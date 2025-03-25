Netflix, yeni HDR10+ desteği ile görsel deneyimi artırıyor

HDR teknolojisi, görüntülerde daha geniş bir renk ve parlaklık aralığı sunarak daha gerçekçi bir izleme deneyimi sağlıyor. HDR10+ ise, standart HDR10 formatına göre önemli bir geliştirme sunarak, her sahneyi veya kareyi dinamik olarak optimize ediyor. Bu sayede özellikle karanlık sahnelerde detayların daha net görülmesini sağlıyor.
Netflix’in HDR10+ desteğinden faydalanmak için bazı teknik gereksinimler bulunuyor. Netflix Premium aboneliği olan ve hem HDR10+ hem de AV1 destekleyen bir cihaza sahip olan herkes (çoğu modern telefonda ve tablette var) içerikleri izleyebilir. Netflix, HDR10+ formatını başlangıçta popüler içeriklerinde sunmaya başladı. Şirketin uzun vadeli hedefi ise tüm HDR içeriklerini bu yeni formatla izleyicilere sunmak.
milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!