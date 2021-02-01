Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon'un sevilen dizisi The Boys'un 3. sezon çekimleri başladı!

    Amazon'un sevilen ve popüler dizisi The Boys'un üçüncü sezon çekimleri sonunda başladı. Üçüncü sezonun yayın tarihi ne yazık ki henüz bilinmiyor.
    01 Şubat 2021, 19:00 (2 hf.)
    1,9b
    1
    12
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Amazon'un sevilen dizisi The Boys'un 3. sezon çekimleri başladı!
    Tam Boyutta Gör

    İlk sezonu 2019 yılında yayınlanan Amazon'un yayıncılığını yaptığı Garth Ennis ve Darick Robertson'ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan, yaratıcılığını da Eric Kripke'nin yaptığı başarılı dizi The Boys'un üçüncü sezon çekimler başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar The Mandalorian 3. sezon için duyurulan tarih, başka bir Star Wars dizisine ait; The Mandalorian seneye gelmeyecek

    Ayrıca Bkz. "Yeni Marvel filmi Thor: Love and Thunder'dan ilk görseller paylaşıldı"

    Muazzam bir ilk sezonun ardından geçtiğimiz aylarda yayınlanan ikinci sezonu ile The Boys, kitlesini iyice büyütmüştü. Her ne kadar ikinci sezon, ilk sezon kadar başarılı bulunmasa da izleyiciler üçüncü sezon için de fazlasıyla heyecanlı. Sonunda üçüncü sezonun çekimleri de başladı.

    Çekimler Kanada'da yapılacak. Tamamı mı Kanada'da yapılacak yoksa başka bir yere gidilcek mi bilinmiyor. Ancak ekip şu anda Toronto'da toplanmış durumda. Dizinin başrollerinden Homelander'ı canlandıran Antony Starr, üçüncü sezon çekimlerinin soğuk ve salgından dolayı çok zor geçeceğini söylemişti. 

    Dizinin yayın tarihi şu an için ne yazık ki bilinmiyor ancak yine geçen sene olduğu gibi Eylül - Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor.



    https://www.cbr.com/the-boys-season-3-begins-filming/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Amozonun en merakla beklediğim dizisi .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Dodge (Mehmet ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    2.sezonun ustune koymalari gerek artik. Daha iyi bir sezon-bolumler bekliyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    brnk (Burak Demirbas) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu prime a 8 tl bile çok boys olmasa
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hocam demekki size göre bir dizi değilmiş
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ARISLCK 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu televizyonda ailecek izlenebilecek tek dizi olabilir.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ARISLCK
    Aynen
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ARISLCK
    Ne demezsin :/
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tekin-71 (Fatih Tekin) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çocuklar gibi bekledigim tek dizi olabilir
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    crazywinner3 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İlk 2 bölümden sonra sönmüştü dizi. İlk sezon yine biraz idare ediliyordu ama 2. sezon çok sıkıldım. 3. sezondan bir beklentim yok açıkcası
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 2 hf. ( Mesaj Silindi ) crazywinner3
    Niye öyle dediniz anlamadım bence iki sezonu da çok zevkli bir diziydi .
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Apple, iCloud şifrelerine erişim için bir Chrome uzantısı yayınladı 2 hf. Black Panther'in ülkesi Wakanda'ya odaklanacak olan yeni Marvel dizisi duyuruldu 2 hf. Huawei, Xiaomi, SMIC dahil 90 Çinli şirket, yerel yarı iletken endüstrisini geliştirmek için çalışacak 2 hf. Popüler roguelike oyun Dungeon of the Endless, mobil cihazlara geliyor 2 hf. God of War PS5 güncellemesi resmen duyuruldu: Yarın geliyor 2 hf. Netflix'in zombi temalı soygun filmi Army of the Dead'in yayın tarihi açıklandı 2 hf. Aruba ESP yapay zekası; sunuculardaki muhtemel sorunları önceden tahmin ediyor 2 hf. Türkiye'deki F-16'ların yapısal yenileme çalışmaları başladı 2 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli uydu fırlatma tesisi açıklaması 2 hf. MediaTek ilk kez Apple saflarında 2 hf. 2021 Seat Leon güncel fiyat listesi (1.0 TSI Style - 1.0 eTSI DSG Style Plus) 2 hf. Tanıtımdan önce RTX 3060'ta kullanılması beklenen Nvidia GA106-400 görüntülendi 2 hf. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların 2. dönem açılması hususunda konuştu 2 hf. Yeni Honda HR-V'nin iç mekanından ipuçları geldi 2 hf. Spotify'ın Aile planı ücretine zam geldi! 2 hf. Netflix'in duyurduğu tüm oyun uyarlaması diziler ve filmler: Cyberpunk, Assassin's Creed ve daha fazlası 2 hf. LG telefonlar için Windows 10 bağlantı uygulaması yayınlandı: Virtoo 2 hf. 3000 TL altı telefon önerileri! (2021) 2 hf. Apple, yeni nesil iPhone'lar için ekran altı parmak izi sensörünü test ediyor 2 hf. AMD üretiminin bir kısmını Samsung’a kaydırabilir 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Amazon'un sevilen dizisi The Boys'un 3. sezon çekimleri başladı! Sonraki Karsan, 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsünü tanıttı 2 hf. 2020 yılında kartlı ödemeler 1.15 trilyon TL’ye ulaştı 2 hf. MSI belirli ürünlerde para iadesi kampanyasına başlıyor 2 hf. Amazon’da Sevgililer Günü hediye rehberi ve indirimleri başladı 2 hf. RTX 3090’ı hiç böyle görmediniz: LCD ekran, 26 faz VRM 2 hf. Microsoft'un Bethesda satın alımı Avrupa Komisyonu tarafından incelemeye alındı! 2 hf. PS5 özel oyunu Gran Turismo 7, serinin köklerine dönen bir oyun olacak 2 hf. POCO X3 NFC'nin gelişmiş versiyonu yolda: POCO X3 Pro 2 hf. Espordaki başarısıyla Formula 3'e katılan Cem Bölükbaşı şampiyonaya hızlı başladı 2 hf. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi 2 hf. Yeni Marvel filmi Thor: Love and Thunder'dan ilk görseller paylaşıldı 2 hf. Rekabet Kurumu’ndan Philips’e soruşturma 2 hf. Araştırmalara göre egzersiz tek başına kronik inflamasyonu önleyebilir 2 hf. Lüks Fransız sedan DS 9 bu yıl içinde Türkiye'ye gelecek 2 hf. Xiaomi’den ABD suçlamalarına karşı resmi açıklama geldi 2 hf. Perl.com alan adı hacklendi: 190 bin dolara satılık 2 hf. Amazon, oyun bölümü için yıllık 500 milyon dolar harcıyor ancak karşılığını henüz alamadı 2 hf. Realme, altı akıllı telefonu için Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 testini başlattı 2 hf. Samsung Galaxy A72 4G'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 2 hf. Koronavirüs için yerli aşı ne zaman piyasaya sürülecek? Aşı faz çalışmaları nelerdir? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız