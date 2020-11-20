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    Amazon’un Black Friday indirimleri başladı: İşte düşen ilk fırsatlar

    Amazon Türkiye, Gülümseten Cuma Haftası kapsamında indirimlere başladı. 20 Kasım Cuma 00.00 itibariyle sunulmaya başlanan ilk indirimlerden dikkat çekici olanlardan bazılarını listeledik.
    57 dk. (Son Güncelleme: 55 dk.)
    5,3b
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    16

    Amazon’un Black Friday indirimleri başladı: İşte düşen ilk fırsatlar
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    Tüm dünyada Black Friday olarak ünlenen alışveriş haftası ülkemizde farklı cuma adlandırmaları ile uygulanıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Amazon oyundan geri kalmamış durumda. Saat 00.00 itibariyle başlayan fırsatlar haftasında bugün aktif edilen fırsatlar  çoğunlukla stok sorununun pek olmadığı hafta boyunca devam edecek fırsatlardan oluşmuşa benziyor.

    Hafta boyunca anlık veya günlük olarak farklı fırsatlar amazon.com.tr sayfalarına eklenmiş olacak. Tüm kampanyalar haftaya yayılacak gibi görünse de Black Friday’in asıl günü olan 27 Kasım Cuma günü özellikle fiyatı nispeten yüksek konumlandırılabilecek ürünlerde ilgi çekici fiyatlandırmalar karşımıza çıkabilir.

    Ayrıca Bkz. "Amazon.com.tr yurt dışı ürünlerin satışına başladı"

    Hafta boyunca yayınlayacağımız haberler ile fırsatları sizlere anında paylaşmaya çalışacağız. Şimdi gözümüze çarpan ilk ürünlerden bazıları şöyle:

    Bose SoundLink Color II Bluetooth Hoparlör, Beyaz - 949TL

    Bose 838309-2100 TV Speaker, Siyah - 2449TL

    Logitech B170 Optik Kablosuz  Mouse, 12 ay pil ömrü - 69TL

    HP Laptop - 15-dw2027nt,  Intel Core i3-1005G1, 8 GB RAM, 256 GB SSD - 3999TL

    HP Laptop - 15s-eq0013nt, AMD Ryzen 5 3500U, 8 GB RAM,  512 GB SSD - 4599TL

    HP Laptop - 15-dw2015nt, Intel Core i7-1065G7,  8 GB RAM,1 TB HDD + 256 GB SSD,  GeForce MX330 - 6699TL

    Logitech R400 Kablosuz Sunum Cihazı,  2.4 GHz USB-Receiver, Kırmızı Lazer Pointer - 137TL

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    Bose SoundLink Revolve Plus Bluetooth Hoparlör, Siyah - 2699TL

    Lenovo G25-10 Oyuncu Monitoru, 24.5 inç - 1499TL

    HP Kablosuz K2500 Klavye, Siyah, Türkçe, E5E78AA - 136TL

    Toshiba Canvio Basic 2.5 inç Taşınabilir Hard Disk, 1TB, USB 3.0, Siyah - 329TL

    Huawei AM61 Bluetooth Kulaklık, Siyah - 160TL

    SAMSUNG EB-P1100BPEGTR 10.000 mAh Powerbank, Pembe - 139TL

    Dark Full HD Android TV Box - 163TL

    Bose Noise Cancelling Headphones 700, Gümüş - 3949TL

    Philips DLP1720CV/97 20000 mAh Powerbank - 161TL

    Haylou GT1 Kulak içi Bluetooth Kulaklık, Siyah - 110TL

    Polosmart PSM35 30.000 Mah 3 Girişli Süper Hızlı Şarj Özellikli Powerbank, Siyah - 127TL

    Philips Bt110, Taşınabilir Hoparlör, Bluetooth, Ipx4 Suya Dayanıklı Tasarım, Siyah - 299TL

    Dell KM636 Kablosuz Keyboard and Mouse Combo - 299TL

    Philips Performer Silent FC8785/07 A+Aa Toz Torbalı Elektrikli Süpürge, Mat Siyah - 1699TL



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    b0Ni (Barış ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    listeyi hazırlayıp reklam için yolluyorlar artık, başlamadan konu açılıyor
    Yanıtla +40
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    parker312 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dolar 1 lira düştü, üstüne kimsede neredeyse limit kalmadı ama yine de düzgün bir indirim göremedim ben. Kalan son kurşunumu amazon'a harcatamam :)
    Yanıtla +18
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    khaazel (Kamufle Uspa) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Trash gibi geldi.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    12
    ahmet. (Ahmet Gözütok) 10 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sanırım çok iyi fiyat



    Mı Taşınabilir Elektrikli Siyah Hava Kompresörü amazon.com.tr/...
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    Paetzold 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Takipteyiz bakalım..
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    fenomen1701 (Mustafa ) 19 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlari rez alın bindirip bindirip indirecekler burası Türkiye
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    fotifoti (foti ) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    amazon.com.tr/...

    bunu aldım bi bu ucuz mantıklı ihtiyaç :)
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    patrontürk (Erkan ) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    İndirim göremedim bildiğin her yerde 3 aşağı 5 yukarı bulacağın rakamlar
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    ynsdrn (Yunus Deren) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Takip edelim bakalım neler düşecek
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    D. B. Cooper (D. B. Cooper ) 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Takipp
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    fotifoti (foti ) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Black friday aralıkta olur. Bu çakması herhalde
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    ciceros 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Burası karışacak vaziyet alın
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    :Fatih: (Fatih Şahin) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    200 300 TL arası düzgün kaliteli bir epilatör/epilasyon makinesi var mı acaba ? Gören bilen varsa paylaşabilir mi ?
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    5335 kez okundu.
    25 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

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    amazon, amazon.com.tr ve
    4 etiket daha black friday BF gülümseten cuma Internet
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