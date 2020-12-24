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    Amazon Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimleri

    Amazon.com.tr'de Yılın Son Fırsatları tam gaz devam ediyor. Bugün indirime giren ürünler de dahil olmak üzere tüm indirimler arasından öne çıkan ürünleri listeledik.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimleri
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    Amazon’da Yılın Son Fırsatları indirimleri başladı. Kampanya 31 Aralık’a kadar devam edecek. Bu yazımızda fiyatıyla dikkat çeken ürünleri listeledik.

    Amazon’un 150 TL üzerine ek 30 TL indirim kampanyası bulunuyor. Bu kampanyadan daha önce faydalanmadıysanız satıcının amazon.com.tr olduğu ürünlerde, mobil uygulamada sipariş aşamasında indirim kodu bölümüne AMAZONAPP yazarak 30 TL indirimden faydalanabilirsiniz.

    Aşağıdaki bağlantıdan Yılın Son Fırsatları sayfasına ulaşabilir ve tüm indirimleri görüntüleyebilirsiniz:

    Yılın Son Fırsatları kampanya sayfası

    Elektronik, Bilgisayar, Cep telefonu kategorilerindeki tüm indirimler için:

    Elektronik kategorisindeki indirimler

    Yılın Son Fırsatları’nın öne çıkanları

    Not: İndirimlerden bazıları Prime üyelerine özel. Bazıları yalnızca bugün geçerli. Prime üyesi olduğunuz halde daha yüksek fiyat görüyorsanız kampayalı stoklar tükenmiştir.

    Mi Band 5 – 229,47 TL

    Deep Cool Zub-Zg-Scs-F1.W M-Desk F1 USB’li Monitör Standı - 238,99 TL

    Baseus Cafule Special Edition Lightning Kablo – 20,90 TL

    HyperGear USB-A to USB-C kablo – 11,93 TL

    Rowenta RO6951 X-Trem Power Cyclonic Toz Torbasız Elektrikli Süpürge – 949 TL

    Samsung Galaxy S10+ - 4799 TL

    Samsung Galaxy M21 – 2299 TL

    Samsung Galaxy M11 – 1899 TL

    Oppo Reno 4 Lite – 3186 TL

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon'da Yılın Son Fırsatları başladı

    General Mobile GM20 - 1605 TL

    iPhone XR 64 GB – 6192 TL

    HP 7DT33EA Dizüstü Bilgisayar, AMD Ryzen 3 3200U, 4 GB RAM – 4694,30 TL

    HP 2A9J2EA Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i5-10210U, 8 GB Ram, GeForce MX110 – 5599 TL

    MSI NB GF63 THIN 9SCXR-618XTR I5-9300H 8GB DDR4 GTX1650 – 7499 TL

    HP 3H908EA Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i7-1065G7, 16 GB Ram, GeForce MX250 – 7599 TL

    Canon E204 Tek Fonksiyonlu Kartuşlu Yazıcı – 299 TL

    HP Laser 137fnw Tek Renkli Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı – 1597 TL

    HP G3Q75A, Yazıcı, Tek Renkli, Lazer – 3118,90 TL

    DJI Mavic Mini 2 Fly More Combo – 5499 TL

    Baseus CCFS-R02 Speed Mini Dual 10.5W Şarj Adaptörü

    ASUS ROG STRIX X570-E GAMING Anakart – 2224,21 TL

    ASUS PRIME A320M-F 3200MHz(OC) DDR4 Anakart – 414 TL

    MSI Vga Radeon Rx 580 Armor 8G OC – 1953,05 TL

    MSI Mag Forge 101 PC Kasası – 599,42 TL

    JBL Hoparlörlerde yüzde 30’a varan indirim

    Samsung, HP ve LG monitörlerde indirim

    Robot süpürgelerde indirim



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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
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    fotifoti (foti ) 3 sn. ( Mesaj Silindi )
    x570 heroyu unutmuşsunuz. güzel fiyata geldi
    https://www.amazon.com.tr/gp/product/B07TPWXRBL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
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    KSB 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rowenta marka süpürge almayın sakın indirim ayağına
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ne olursa olsun, yerin biz de ayrı amazon🌋🌋🌋
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