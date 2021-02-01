Amazon'un sevilen dizisi The Boys'un 3. sezon çekimleri başladı!

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İlk sezonu 2019 yılında yayınlanan Amazon'un yayıncılığını yaptığı Garth Ennis ve Darick Robertson'ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan, yaratıcılığını da Eric Kripke'nin yaptığı başarılı dizi The Boys'un üçüncü sezon çekimler başladı.

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Muazzam bir ilk sezonun ardından geçtiğimiz aylarda yayınlanan ikinci sezonu ile The Boys, kitlesini iyice büyütmüştü. Her ne kadar ikinci sezon, ilk sezon kadar başarılı bulunmasa da izleyiciler üçüncü sezon için de fazlasıyla heyecanlı. Sonunda üçüncü sezonun çekimleri de başladı.

Çekimler Kanada'da yapılacak. Tamamı mı Kanada'da yapılacak yoksa başka bir yere gidilcek mi bilinmiyor. Ancak ekip şu anda Toronto'da toplanmış durumda. Dizinin başrollerinden Homelander'ı canlandıran Antony Starr, üçüncü sezon çekimlerinin soğuk ve salgından dolayı çok zor geçeceğini söylemişti.

Dizinin yayın tarihi şu an için ne yazık ki bilinmiyor ancak yine geçen sene olduğu gibi Eylül - Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor.

https://www.cbr.com/the-boys-season-3-begins-filming/

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