Amazon'un Bahar Fırsatları yarın başlıyor

Tam Boyutta Gör Amazon'da çok sayıda ürününde avantajlı fiyatların sunulacağı Bahar Fırsatları, 11 Mart saat 12.00'de başlayacak. Kampanya 26 Mart saat 23.59'a kadar devam edecek.

Bahar Fırsatları boyunca cep telefonundan giyime, bilgisayar bileşenlerinden mutfak ürünlerine, kitaplardan kişisel bakıma pek çok kategoride indirimli fiyatlar sunulacak. Bazı ürünlerde son günlerin en düşük fiyatı sunulacak.

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Uzun süreliğine geçerli indirimlerin yanı sıra her gün kısa süreliğine geçerli "Flaş Fırsatlar" olacak. Kampanyanın ilk gününde Apple Macbook Pro, iRobot robot süpürge, Columbia mont, Adidas ayakkabı, Nespresso kahve makinesi, Onvo TV ve Philips Hue Play'de Flaş Fırsat indirimi uygulanacak.

Bahar Fırsatlarına 11 Mart saat 12.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Amazon Bahar Fırsatları

Fiyat düşerse aradaki fark iade

Prime üyeleri kampanya boyunca indirimlere ek olarak çeşitli ek avantajlardan faydalanabilecek. 11-26 Mart arasında satın aldığınız Prime’a özel fırsat ürünlerinin fiyatı 26 Mart’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse, aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek.

Prime ile Çok Al & Az Öde kampanyası kapsamındaki ürünlerde 500 TL ve üzeri alışverişe tüm indirimlere ek %10 indirim uygulanacak. Maximum Kart sahipleri 3 ay sonra peşin fiyatına 3 taksitle ödeme imkanından yararlanabilecek. Worldcard sahiplerine 200 TL’ye varan Worldpuan hediye edilecek.

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