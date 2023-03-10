AMD, AM5 platformunun 24 GB ve 48 GB DDR5 uyumluluk sorununu çözüyor

AMD, AM5 için 24 GB ve 48 GB DDR5 RAM sorununu çözüyor
Bellek üreticileri , 192 GB'a kadar kapasiteye izin veren yeni 24 GB ve 48 GB bellek modüllerini bu ayın başlarında tanıttı. Anakart üreticileri, bu bellek modüllerini hem Intel 600 hem de Intel 700 serisi platformlarda desteklemek için gerekli BIOS'u hızlı bir şekilde piyasaya sürdüler ancak görünüşe göre AMD ortakları, bu tür bellek modülleri veya kitleri için herhangi bir adım atmadı.
Şimdilik bu düzeltmenin ne zaman geleceği bilinmiyor fakat AGESA BIOS 1.0.0.7 sürümünde sorunların çözüleceği söyleniyor. Söylentilere göre yeni BIOS’un Nisan veya Mayıs ayı içerisinde yayınlanacak. Bu sayede AM5 platformunu kullanan içerik oluşturucuların daha geniş bir hareket alanı olmuş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez