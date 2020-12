Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisine 20 yeni oyuncu katıldı

Tam Boyutta Gör

Amazon'un merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi şekillenmeye devam ediyor. Variety'de yer alan habere göre dizinin oyuncu kadrosuna bugün 20 yeni isim daha katıldı. Yeni katılan oyuncular, dizinin daha önce açıklanan oyuncuları gibi yine genellikle çok bilinmeyen isimlerden oluşuyor.

Yeni katılan 20 oyuncu şöyle:

Cynthia Addai-Robinson (Power), Maxim Baldry (Years and Years), Ian Blackburn, Kip Chapman (Top of the Lake), stand-up komedyen Anthony Crum, Maxine Cunliffe (Power Rangers Megaforce), Trystan Gravelle (The Terror), komedi oyuncusu Sir Lenny Henry (Broadchurch), Thusitha Jayasundera (Midsomer Murders), Fabian McCallum (You, Me & the Apocalypse), Simon Merrells (Knightfall), Geoff Morrell (Top of the Lake). Peter Mullan (Ozark), Lloyd Owen (Apollo 18), Augustus Prew (Pure Genius), Peter Tait (Peter Jackson’ın Return of the King filminde küçük rolü vardı), Alex Tarrant (Filthy Rich), Leon Wadham (Under the Mountain), Benjamin Walker (Jessica Jones) ve Sara Zwangobani (Disgrace).

Açıklanan oyuncuları dizide hangi rollerde göreceğimiz şu an için belli değil. Amazon'un bu yılın başlarında açıkladığı ana kadronun rolleri de açıklanmamıştı. Yalnızca Morfydd Clark'ın, genç Galadriel'i canlandıracağını biliyoruz. Bunun haricinde ise dizide göreceğimiz karakterler genel anlamıyla gizemini korumaya devam ediyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri şu anda Yeni Zelanda'da devam ediyor. Çekimler ilk olarak bu yılın başlarında start vermişti ancak pandemi nedeniyle uzun süre ertelenmesi gerekti. Pandemi öncesinde yapılan haberlerde dizinin 2021 gibi yayınlanabileceği konuşuluyordu ancak elbette şu anda planlar değişmiş olabilir. 2021'in sonları veya 2022 gibi başlayacağını tahmin edebiliriz.

Amazon'un Yüzüklerin Efendisi projesi, tam 1 milyar dolarlık bütçesiyle tarihin en pahalı dizisi olacak. Dizinin konusuyla ilgili şu anda neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Şu ana kadar açıklanan tek şey dizinin İkinci Çağ'da geçecek olması. Filmlerden binlerce yıl öncesinde geçecek olan dizide, Amazon'un ifadeleriyle, "Orta Dünya'nın daha önce hiç görülmemiş hikayeleri" anlatılacak.

Amazon ayrıca şimdiden ikinci sezon onayı da vermiş durumda.

