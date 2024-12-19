Amazon, uydu üretimini ABD’den Türkiye’ye taşıyor

- Sivas üretimin merkezi olacak
- Ucuz işgücü ve bilgi birikimi etkili oldu
- Deneme üretimi başladı, her şeyi Türkiye’de üretilecek
- Yorumlar
Sivas üretimin merkezi olacak
Amazon’un Türkiye’deki üretim merkezi olarak ise Sivas belirlendi. Bu karar, Sivas'ın yanı sıra Tokat, Yozgat ve Kayseri illerini Türkiye’nin uzay sanayi ve havacılık üssü haline getirme potansiyeli taşıyor. İlk teslimatı 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirmeyi hedefleyen Tezmaksan, Sivas’ta ikinci bir fabrika kurmayı hedefliyor. Sivas’ta 18 bin metrekare alan üzerine ikinci bir fabrika kuracak olan firma, yeni yatırımla Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekare alandan 28 bin metrekareye ulaşacak.
Tezmaksan CEO’su Hakan Aydoğdu’nun hayali ise Sivaslı Nuri Demirağ’ın yarım kalan işini tamamlamak. Türkiye’nin ilk uçağını yapan Demirağ, çeşitli nedenlerden dolayı hayalini gerçekleştirememiş olsa da taşıyan Demirağ OSB’de bu hayali daha da ileri taşımak istediklerini belirten Aydoğdu, “Sadece uydu üretmek değil Sivas’tan uzaya roket atmak istiyoruz. 15-20 yıl içerisinde bu hayali gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Ucuz işgücü ve bilgi birikimi etkili oldu
Amazon’un yüksek maliyetler sebebiyle uydu üretimi için yeni bölge arayışına girdiğini belirten Tezmaksan CEO’su Hakan Aydoğdu “Amazon, stratosferin hemen altına 1.300 kompakt uydu fırlatacak. Dünyanın her yerine internet verecek. Uydu üretimi için Avrupa’dan Çin’e kadar bütün bölgeye baktılar. Çin’den tedarik sorunları yaşanıyor. Avrupa’da nüfus yaşlanıyor ve yeni nesil çalışmak istemiyor. Boeing’te 2035 yılına kadar siparişler dolu. Trump, göreve geldiğinde Meksika ve Kanada’ya vergiler uygulayacağını söyledi. Meksika şu an bize göre yüzde 30 daha pahalı üretim yapıyor. Türkiye’de ise mühendislik çok ucuz. Tezmaksan’ın robot sistemlerindeki know how’ı ve ucuz mühendislik Amazon’un Türkiye’yi tercihinde etkili oldu. Zaten robot ve otomasyon sistemleri bizim en başarılı olduğumuz alan” dedi.
Deneme üretimi başladı, her şeyi Türkiye’de üretilecek
Sivas’ı uzay ve havacılık üssü haline getirmek istediklerini vurgulayan Aydoğdu, şu bilgileri verdi: "Amazon ile masaya otururken fason üretim yapmayacağımızı söyledik. Çünkü uzay sanayi alanında know how’ı buraya getirmek istiyoruz. Onlar da kabul etti. 1.500 parçanın tamamını burada üretmeyi hedefliyoruz. Ancak hepsini Tezmaksan olarak üretmeyeceğiz. Biz 9 parçadan ikisinin üretimini İstanbul ve Bursa’daki bir firmaya yönlendirdik. Biz, bize ait olan parçaların üretimi üstleneceğiz. Diğer parçaları ise Sivas’ın çevresindeki Tokat, Yozgat ve Kayseri gibi illere yönlendireceğiz. Nasıl ki Almanya’da Stuttgart, ABD’de Detroit otomobil ve yan sanayi üssü olduğuysa Sivas ve bölgesinde uzay sanayi ve havacılıkta ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çinli Chery'den 13.700 dolarlık elektrikli SUV
102 Kişi Okuyor (12 Üye, 90 Misafir) 16 Masaüstü 86 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1518 kez okundu.
9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
amazon, tezmaksan ve