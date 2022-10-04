Yüzüklerin Efendisi dizisinin 2. sezon çekimleri başladı: İşte 2. sezondan ilk detaylar

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Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisi bildiğiniz gibi geliştirilmeye başlandığından bu yana büyük bir merakla bekleniyor. Şu sıralar ilk sezonu devam eden dizinin ikinci sezonunda güzel bir haber geldi.

İkinci Sezon Çekimleri Başladı

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre dizinin ikinci sezon çekimleri Londra'da başladı. İlk sezonu 18 ay gibi bir sürede Yeni Zelanda'da çekilmişti. Filmlerde de olduğu gibi yine Yeni Zelanda'ya gidilmemesi üzücü diyebiliriz. İlk sezon ilk iki bölümüyle 1.3 milyar dakika izlenme süresi yakalayarak muazzam bir başarı yakalamıştı.

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İkinci sezondan gelen ilk detaylara baktığımızdaysa ikinci sezonun 8 bölümden oluşacağını görebiliyoruz. Ayrıca ikinci sezonda Círdan isimli karakterin de diziye ekleneceği açıklandı. Şu an için oyuncu belli değil ancak Círdan, elflerin en yaşlı ve en bilgelerinden biri olan yeni bir karakter ve önemli bir karakter. İlk sezonun şu ana kadar yayınlanan bölümlerine baktığımızda ilk sezonu biraz daha giriş sezonu olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden ikinci sezondan beklenti daha yüksek diyebiliriz.

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