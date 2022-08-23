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    Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinden son fragman paylaşıldı

    Amazon'un Amazon Prime Video için hazırladığı Yüzüklerin Efendisi dizisi Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri'nden son fragman geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.         
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    Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinden son fragman paylaşıldı
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    Bildiğiniz üzere Amazon, Amazon Prime Video için yüksek bütçeli bir Yüzüklerin Efendisi dizisi geliştiriyor. Geçtiğimiz saatlerde de diziden son fragman geldi.

    Dizinin yayın tarihi sonunda yaklaştı ve neredeyse 1 hafta kaldı diyebiliriz. Dizi 2 Eylül sabahında ilk iki bölümüyle yayında olacak ardından da bölümler haftalık olarak gelecek. Bahsi geçen son fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Son Fragman

    Ülkemizdeki ismi ise Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri olacak. Daha önce de açıklandığı gibi dizi evrendeki İkinci Çağ döneminde geçecek. Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi İkinci Çağ'daki birçok önemli konuyu işleyecek.

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