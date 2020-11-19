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    Amazon.com.tr yurt dışı ürünlerin satışına başladı

    Amazon Türkiye, Avrupa’daki depolarında satışta olan bazı ürünleri Türkiye’deki mağazası üzerinden satmaya başladı. İşte yeni sürece dair tüm detaylar ve ilk dikkatimizi çeken bazı ürünler.
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Amazon.com.tr yurt dışı ürünlerin satışına başladı
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    Global ölçekteki Amazon sayfalarından farklı ülkelere de gönderimin yapıldığına veya ülkemizdeki Eticaret sitelerinin yurt dışında satılan ürünleri kullanıcılarına sunduğu durumlara zaten alışmaya başlamıştık. Şimdiyse Amazon farklı ve ilgi çekici olabilecek bir adım atmaya hazırlanıyor.

    Amazon’un Avrupa’da yer alan mağazalarındaki ürünler amazon.com.tr'de listelenmeye başladı. Şimdilik sadece kitap ağırlıklı olacağı belirtilmiş olsa da biraz sayfalar arasında gezinince avantajlı olabilecek bazı teknolojik ürünleri de yakaladık. Tabi şimdilik süreç biraz deneysel gibi görünüyor. İlerleyen günlerde daha fazla ürünün listelere dahil olacağını düşünüyoruz.

    Amazon.com.tr'den yurt dışı ürünler nasıl satın alınıyor?

    Diğer tüm ürünlerde olduğu gibi listeleme sayfalarında normal şekilde yer alan global ürünleri satın almak adına ekstra hiçbir çaba sarfetmeniz gerekmiyor ve normal şekilde alışverişi tamamlayabiliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken tek detay gümrük ücretlerini de fiyata eklemek olacak. Amazon her ürün için ayrı fiyatlandırmalar uyguluyor. Bunun dışında kargo ücreti gibi bir ekleme de yapılmıyor.

    Rekabetin çıtasını yukarı çekmek adına çalışmalarına devam eden Amzon’un bu hamlesi globalde iyi fiyata satılan ürünlerin ülkemizden de satın alınıp hızlıca tüketiciye ulaştırılması adına son derece önemli. Amazon’un özellikle yılbaşından sonra daha fazla ürünü satışa sokarak bu konuda fark yaratacağını düşünüyoruz.

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    Aşağıda ilk bakışta dikkatimizi çeken bazı teknolojik ürünler var.

    Saphire RX5700XT Nitro+

    Asrock ASRH110PRO BTC+ Coin Miner

    Intel NUC8I5BEK Mini PC Core i5 8259U 2,3 GHz

    Xpg, Sx8200 Pro 1Tb M.2 Pcıe 3500-3000Mb/S Ssd

    Jack Wolfskin Brooklyn 18 Laptop ve Tablet gözlü sırt çantası

    Philips HD7429/20 programlanabilir kahve makinesi



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    5 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alimmm78 (Alimmm78 ) 34 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    kindle, fire gibi kendi ürünleri de gelse keşke.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    brnk (Burak Demirbas) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    5700xt kafamı karıştırdı güzel geldi fiyat. Tam yeni kartlar arefesinde
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    hollowman_ (N. b.) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu güzel olmuş.
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    XPerience 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de en ucuzu 7400 TL olan bir DSLR lensin Akakçe'nin bildirimiyle 6799 TL'ye düştüğünü görünce girdim baktım ki satıcı ve gönderici Amazon Almanya görünüyor. Bu tür ürünleri arayan varsa hızlıca göz atsın. Ortalık karışır vaziyet alın.
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    alimmm78 (Alimmm78 ) 34 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    kindle, fire gibi kendi ürünleri de gelse keşke.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Askaparta 19 dk. ( Mesaj Silindi ) alimmm78
    Ah ah inşallah.
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    Mr. Jingles 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Linkler açılmıyor.
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    ahmet. (Ahmet Gözütok) 10 dk. ( Mesaj Silindi ) Mr. Jingles
    Bende açılıyor ama nereden tıklıyorsunuz? App mi, mobil site mi, forum mu?
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    clarq26 (Emre Bayram) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bence Amazon.com yurt dısından ürün getirmesi güzel bişi dier sitelere fiyat anlamında karsılık olarak güzel fiyatlar görebiliriz.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yabancı ürünlere Black Friday'de indirim yapılacaksa güzel olur
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    superminator (Superman Terminator) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ama hala ürün çeşitliliği diğer sitelere göre çok az... Her gün kablo, kılıf indirimi yapıyor.
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    patientx (Hasan Aslan) 49 dk. ( Mesaj Silindi ) superminator
    Bir hareketlenme var en azından, bu sene sonu olmadı seneye yaza kadar birşeyler olacak gibi.
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