Amazon Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimleri

Tam Boyutta Gör

Amazon’da Yılın Son Fırsatları indirimleri başladı. Kampanya 31 Aralık’a kadar devam edecek. Bu yazımızda fiyatıyla dikkat çeken ürünleri listeledik.

Amazon’un 150 TL üzerine ek 30 TL indirim kampanyası bulunuyor. Bu kampanyadan daha önce faydalanmadıysanız satıcının amazon.com.tr olduğu ürünlerde, mobil uygulamada sipariş aşamasında indirim kodu bölümüne AMAZONAPP yazarak 30 TL indirimden faydalanabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan Yılın Son Fırsatları sayfasına ulaşabilir ve tüm indirimleri görüntüleyebilirsiniz:

Yılın Son Fırsatları kampanya sayfası

Elektronik, Bilgisayar, Cep telefonu kategorilerindeki tüm indirimler için:

Elektronik kategorisindeki indirimler

Yılın Son Fırsatları’nın öne çıkanları

Not: İndirimlerden bazıları Prime üyelerine özel. Bazıları yalnızca bugün geçerli. Prime üyesi olduğunuz halde daha yüksek fiyat görüyorsanız kampayalı stoklar tükenmiştir.

Mi Band 5 – 229,47 TL

Deep Cool Zub-Zg-Scs-F1.W M-Desk F1 USB’li Monitör Standı - 238,99 TL

Baseus Cafule Special Edition Lightning Kablo – 20,90 TL

HyperGear USB-A to USB-C kablo – 11,93 TL

Rowenta RO6951 X-Trem Power Cyclonic Toz Torbasız Elektrikli Süpürge – 949 TL

Samsung Galaxy S10+ - 4799 TL

Samsung Galaxy M21 – 2299 TL

Samsung Galaxy M11 – 1899 TL

Oppo Reno 4 Lite – 3186 TL

İlginizi Çekebilir

Amazon'da Yılın Son Fırsatları başladı

General Mobile GM20 - 1605 TL

iPhone XR 64 GB – 6192 TL

HP 7DT33EA Dizüstü Bilgisayar, AMD Ryzen 3 3200U, 4 GB RAM – 4694,30 TL

HP 2A9J2EA Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i5-10210U, 8 GB Ram, GeForce MX110 – 5599 TL

MSI NB GF63 THIN 9SCXR-618XTR I5-9300H 8GB DDR4 GTX1650 – 7499 TL

HP 3H908EA Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i7-1065G7, 16 GB Ram, GeForce MX250 – 7599 TL

Canon E204 Tek Fonksiyonlu Kartuşlu Yazıcı – 299 TL

HP Laser 137fnw Tek Renkli Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı – 1597 TL

HP G3Q75A, Yazıcı, Tek Renkli, Lazer – 3118,90 TL

DJI Mavic Mini 2 Fly More Combo – 5499 TL

Baseus CCFS-R02 Speed Mini Dual 10.5W Şarj Adaptörü

ASUS ROG STRIX X570-E GAMING Anakart – 2224,21 TL

ASUS PRIME A320M-F 3200MHz(OC) DDR4 Anakart – 414 TL

MSI Vga Radeon Rx 580 Armor 8G OC – 1953,05 TL

MSI Mag Forge 101 PC Kasası – 599,42 TL

JBL Hoparlörlerde yüzde 30’a varan indirim

Samsung, HP ve LG monitörlerde indirim

Robot süpürgelerde indirim

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.