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    Amazon, 2024'te çıkacak film ve dizilerinin tanıtım videosunu yayınladı

    Amazon Prime Video; önümüzdeki yıl izleyici ile buluşacak The Boys, Fallout, Road House gibi yapımlardan yeni görüntüler içeren bir tanıtım videosu yayınladı.  
    Amazon Prime Video, 2024'te çıkacak film ve dizilerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Orijinal içerik alanına yaptığı kayda değer yatırımlar sayesinde Netflix ve Disney+ ile zirve yarışına girebilecek kadar popüler bir dijital platform inşa eden Amazon, bu platformda heyecan verici yapımları izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl Gen V ve Dead Ringers gibi beğeni kazanan işleri abonelerine sunan Amazon Prime Video, yeni yıla da oldukça iddialı giriyor. Prime Video'nun önümüzdeki yıl yayınlayacağı film ve dizilerinden görüntüleri bir araya getirdiği yeni tanıtım videosu, 2024'te kayda değer bir seçkinin bizi beklediğini gösteriyor.

    2024'te Prime Video'da izleyicilerle buluşacak yapımların başında elbette The Boys geliyor. Prime Video'nun en başarılı dizisi olan The Boys, önümüzdeki yıl 4. sezonu ile ekranlara dönecek. 2024'te yeni bölümleri yayınlanacak bir diğer popüler dizi de Invincible olacak. İlk kısmı kısa süre önce yayınlanan Invincible 2. sezon, 2024'te yayınlanacak yeni bölümleriyle tamamlanacak.

    2024'te yeni bölümleriyle geri dönecek Prime Video dizilerine dikkat çekici yeni yapımlar da eşlik edecek. Bu yeni dizilerin başında, popüler video oyun serisinden uyarlanan Fallout dizisi geliyor. Son olarak Westworld dizisine imza atan Jonathan Nolan'ın imzasını taşıyan Fallout dizisi, 12 Nisan'da başlayacak.

    Öte yandan Amazon, sinema tarafında da kayda değer işlere imza atmaya devam ediyor. Amazon'un yayınladığı bu yeni tanıtım videosunda ön plana çıkardığı orijinal filmleri, Jake Gyllenhall'un başrolünü üstlendiği Road House yeniden çevrimi ile Anne Hathaway'li The Idea of You oluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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