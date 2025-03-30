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    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: Nisan 2025

    Nisan ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar belli oldu. Paylaşılan listede South of Midnight ve Descenders Next dahil olmak üzere 6 yeni oyun bulunuyor. 
    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: Nisan 2025 Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Nisan ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı

    Paylaşılan listeye göre, 24 Nisan'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla South of Midnight, Commandos: Origins, Descenders Next, Blue Prince, Tempopo ve Clair Obscur: Expedition 33 olacak. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • South of Midnight 8 Nisan
    • Commandos: Origins 9 Nisan
    • Descenders Next 9 Nisan
    • Blue Prince 10 Nisan
    • Tempopo 17 Nisan
    • Clair Obscur: Expedition 33 24 Nisan

    Ayrıca Nisan ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 30 Mart tarihinde platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar arasında,- Hot Wheels Unleashed 2, Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 ve Yakuza: Like a Dragon başta olmak üzere 10'dan fazla oyun yer alıyor.

    • Hot Wheels Unleashed 2
    • Lil Gator Game
    • MLB The Show 24
    • Monster Hunter Rise
    • Open Roads
    • The Lamplighter's League
    • Yakuza 0
    • Yakuza Kiwami
    • Yakuza Kiwami 2
    • Yakuza: Like a Dragon
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    donanimhabercom Instagram

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    O
    onurtvkcr 17 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 3 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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