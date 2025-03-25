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    Netflix, yeni HDR10+ desteği ile görsel deneyimi artırıyor

    Netflix, desteklenen cihazlarda dizi ve filmleri HDR10+ kalitesinde yayınlamaya başlıyor. Yayın hizmeti artık üç ana HDR formatını da sunarak görsel deneyimi artırıyor: HDR10, HDR10+ ve Dolby Vision.
    Netflix, yeni HDR10+ desteği ile görsel deneyimi artırıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından Netflix, görüntü kalitesini artırmaya yönelik yeni bir adım attı. Şirket, halihazırda sunduğu HDR10 ve Dolby Vision formatlarına ek olarak HDR10+ desteğini de kullanıma sunduğunu açıkladı. Bu hamleyle birlikte, uyumlu cihazlara sahip kullanıcılar için daha yüksek görsel kalite ve gelişmiş kontrast sunulacak.

    Netlix için HDR10+ dönemi

    HDR teknolojisi, görüntülerde daha geniş bir renk ve parlaklık aralığı sunarak daha gerçekçi bir izleme deneyimi sağlıyor. HDR10+ ise, standart HDR10 formatına göre önemli bir geliştirme sunarak, her sahneyi veya kareyi dinamik olarak optimize ediyor. Bu sayede özellikle karanlık sahnelerde detayların daha net görülmesini sağlıyor.

    Netflix, yeni HDR10+ desteği ile görsel deneyimi artırıyor Tam Boyutta Gör
    Netflix, HDR10+ desteğini etkinleştirmek için AV1 kodek teknolojisini kullanıyor. İlk olarak 2018’de tanıtılan AV1 kodek, yüksek çözünürlüklü içeriklerin daha verimli sıkıştırılmasını sağlayarak hem veri tasarrufu sunuyor hem de görüntü kalitesinden ödün vermiyor. Netflix, başlangıçta AV1 kodeğini mobil cihazlarda veri tasarrufu için devreye almıştı. Ancak bu teknoloji, büyük HDR dosyalarını daha verimli şekilde aktarmak için de kullanılabiliyor.

    Netflix’in HDR10+ desteğinden faydalanmak için bazı teknik gereksinimler bulunuyor. Netflix Premium aboneliği olan ve hem HDR10+ hem de AV1 destekleyen bir cihaza sahip olan herkes (çoğu modern telefonda ve tablette var) içerikleri izleyebilir. Netflix, HDR10+ formatını başlangıçta popüler içeriklerinde sunmaya başladı. Şirketin uzun vadeli hedefi ise tüm HDR içeriklerini bu yeni formatla izleyicilere sunmak.

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    E
    emiristanbul 1 gün önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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