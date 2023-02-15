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    Amazon’un robotaksisi yollara çıktı: Yaşanan taksi sorunlarını çözebilir

    Amazon'un sahibi olduğu Zoox, herhangi bir direksiyon veya kontrol pedalı olmayan otonom taksisini halka açık yollarda ilk defa test etmeye başladığını duyurdu.
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    Amazon’un robotaksisi yollara çıktı Tam Boyutta Gör
    Amazon'un sahibi olduğu otonom araç şirketi Zoox, ekmek kızartma makinesini andıran tasarımıyla dikkat çeken direksiyonsuz ve pedalsız sürücüsüz aracının Kaliforniya'da halka açık alanlarda test edilmeye başlandığını duyurdu. Şirket bu dönüm noktasını "tarihte ilk kez amaca yönelik olarak üretilmiş bir robot taksinin yolcularla birlikte otonom sürüşü" olarak açıkladı.

    Amazon’un robotaksisi yollarda

    Zoox, şu anda Golden State'teki halka açık yollarda otonom araçlarını test eden düzinelerce şirketten sadece biri. Öte yandan firma ticarileştirme yarışında rakiplerinin gerisinde kalsa da, geleneksel kontrollerden yoksun ve kelimenin modern anlamıyla bir "araba" olarak tanımlanamayacak devrimsel bir ürün ile dikkat çekmeyi başarıyor.

    Amazon’un robotaksisi yollara çıktı Tam Boyutta Gör
    Zoox’un robotaksisi şimdilik hafta sonları ve gündüz saatlerinde yollara çıkabiliyor. Aynı zamanda kötü hava koşullarında ise yollara çıkması yasak. Bu kısıtlamalara rağmen yapılan testlerin değeri ve yasal olarak halka açık yerde test edilmesine izin verilmesi büyük anlam taşıyor.

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    Ancak Zoox, robotaksi alanında rakipsiz değil. General Motors'un yüzde yüz iştiraki olan Cruise'un Origin aracının bu yılın sonlarında seri üretime geçmesi bekleniyor. Elbette seri üretim için iki şirketin de gerekli izinleri alması gerekiyor. Öte yandan Zoox ve Origin yapı ve tasarım olarak birbirine oldukça benziyor. Her ikisi de tamamen sürücüsüz bir yapıya sahip. Bununla birlikte insansız robotaksilerin trafik, bekleme ve diğer mevcut taksilerde yaşanan sorunları ortadan kaldırması bekleniyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 6 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    tamir süresi 20 günü geçerse dilekçe vites kutusunu kontrol ettiriniz telefondan ses gelmiyor kiloya göre boxer bedeni bozuk paraları nerede bütünletebilirim

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