Amazon, 2024'te çıkacak film ve dizilerinin tanıtım videosunu yayınladı

2024'te Prime Video'da izleyicilerle buluşacak yapımların başında elbette The Boys geliyor. Prime Video'nun en başarılı dizisi olan The Boys, önümüzdeki yıl 4. sezonu ile ekranlara dönecek. 2024'te yeni bölümleri yayınlanacak bir diğer popüler dizi de Invincible olacak. İlk kısmı kısa süre önce yayınlanan Invincible 2. sezon, 2024'te yayınlanacak yeni bölümleriyle tamamlanacak.
2024'te yeni bölümleriyle geri dönecek Prime Video dizilerine dikkat çekici yeni yapımlar da eşlik edecek. Bu yeni dizilerin başında, popüler video oyun serisinden uyarlanan Fallout dizisi geliyor. Son olarak Westworld dizisine imza atan Jonathan Nolan'ın imzasını taşıyan Fallout dizisi, 12 Nisan'da başlayacak.
Öte yandan Amazon, sinema tarafında da kayda değer işlere imza atmaya devam ediyor. Amazon'un yayınladığı bu yeni tanıtım videosunda ön plana çıkardığı orijinal filmleri, Jake Gyllenhall'un başrolünü üstlendiği Road House yeniden çevrimi ile Anne Hathaway'li The Idea of You oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.