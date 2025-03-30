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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Nisan ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı

Paylaşılan listeye göre, 24 Nisan'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla South of Midnight, Commandos: Origins, Descenders Next, Blue Prince, Tempopo ve Clair Obscur: Expedition 33 olacak. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

South of Midnight 8 Nisan

Commandos: Origins 9 Nisan

Descenders Next 9 Nisan

Blue Prince 10 Nisan

Tempopo 17 Nisan

Clair Obscur: Expedition 33 24 Nisan

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Ayrıca Nisan ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 30 Mart tarihinde platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar arasında,- Hot Wheels Unleashed 2, Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 ve Yakuza: Like a Dragon başta olmak üzere 10'dan fazla oyun yer alıyor.

Hot Wheels Unleashed 2

Lil Gator Game

MLB The Show 24

Monster Hunter Rise

Open Roads

The Lamplighter's League

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza: Like a Dragon

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Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: Nisan 2025