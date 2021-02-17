Silent Hill yaratıcısının yeni korku oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı

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Oyun dünyasının şüphesiz en sevilen korku serilerinden biri olan Silent Hill’ın yaratıcısının yeni bir oyun üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyordu. Geçtiğimiz saatlerde de oyundan konsept tasarımlar paylaşıldı.

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Her şeyden öne paylaşılan tasarımların konsept tasarım olduğunu hatırlatalım. Yani direkt oyundaki tasarımların son hali değil, yalnızca fikir edinebilmemiz adına paylaşılmış görseller. Görsellere baktığımızda da yine insanı zorlayan görseller olduğunu söylemek gerek. Kesinlikle dünyası ilgi çeken bir oyun olacak diyebiliriz şimdiden.

Keiichiro Toyama'nın yeni oyun stüdyosu olan Bokeh Game Studio geçtiğimiz Ağustos ayında kurulmuştu. Daha önce Silent Hill, Gravity Rush ve Siren'ın yaratıcılığını yapan Keiichiro Toyama, şu anda geliştirilen bu oyunun başındaki isimlerden biri.

2023 yılında yayınlanması beklenen oyunun, birden çok korku ögesi içereceği söylendi. Her ne kadar yine korku odaklı olsa da oyuncuları zorlayan bir korku oyunundan ziyade kapsamlı bir korku oyunu olacak. Konsept tasarımları aşağıdaki galeri kısmında bulabilirsiniz.

https://www.dualshockers.com/silent-hill-creator-new-artwork-next-game/

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