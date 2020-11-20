Amazon’un Black Friday indirimleri başladı: İşte düşen ilk fırsatlar

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Tüm dünyada Black Friday olarak ünlenen alışveriş haftası ülkemizde farklı cuma adlandırmaları ile uygulanıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Amazon oyundan geri kalmamış durumda. Saat 00.00 itibariyle başlayan fırsatlar haftasında bugün aktif edilen fırsatlar çoğunlukla stok sorununun pek olmadığı hafta boyunca devam edecek fırsatlardan oluşmuşa benziyor.

Hafta boyunca anlık veya günlük olarak farklı fırsatlar amazon.com.tr sayfalarına eklenmiş olacak. Tüm kampanyalar haftaya yayılacak gibi görünse de Black Friday’in asıl günü olan 27 Kasım Cuma günü özellikle fiyatı nispeten yüksek konumlandırılabilecek ürünlerde ilgi çekici fiyatlandırmalar karşımıza çıkabilir.

Ayrıca Bkz. "Amazon.com.tr yurt dışı ürünlerin satışına başladı"

Hafta boyunca yayınlayacağımız haberler ile fırsatları sizlere anında paylaşmaya çalışacağız. Şimdi gözümüze çarpan ilk ürünlerden bazıları şöyle:

Bose SoundLink Color II Bluetooth Hoparlör, Beyaz - 949TL

Bose 838309-2100 TV Speaker, Siyah - 2449TL

Logitech B170 Optik Kablosuz Mouse, 12 ay pil ömrü - 69TL

HP Laptop - 15-dw2027nt, Intel Core i3-1005G1, 8 GB RAM, 256 GB SSD - 3999TL

HP Laptop - 15s-eq0013nt, AMD Ryzen 5 3500U, 8 GB RAM, 512 GB SSD - 4599TL

HP Laptop - 15-dw2015nt, Intel Core i7-1065G7, 8 GB RAM,1 TB HDD + 256 GB SSD, GeForce MX330 - 6699TL

Logitech R400 Kablosuz Sunum Cihazı, 2.4 GHz USB-Receiver, Kırmızı Lazer Pointer - 137TL

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Bose SoundLink Revolve Plus Bluetooth Hoparlör, Siyah - 2699TL

Lenovo G25-10 Oyuncu Monitoru, 24.5 inç - 1499TL

HP Kablosuz K2500 Klavye, Siyah, Türkçe, E5E78AA - 136TL

Toshiba Canvio Basic 2.5 inç Taşınabilir Hard Disk, 1TB, USB 3.0, Siyah - 329TL

Huawei AM61 Bluetooth Kulaklık, Siyah - 160TL

SAMSUNG EB-P1100BPEGTR 10.000 mAh Powerbank, Pembe - 139TL

Dark Full HD Android TV Box - 163TL

Bose Noise Cancelling Headphones 700, Gümüş - 3949TL

Philips DLP1720CV/97 20000 mAh Powerbank - 161TL

Haylou GT1 Kulak içi Bluetooth Kulaklık, Siyah - 110TL

Polosmart PSM35 30.000 Mah 3 Girişli Süper Hızlı Şarj Özellikli Powerbank, Siyah - 127TL

Philips Bt110, Taşınabilir Hoparlör, Bluetooth, Ipx4 Suya Dayanıklı Tasarım, Siyah - 299TL

Dell KM636 Kablosuz Keyboard and Mouse Combo - 299TL

Philips Performer Silent FC8785/07 A+Aa Toz Torbalı Elektrikli Süpürge, Mat Siyah - 1699TL

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