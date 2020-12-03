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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisine 20 yeni oyuncu katıldı

    1 milyar dolarlık bütçeyle hazırlanan Yüzüklerin Efendisi dizisine 20 yeni oyuncu daha katıldı. Dizinin 2022'de yayınlanması bekleniyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisine 20 yeni oyuncu katıldı
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    Amazon'un merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi şekillenmeye devam ediyor. Variety'de yer alan habere göre dizinin oyuncu kadrosuna bugün 20 yeni isim daha katıldı. Yeni katılan oyuncular, dizinin daha önce açıklanan oyuncuları gibi yine genellikle çok bilinmeyen isimlerden oluşuyor

    Yeni katılan 20 oyuncu şöyle:

    Cynthia Addai-Robinson (Power), Maxim Baldry (Years and Years), Ian BlackburnKip Chapman (Top of the Lake), stand-up komedyen Anthony CrumMaxine Cunliffe (Power Rangers Megaforce), Trystan Gravelle (The Terror), komedi oyuncusu Sir Lenny Henry (Broadchurch), Thusitha Jayasundera (Midsomer Murders), Fabian McCallum (You, Me & the Apocalypse), Simon Merrells (Knightfall), Geoff Morrell (Top of the Lake). Peter Mullan (Ozark), Lloyd Owen (Apollo 18), Augustus Prew (Pure Genius), Peter Tait (Peter Jackson’ın Return of the King filminde küçük rolü vardı), Alex Tarrant (Filthy Rich), Leon Wadham (Under the Mountain), Benjamin Walker (Jessica Jones) ve Sara Zwangobani (Disgrace).

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    Açıklanan oyuncuları dizide hangi rollerde göreceğimiz şu an için belli değil. Amazon'un bu yılın başlarında açıkladığı ana kadronun rolleri de açıklanmamıştı. Yalnızca Morfydd Clark'ın, genç Galadriel'i canlandıracağını biliyoruz. Bunun haricinde ise dizide göreceğimiz karakterler genel anlamıyla gizemini korumaya devam ediyor.

    Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisine 20 yeni oyuncu katıldı
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    Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri şu anda Yeni Zelanda'da devam ediyor. Çekimler ilk olarak bu yılın başlarında start vermişti ancak pandemi nedeniyle uzun süre ertelenmesi gerekti. Pandemi öncesinde yapılan haberlerde dizinin 2021 gibi yayınlanabileceği konuşuluyordu ancak elbette şu anda planlar değişmiş olabilir. 2021'in sonları veya 2022 gibi başlayacağını tahmin edebiliriz.

    Amazon'un Yüzüklerin Efendisi projesi, tam 1 milyar dolarlık bütçesiyle tarihin en pahalı dizisi olacak. Dizinin konusuyla ilgili şu anda neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Şu ana kadar açıklanan tek şey dizinin İkinci Çağ'da geçecek olması. Filmlerden binlerce yıl öncesinde geçecek olan dizide, Amazon'un ifadeleriyle, "Orta Dünya'nın daha önce hiç görülmemiş hikayeleri" anlatılacak.

    Amazon ayrıca şimdiden ikinci sezon onayı da vermiş durumda.



    https://variety.com/2020/tv/news/lord-of-the-rings-series-amazon-cast-1234845274/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kakarikikiri (jean paul Sartre) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu dizi fena patlayabilir... game of thrones kafasına girip aşırı cinsellik koyabilirler ya da sjw ayağına siyahi elf görebiliriz gibi geliyor.. umarım orjinal hikayeye bağlı kalırlar. zenci bir gil-galad ya da eşcinsel bir numenorlu görmek istemem şahsen.
    bu dizi fena patlayabilir... game of thrones kafasına girip aşırı cinsellik koyabilirler ya da sjw ayağına siyahi elf görebiliriz gibi geliyor.. umarım orjinal ...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok fazla siyahi oyuncu var diziden umudum yok, Irkçılıkla alakalı değil bu evren olması gerektiği gibi aktarılmalı illaki yönetmen ve senaristler kendilerince eklemeler yapacak ama temeli belli olan bir dünya sonuçta.
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    Numenorian Man 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Peter Mullan'dan ne çıkaracak yönetmen merak ediyorum. Yaşlı sakallı bi adam elf olamaz numenorlu birisi olacak muhtemelen. Ama kısa da bi adam biraz.
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    BenFero (Ben Fero) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bekliyoruz bakalım.
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    SPAWN-TheUndead (alper çekin) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valla bi başlasa artık sıkıldık zaten. Bi de zaman çarkı var. Bu ikisi umarım müthiş olur...
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    absamet (sems sems) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gel artık reis
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    yusufdj (Yusuf Can) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Heyecanla bekliyorum.
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu dizi fena patlayabilir... game of thrones kafasına girip aşırı cinsellik koyabilirler ya da sjw ayağına siyahi elf görebiliriz gibi geliyor.. umarım orjinal hikayeye bağlı kalırlar. zenci bir gil-galad ya da eşcinsel bir numenorlu görmek istemem şahsen.
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    ankaland (mehmet yok) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    heyecanla bekliyorum..
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