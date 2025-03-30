Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: Nisan 2025

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı
Paylaşılan listeye göre, 24 Nisan'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla South of Midnight, Commandos: Origins, Descenders Next, Blue Prince, Tempopo ve Clair Obscur: Expedition 33 olacak. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- South of Midnight 8 Nisan
- Commandos: Origins 9 Nisan
- Descenders Next 9 Nisan
- Blue Prince 10 Nisan
- Tempopo 17 Nisan
- Clair Obscur: Expedition 33 24 Nisan
Ayrıca Nisan ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 30 Mart tarihinde platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar arasında,- Hot Wheels Unleashed 2, Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 ve Yakuza: Like a Dragon başta olmak üzere 10'dan fazla oyun yer alıyor.
- Hot Wheels Unleashed 2
- Lil Gator Game
- MLB The Show 24
- Monster Hunter Rise
- Open Roads
- The Lamplighter's League
- Yakuza 0
- Yakuza Kiwami
- Yakuza Kiwami 2
- Yakuza: Like a Dragon
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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Joe bidenden iyi yürüyo