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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook, rap şarkı oluşturmak ve paylaşmak için TikTok benzeri bir uygulama başlattı: BARS

    Facebook'un Ar-Ge bölümü olan NPE ekibi, rap sevenler için yeni bir uygulama başlattı. Şu an için test aşamasında sayılabilecek olan uygulama, TikTok benzeri bir kullanıma sahip.
    27 Şubat 2021, 21:30 (7 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Facebook, rap şarkı oluşturmak ve paylaşmak için TikTok benzeri bir uygulama başlattı: BARS
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    Facebook'un Yeni Ürün Deneme(NPE) ekibi, rapçileri hedefleyen BARS uygulamasını tanıttı. Uygulama, profesyonel olarak oluşturulmuş ritimleri kullanarak rapler oluşturmanın ve paylaşmanın hızlı ve kolay bir yolunu sağlayacak.

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    Rap için BARS uygulaması

    Geleneksel kısa video paylaşım uygulamalarının aksine Facebook, BARS'ı rap tarzında içerik oluşturmak için özel olarak tasarladı. Uygulama ile kaydedilen videolar en fazla 60 saniye uzunlukta olabilecek ve kullanıcılar, oluşturdukları videoları kaydedebilecek veya sosyal ağlarda paylaşabilecek. Uygulamada yerleşik olarak, otomatik önerilen kelime ipuçları ile birlikte serbest stil yapma becerisine sahip olacağınız bir Meydan Okuma modu yer alıyor.

    Facebook'tan yapılan açıklamada: "Ses üretim araçları karmaşık, pahalı ve kullanımı zor olabilir. BARS ile profesyonelce oluşturulmuş ritimlerimizden birini seçebilir, şarkı sözleri yazabilir ve kaydedebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

    BARS, profesyonel rapçiler, Facebook'un NPE ekibi, eski müzik yapımcıları ve yayıncıları tarafından önceden oluşturulmuş bazı içeriklerle birlikte geliyor. Uygulama, Apple'ın ABD App Store'undan indirilebilir ve şu an için az sayıda iOS kullanıcısı tarafından erişilebilir durumda.



    https://www.engadget.com/facebook-bars-tiktok-rappers-045004882.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    a_y_k_u_t (Aykut ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu uygulama çok fena patlar demedi demeyin. Özellikle türkiyede yeni bir tik-tok faciası görebiliriz.
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