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    Amazon, Wondery'yi satın aldı: Podcast savaşlarında Spotify'a karşı elini güçlendirdi

    Amazon, podcast'ler konusunda oldukça oldukça ilerleme kaydediyor. Şirket, kaliteli podcast yayınlarıyla bilinirlik kazanan Wondery'i satın alarak elini daha da güçlendirdi.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Amazon, Wondery'yi satın aldı: Podcast savaşlarında Spotify'a karşı elini güçlendirdi

    Amazon, dört yıl önce kurulan ve podcast yayınlayan bir platform olan Wondery'yi satın aldı. Wondery ekibinin Amazon Music grubuna katılacağı anlaşmanın şartları açıklanmadı ancak bu ayın ilk günlerinde Wall Street Journal, Amazon'un Wondery'yi 300 milyon doları aşan bir anlaşma ile satın almak için görüşmelerde bulunduğunu bildirmişti. Amazon, bu yeni satın alma ile podcast yayınlarında üst sırada bulunan Spotify'a rakip olmak istiyor.

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    Podcast yayınlarında ilk sırada olmak istiyor

    Amazon, satın alma ile ilgili yaptığı açıklamada: "Wondery'nin Amazon Music'e katılmak için bir anlaşma imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Wondery, 'Dirty John', 'Dr. Death', 'Business Wars' ve 'The Shrink Next Door' dahil olmak üzere dinleyicileri eğlendiren ve eğiten en beğenilen podcast'ler oluşturma ve üretme geçmişine sahip yenilikçi bir podcast yayıncısıdır. Wondery, sürükleyici podcast koleksiyonuyla dinleyicileri şimdiden memnun ediyor ve şirket bu eğlence ortamını gerçekten yeni ve heyecan verici bir deneyime dönüştürüyor." ifadelerine yer verdi.

    Amazon'un Wondery'i satın almış olmasına rağmen, platformdaki mevcut dinleyiciler için hiçbir şey değişmeyecek ve çeşitli sağlayıcılar aracılığıyla Wondery podcast'lerine erişmeye devam edecekler. Wondery, Amazon Music ile daha da yüksek kaliteli, yenilikçi içerik sunmayı amaçlıyor.

    Wondery'nin satın alınması, Amazon'un podcast'ten para kazanma ve Spotify'ın podcast konusundaki başarısına ayak uydurma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Eylül ayında Amazon Music, birkaç milyon ücretsiz podcast paylaştı ve DJ Khaled, Becky G, Will Smith ve Dan Patrick'in şovları da dahil olmak üzere yalnızca Amazon Music için üretilen bir dizi orijinal podcast yayınladı. Ayrıca Amazon'un sahip olduğu Audible, kısa süre önce yaklaşık 100.000 podcast şovu ekledi.



    https://www.engadget.com/amazon-acquires-wondery-182737211.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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