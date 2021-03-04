Amazon'un yeni aksiyon filmi Tom Clancy's Without Remorse'tan ilk fragman yayınlandı

Video akış platformu olarak yenilerden biri olan ancak büyük projelere sahip olan Amazon'un aksiyon dolu yeni filminden bir fragman paylaşıldı.
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Ubisoft'un birçok kez kitaplarını oyuna uyarladığı Tom Clancy'nin aynı isimli romanından uyarlanan bu aksiyon filmi Tom Clancy's Without Remorse'tan ilk fragman geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Amazon'da yayınlanacak olan film, 30 Nisan'da yayınlanacak.
Filmin başrolünde başarılı oyuncu Michael B. Jordan bulunuyor. Geriye kalan isimler ise şöyle: Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Lauren London, Cam Gigandet, Luke Mitchell ve Jack Kesy. Filmin yönetmenliğini Stefano Sollima üstleniyor. Senaryoya uyarlayan kişi ise Taylor Sheridan.
Filmin bahsi geçen ilk fragmanını aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...