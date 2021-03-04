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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon'un yeni aksiyon filmi Tom Clancy's Without Remorse'tan ilk fragman yayınlandı

    Oyun dünyasında da fazlasıyla popüler olan Tom Clancy'nin aynı isimli kitabından uyarlanan Amazon filmi Tom Clancy's Without Remorse'tan ilk fragman yayınlandı.
    04 Mart 2021, 11:30 (Güncellendi, 4 gün)
    3,5b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Amazon'un yeni aksiyon filmi Tom Clancy's Without Remorse'tan ilk fragman yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Video akış platformu olarak yenilerden biri olan ancak büyük projelere sahip olan Amazon'un aksiyon dolu yeni filminden bir fragman paylaşıldı.

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    Ubisoft'un birçok kez kitaplarını oyuna uyarladığı Tom Clancy'nin aynı isimli romanından uyarlanan bu aksiyon filmi Tom Clancy's Without Remorse'tan ilk fragman geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Amazon'da yayınlanacak olan film, 30 Nisan'da yayınlanacak.

    Filmin başrolünde başarılı oyuncu Michael B. Jordan bulunuyor. Geriye kalan isimler ise şöyle: Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Lauren London, Cam Gigandet, Luke Mitchell ve Jack Kesy. Filmin yönetmenliğini Stefano Sollima üstleniyor. Senaryoya uyarlayan kişi ise Taylor Sheridan.

    Filmin bahsi geçen ilk fragmanını aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    aydinsukru (Aydın ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    çakma john wick olmus
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    vs-fb (Vn S) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım prime zam yapmaz. Bu fiyatlarla bedava.
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    takami59 (takami ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ah ahh... Yıllar önce Splinter-Cell filmi yapılacaktı söz de...
    1 Yanıt Yanıtla
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    B Bloody Roar 3 gün ( Mesaj Silindi ) takami59
    Chaos theory indiriyorum nostalji yapayım dedim.
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    mansurmarsak (mansur akın) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Filmin atmosferi çok karanlık çok ruhsuz olmuş. İzleme isteği oluşmuyor...
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    KOPYALA YAPIŞTIR YAPARKEN UNUTMUŞLAR OYNATICIYI
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    oynatıcı yok ?
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