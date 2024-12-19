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    Amazon, uydu üretimini ABD’den Türkiye’ye taşıyor

    Son yıllarda uzay alanında bir atılım içinde olan ABD’li teknoloji devi Amazon, ABD ve Meksika’daki uydu üretimini Türkiye’ye taşıyor. Amazon bunun için Tezmaksan ile anlaştı.
    Amazon, uydu üretimini ABD’den Türkiye’ye taşıyor Tam Boyutta Gör
    ABD’li teknoloji devi Amazon, uydu üretimi için gözünü Türkiye’ye çevirdi. Takım tezgâhları sektörünün Türkiye’de önde gelen firmalarından Tezmaksan ile iş birliğine giden Amazon, uydu üretiminde önemli bir adım atarak ABD ve Meksika’daki üretim operasyonlarının tamamını Türkiye’ye taşıma kararı aldı. Amazon, Project Kuiper programı kapsamında SpaceX'in Starlink'ine rakip olarak alçak yörüngeye uydular yerleştiriyor.

    Sivas üretimin merkezi olacak

    Amazon’un Türkiye’deki üretim merkezi olarak ise Sivas belirlendi. Bu karar, Sivas'ın yanı sıra Tokat, Yozgat ve Kayseri illerini Türkiye’nin uzay sanayi ve havacılık üssü haline getirme potansiyeli taşıyor. İlk teslimatı 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirmeyi hedefleyen Tezmaksan, Sivas’ta ikinci bir fabrika kurmayı hedefliyor. Sivas’ta 18 bin metrekare alan üzerine ikinci bir fabrika kuracak olan firma, yeni yatırımla Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekare alandan 28 bin metrekareye ulaşacak.

    Tezmaksan CEO’su Hakan Aydoğdu’nun hayali ise Sivaslı Nuri Demirağ’ın yarım kalan işini tamamlamak. Türkiye’nin ilk uçağını yapan Demirağ, çeşitli nedenlerden dolayı hayalini gerçekleştirememiş olsa da taşıyan Demirağ OSB’de bu hayali daha da ileri taşımak istediklerini belirten Aydoğdu, “Sadece uydu üretmek değil Sivas’tan uzaya roket atmak istiyoruz. 15-20 yıl içerisinde bu hayali gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

    Ucuz işgücü ve bilgi birikimi etkili oldu

    Amazon’un yüksek maliyetler sebebiyle uydu üretimi için yeni bölge arayışına girdiğini belirten Tezmaksan CEO’su Hakan Aydoğdu “Amazon, stratosferin hemen altına 1.300 kompakt uydu fırlatacak. Dünyanın her yerine internet verecek. Uydu üretimi için Avrupa’dan Çin’e kadar bütün bölgeye baktılar. Çin’den tedarik sorunları yaşanıyor.  Avrupa’da nüfus yaşlanıyor ve yeni nesil çalışmak istemiyor. Boeing’te 2035 yılına kadar siparişler dolu. Trump, göreve geldiğinde Meksika ve Kanada’ya vergiler uygulayacağını söyledi. Meksika şu an bize göre yüzde 30 daha pahalı üretim yapıyor. Türkiye’de ise mühendislik çok ucuz. Tezmaksan’ın robot sistemlerindeki know how’ı ve ucuz mühendislik Amazon’un Türkiye’yi tercihinde etkili oldu. Zaten robot ve otomasyon sistemleri bizim en başarılı olduğumuz alan” dedi.

    Deneme üretimi başladı, her şeyi Türkiye’de üretilecek

    Amazon, uydu üretimini ABD’den Türkiye’ye taşıyor Tam Boyutta Gör
    Aydoğdu, Amazon ile iki ay önce anlaşmaya vardıklarını ve halihazırda deneme üretimine başladıklarını söyledi. 2025 yılının ilk çeyreğinde ilk teslimatın yapılmasının hedeflendiğini aktaran Aydoğdu, “Bir uydu 1.500 parçadan oluşuyor. İlk etapta 9 parçanın üretimini Türkiye’de yapacağız. Amazon, ABD ve Meksika’daki üretiminin tamamını Sivas’a taşıyacak. Bütün parçaları Türkiye’de üretmek istiyorlar ifadelerini kullandı.

    Sivas’ı uzay ve havacılık üssü haline getirmek istediklerini vurgulayan Aydoğdu, şu bilgileri verdi: "Amazon ile masaya otururken fason üretim yapmayacağımızı söyledik. Çünkü uzay sanayi alanında know how’ı buraya getirmek istiyoruz. Onlar da kabul etti. 1.500 parçanın tamamını burada üretmeyi hedefliyoruz. Ancak hepsini Tezmaksan olarak üretmeyeceğiz. Biz 9 parçadan ikisinin üretimini İstanbul ve Bursa’daki bir firmaya yönlendirdik. Biz, bize ait olan parçaların üretimi üstleneceğiz. Diğer parçaları ise Sivas’ın çevresindeki Tokat, Yozgat ve Kayseri gibi illere yönlendireceğiz. Nasıl ki Almanya’da Stuttgart, ABD’de Detroit otomobil ve yan sanayi üssü olduğuysa Sivas ve bölgesinde uzay sanayi ve havacılıkta ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz."

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    Kayrabey 21 saat önce

    Güzel olmuş...

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