Amazon'un Bahar Fırsatları yarın başlıyor

- Fiyat düşerse aradaki fark iade
- İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatları takip edin!
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Bahar Fırsatları boyunca cep telefonundan giyime, bilgisayar bileşenlerinden mutfak ürünlerine, kitaplardan kişisel bakıma pek çok kategoride indirimli fiyatlar sunulacak. Bazı ürünlerde son günlerin en düşük fiyatı sunulacak.
Uzun süreliğine geçerli indirimlerin yanı sıra her gün kısa süreliğine geçerli "Flaş Fırsatlar" olacak. Kampanyanın ilk gününde Apple Macbook Pro, iRobot robot süpürge, Columbia mont, Adidas ayakkabı, Nespresso kahve makinesi, Onvo TV ve Philips Hue Play'de Flaş Fırsat indirimi uygulanacak.
Bahar Fırsatlarına 11 Mart saat 12.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
Fiyat düşerse aradaki fark iade
Prime üyeleri kampanya boyunca indirimlere ek olarak çeşitli ek avantajlardan faydalanabilecek. 11-26 Mart arasında satın aldığınız Prime’a özel fırsat ürünlerinin fiyatı 26 Mart’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse, aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek.
Prime ile Çok Al & Az Öde kampanyası kapsamındaki ürünlerde 500 TL ve üzeri alışverişe tüm indirimlere ek %10 indirim uygulanacak. Maximum Kart sahipleri 3 ay sonra peşin fiyatına 3 taksitle ödeme imkanından yararlanabilecek. Worldcard sahiplerine 200 TL’ye varan Worldpuan hediye edilecek.
İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatları takip edin!
İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatlar'daki şu konuları takip edebilirsiniz:
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.