Amazon’un robotaksisi yollara çıktı: Yaşanan taksi sorunlarını çözebilir

Tam Boyutta Gör Amazon'un sahibi olduğu otonom araç şirketi Zoox, ekmek kızartma makinesini andıran tasarımıyla dikkat çeken direksiyonsuz ve pedalsız sürücüsüz aracının Kaliforniya'da halka açık alanlarda test edilmeye başlandığını duyurdu. Şirket bu dönüm noktasını "tarihte ilk kez amaca yönelik olarak üretilmiş bir robot taksinin yolcularla birlikte otonom sürüşü" olarak açıkladı.

Amazon’un robotaksisi yollarda

Zoox, şu anda Golden State'teki halka açık yollarda otonom araçlarını test eden düzinelerce şirketten sadece biri. Öte yandan firma ticarileştirme yarışında rakiplerinin gerisinde kalsa da, geleneksel kontrollerden yoksun ve kelimenin modern anlamıyla bir "araba" olarak tanımlanamayacak devrimsel bir ürün ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Tam Boyutta Gör Zoox’un robotaksisi şimdilik hafta sonları ve gündüz saatlerinde yollara çıkabiliyor. Aynı zamanda kötü hava koşullarında ise yollara çıkması yasak. Bu kısıtlamalara rağmen yapılan testlerin değeri ve yasal olarak halka açık yerde test edilmesine izin verilmesi büyük anlam taşıyor.

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Ancak Zoox, robotaksi alanında rakipsiz değil. General Motors'un yüzde yüz iştiraki olan Cruise'un Origin aracının bu yılın sonlarında seri üretime geçmesi bekleniyor. Elbette seri üretim için iki şirketin de gerekli izinleri alması gerekiyor. Öte yandan Zoox ve Origin yapı ve tasarım olarak birbirine oldukça benziyor. Her ikisi de tamamen sürücüsüz bir yapıya sahip. Bununla birlikte insansız robotaksilerin trafik, bekleme ve diğer mevcut taksilerde yaşanan sorunları ortadan kaldırması bekleniyor.

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