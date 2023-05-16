Amazon, Yüzüklerin Efendisi temalı MMO oyun geliştiriyor: İşte detaylar

Erken geliştirme aşamasında
Yapılan duyuruya göre geliştirilen oyun PC ve konsol oyunu olacak. Henüz erken geliştirme aşamasında olan oyundan “Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi edebi üçlemesinin sevilen hikayelerini içeren, Orta Dünya'da geçen açık dünya MMO macerası" şeklinde bahsediliyor. Bu yapımın arkasında ise Amazon’un bir diğer MMO’su New World'ün arkasındaki Amazon Games Orange County stüdyosu bulunuyor. New World, MMO RPG tutkunlarının ağzında ekşi bir tat bırakmıştı.
Amazon Games Başkan Yardımcısı Christoph Hartmann, "Oyunculara Yüzüklerin Efendisi'ne yeni bir bakış açısı getirmek uzun zamandır ekibimizin arzusuydu ve Middle-earth Enterprises'ın bu ikonik dünyayı bize emanet etmesinden onur ve minnet duyuyoruz" dedi.
LOTR MMO için bir çıkış tarihi yok
Amazon’un açık bir şekilde Yüzüklerin Efendisi konusunda bir başarısızlığı var ancak Yüzüklerin Efendisi temalı bir MMO oyunu oldukça heyecan verici. Şimdilik oyunun ne zaman çıkacağı veya oyunun isimlendirmesinin ne olacağı konuları belirsizliğini koruyor. Zaten oyun henüz erken geliştirme aşamasında bulunuyor. Dolayısıyla oyun için kabaca rahatlıkla 3-4 yılımızın olduğunu söyleyebiliriz.Kaynakça https://www.amazongames.com/en-us/news/articles/lord-of-the-rings-mmo?utm_source=webtekno https://www.videogameschronicle.com/news/amazon-is-making-a-lord-of-the-rings-mmo-for-pc-and-consoles/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.