sadece Pinterest ülkemize temsilci atamamış durumda.



    https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2021/03/19/twitter-da-temsilci-atiyor
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    Red_devil33 17 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 17 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 20 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    addidas_85 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Seve seve yapmadılar ama sevile sevile yaptılar. Burada atıp tutan da çoktu, bakın eşek gibi geldiler. Bunların Allah'ı kitabı para, sanıyor musunuz bu kadar parayı kaybetmeyi göze alacaklar
    Seve seve yapmadılar ama sevile sevile yaptılar. Burada atıp tutan da çoktu, bakın eşek gibi geldiler. Bunların Allah'ı kitabı para, sanıyor musunuz bu kadar pa...
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    Yanıtla +24
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    berk768 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hani noldu ?? Twitter temsilci atamaz niye gelsin diye atıp tutunlar vardı.

    Türkiye'nin en güçlü hükümeti sosyal medya yasası çıkardı.Dünya'nın en büyük şirketi de olsan adamı böyle yola getirirler herkes sınırını bilecek.
    Hani noldu ?? Twitter temsilci atamaz niye gelsin diye atıp tutunlar vardı. [resim] Türkiye'nin en güçlü hükümeti sosyal medya yasası çıkardı.Dünya'nın e...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    mezun2021itü 2 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    fakat o uygulamayı devlet yapmamalı özel yazılım şirketi yokmu tr de otursun yapsınlar
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Şeref60 (Şeref Berber) 5 sn. ( Mesaj Silindi )
    Pinterest de TC. ye

    Mike Mike biat edecek başka çaresi yok
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    B BLUE MAnN (Ahmet YILDIZ) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sıkıntı yok bizim de bipimiz var
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    redar 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Akbotlar yorumları basmış, puhahahahha.Sevinin lan Twitter kapanmayacak, size verilen maaşları hak edebileceksiniz, çalışın bakayım.
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    mokoko_TR 9 dk. ( Mesaj Silindi ) redar
    hoşştt
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    M mrtkrk (murat kurak) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Evet arkadaşlar artık Twitter da yazdıklarınıza dikkat edin.
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    Tieion Amastris 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Birebir aynı tweet'leri atan robot hesaplara ve eskort telefon numaraları paylaşan hesaplara bir çözüm bulması lazım Twitter'ın. Bir şehir, yer ismi aratıp orasıyla ilgili haber veya paylaşım, herhangi bir şeye bakmak istiyorum ama bir dünya eskort hesabı çıkıyor karşıma. Engellemekten bıktım artık, bitmiyorlar. Sürekli yenileri türüyor.
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    A alptaskiran 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yorumları okurken baya garipsedim Adamlar çalışanlarımızın can güvenliği diye açıklama yaptılar kaç kere ve adamların gelir modeli "sizsiniz" buna sanki zafer kazanmış gibi yorumlamanız bana mı garip geldi. Ayrıca twitter'ı en çok kullanan 3. Ülke olmadığımız gibi adamların derdi para değil "data" çin'e kafa tutmuş adamlar bizim düşük ücretli reklam gelirimizi ne yapsın. Göstermelik 1-2 çalışan bulacaklar oldu bitti
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    M Morichannn (Akın Özer) 32 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Twitter’a bak be! İşi gücü para olmuş.
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    T Tarikbaran42 (Tarık Baran) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir an ülkenin adaleti twitter kapanacak diye korkmuştum iyi oldu
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    S sanapazar10 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bugüne kadar neyin nazını yaptılar acaba
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    mokoko_TR 7 dk. ( Mesaj Silindi ) sanapazar10
    bidonun adamalrına güvenmiş olabilirler gerçi onlar şehit gazi yakını azarlayıp yıldız teyze yi ekranalra sürüp bocalıyorlar ama bilmiyorum
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    M meLek122 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Twitterı en çok kullanan ilk 3 ülkeden biriyizdir kesin. Twitter zaten böyle bir risk almazdı
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    1363 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

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    twitter, twitter temsilci ve Internet
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