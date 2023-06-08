Amazon, Prime Video için reklamlı abonelik sunabilir

Tam Boyutta Gör Ücretsiz kargo, hızlı kargo ve özel indirim seçenekleri ile hayatımıza giren Amazon Prime, daha sonra Prime Video, Prime Gaming ve Prime Reading gibi özel servisler ile sektördeki en başarılı servislerden birine döndü. The Boys, Invincible, Rings of Power, Fleabag ve The Man in The High Castle gibi yapımları ile Netflix’in önüne geçerek video akış pazarının lideri haline gelen Prime Video, yakında yeni bir üyelik seçeneği sunabilir.

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Reklamlı Prime Video yolda olabilir

The Wall Street Journal’ın haberine göre Amazon, Prime Video servisine reklamlı üyelik getirmek için geçtiğimiz haftalarda konuşmalara başlamış. Firma içerisinde henüz kesin karar verilmemiş ancak konuşmaların devam edeceği gelen bilgier arasında.

Amazon, böyle bir hamle yapması halinde Hulu, Netflix, Max ve Peacock gibi servisler gibi sistemine daha makul fiyatlı bir üyelik seçeneği getirmiş olacak. Amazon, daha önce platformuna reklamlı içerikler getirmişti ancak bu reklam büyük çoğunlukla kullanıcıları rahatsız etmiyordu. Reklam odaklı ve makul fiyatlı üyelik seçeneği ise kullanıcılara birçok reklam gösterecektir. ABD’de 9 dolar olan Prime Video’nun reklamlı seçeneği muhtemelen 6-7 dolar civarında olacaktır. Ülkemizde 39TL gibi makul bir fiyatla satılan servisin reklamlı versiyonu ise muhtemelen ülkemizde kullanıma sunulmayacaktır.

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Prime Video için reklamlı abonelik yolda