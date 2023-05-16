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    Amazon, Yüzüklerin Efendisi temalı MMO oyun geliştiriyor: İşte detaylar

    Amazon ve Embracer Group ile birlikte yeni bir Yüzüklerin Efendisi temalı MMO RPG oyun üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Oyunun arkasında New World’ün arkasındaki stüdyo olacak.
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    Amazon, Yüzüklerin Efendisi temalı MMO oyun geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Amazon Games, yaptığı duyuruda Yüzüklerin Efendisi'ni temel alan devasa çok oyunculu çevrimiçi (MMO) bir oyun geliştireceklerini açıkladı. Amazon, Embracer Group ile birlikte bu projeyi hayata geçireceklerini belirtti. Ancak internet dünyası şimdilik bu duyuruyu biraz mesafeli karşılamış gibi görünüyor.

    Erken geliştirme aşamasında

    Yapılan duyuruya göre geliştirilen oyun PC ve konsol oyunu olacak. Henüz erken geliştirme aşamasında olan oyundan “Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi edebi üçlemesinin sevilen hikayelerini içeren, Orta Dünya'da geçen açık dünya MMO macerası" şeklinde bahsediliyor. Bu yapımın arkasında ise Amazon’un bir diğer MMO’su New World'ün arkasındaki Amazon Games Orange County stüdyosu bulunuyor. New World, MMO RPG tutkunlarının ağzında ekşi bir tat bırakmıştı.

    Amazon Games Başkan Yardımcısı Christoph Hartmann, "Oyunculara Yüzüklerin Efendisi'ne yeni bir bakış açısı getirmek uzun zamandır ekibimizin arzusuydu ve Middle-earth Enterprises'ın bu ikonik dünyayı bize emanet etmesinden onur ve minnet duyuyoruz" dedi.

    LOTR MMO için bir çıkış tarihi yok

    Amazon, Yüzüklerin Efendisi temalı MMO oyun geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Embracer geçen yıl Middle-earth Enterprises'ı satın alarak Yüzüklerin Efendisi üçlemesi ve Hobbit ile ilgili sinema filmleri, video oyunları, masa oyunları, ticari ürünler, tema parkları ve sahne prodüksiyonlarının dünya çapındaki haklarını elde etmişti. Bu arada Amazon, geçtiğimiz yıl başka bir The Lord of the Rings MMO oyununu Tencent ile anlaşmazlık nedeniyle iptal etmişti. Devasa bütçeli Güç Yüzükleri dizisi ise geçtiğimiz yıl, serinin hayranları tarafından beğenilmemişti.

    Amazon’un açık bir şekilde Yüzüklerin Efendisi konusunda bir başarısızlığı var ancak Yüzüklerin Efendisi temalı bir MMO oyunu oldukça heyecan verici. Şimdilik oyunun ne zaman çıkacağı veya oyunun isimlendirmesinin ne olacağı konuları belirsizliğini koruyor. Zaten oyun henüz erken geliştirme aşamasında bulunuyor. Dolayısıyla oyun için kabaca rahatlıkla 3-4 yılımızın olduğunu söyleyebiliriz.

    Kaynakça https://www.amazongames.com/en-us/news/articles/lord-of-the-rings-mmo?utm_source=webtekno https://www.videogameschronicle.com/news/amazon-is-making-a-lord-of-the-rings-mmo-for-pc-and-consoles/
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 19 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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