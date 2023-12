Amazon, 2024'te çıkacak film ve dizilerinin tanıtım videosunu yayınladı

Tam Boyutta Gör Orijinal içerik alanına yaptığı kayda değer yatırımlar sayesinde Netflix ve Disney+ ile zirve yarışına girebilecek kadar popüler bir dijital platform inşa eden Amazon, bu platformda heyecan verici yapımları izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl Gen V ve Dead Ringers gibi beğeni kazanan işleri abonelerine sunan Amazon Prime Video, yeni yıla da oldukça iddialı giriyor. Prime Video'nun önümüzdeki yıl yayınlayacağı film ve dizilerinden görüntüleri bir araya getirdiği yeni tanıtım videosu, 2024'te kayda değer bir seçkinin bizi beklediğini gösteriyor.

2024'te Prime Video'da izleyicilerle buluşacak yapımların başında elbette The Boys geliyor. Prime Video'nun en başarılı dizisi olan The Boys, önümüzdeki yıl 4. sezonu ile ekranlara dönecek. 2024'te yeni bölümleri yayınlanacak bir diğer popüler dizi de Invincible olacak. İlk kısmı kısa süre önce yayınlanan Invincible 2. sezon, 2024'te yayınlanacak yeni bölümleriyle tamamlanacak.

2024'te yeni bölümleriyle geri dönecek Prime Video dizilerine dikkat çekici yeni yapımlar da eşlik edecek. Bu yeni dizilerin başında, popüler video oyun serisinden uyarlanan Fallout dizisi geliyor. Son olarak Westworld dizisine imza atan Jonathan Nolan'ın imzasını taşıyan Fallout dizisi, 12 Nisan'da başlayacak.

Öte yandan Amazon, sinema tarafında da kayda değer işlere imza atmaya devam ediyor. Amazon'un yayınladığı bu yeni tanıtım videosunda ön plana çıkardığı orijinal filmleri, Jake Gyllenhall'un başrolünü üstlendiği Road House yeniden çevrimi ile Anne Hathaway'li The Idea of You oluyor.

