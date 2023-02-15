Amazon’un robotaksisi yollara çıktı: Yaşanan taksi sorunlarını çözebilir

Amazon’un robotaksisi yollarda
Zoox, şu anda Golden State'teki halka açık yollarda otonom araçlarını test eden düzinelerce şirketten sadece biri. Öte yandan firma ticarileştirme yarışında rakiplerinin gerisinde kalsa da, geleneksel kontrollerden yoksun ve kelimenin modern anlamıyla bir "araba" olarak tanımlanamayacak devrimsel bir ürün ile dikkat çekmeyi başarıyor.
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Ancak Zoox, robotaksi alanında rakipsiz değil. General Motors'un yüzde yüz iştiraki olan Cruise'un Origin aracının bu yılın sonlarında seri üretime geçmesi bekleniyor. Elbette seri üretim için iki şirketin de gerekli izinleri alması gerekiyor. Öte yandan Zoox ve Origin yapı ve tasarım olarak birbirine oldukça benziyor. Her ikisi de tamamen sürücüsüz bir yapıya sahip. Bununla birlikte insansız robotaksilerin trafik, bekleme ve diğer mevcut taksilerde yaşanan sorunları ortadan kaldırması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah