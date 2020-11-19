Amazon.com.tr yurt dışı ürünlerin satışına başladı

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Global ölçekteki Amazon sayfalarından farklı ülkelere de gönderimin yapıldığına veya ülkemizdeki Eticaret sitelerinin yurt dışında satılan ürünleri kullanıcılarına sunduğu durumlara zaten alışmaya başlamıştık. Şimdiyse Amazon farklı ve ilgi çekici olabilecek bir adım atmaya hazırlanıyor.

Amazon’un Avrupa’da yer alan mağazalarındaki ürünler amazon.com.tr'de listelenmeye başladı. Şimdilik sadece kitap ağırlıklı olacağı belirtilmiş olsa da biraz sayfalar arasında gezinince avantajlı olabilecek bazı teknolojik ürünleri de yakaladık. Tabi şimdilik süreç biraz deneysel gibi görünüyor. İlerleyen günlerde daha fazla ürünün listelere dahil olacağını düşünüyoruz.

Amazon.com.tr'den yurt dışı ürünler nasıl satın alınıyor?

Diğer tüm ürünlerde olduğu gibi listeleme sayfalarında normal şekilde yer alan global ürünleri satın almak adına ekstra hiçbir çaba sarfetmeniz gerekmiyor ve normal şekilde alışverişi tamamlayabiliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken tek detay gümrük ücretlerini de fiyata eklemek olacak. Amazon her ürün için ayrı fiyatlandırmalar uyguluyor. Bunun dışında kargo ücreti gibi bir ekleme de yapılmıyor.

Rekabetin çıtasını yukarı çekmek adına çalışmalarına devam eden Amzon’un bu hamlesi globalde iyi fiyata satılan ürünlerin ülkemizden de satın alınıp hızlıca tüketiciye ulaştırılması adına son derece önemli. Amazon’un özellikle yılbaşından sonra daha fazla ürünü satışa sokarak bu konuda fark yaratacağını düşünüyoruz.

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Aşağıda ilk bakışta dikkatimizi çeken bazı teknolojik ürünler var.

Saphire RX5700XT Nitro+

Asrock ASRH110PRO BTC+ Coin Miner

Intel NUC8I5BEK Mini PC Core i5 8259U 2,3 GHz

Xpg, Sx8200 Pro 1Tb M.2 Pcıe 3500-3000Mb/S Ssd

Jack Wolfskin Brooklyn 18 Laptop ve Tablet gözlü sırt çantası

Philips HD7429/20 programlanabilir kahve makinesi

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