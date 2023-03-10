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    Anlık Bildirim

    AMD, AM5 platformunun 24 GB ve 48 GB DDR5 uyumluluk sorununu çözüyor

    Bir süre önce AMD anakartlarda 24 GB ve 48 GB RAM desteğinin problemli olduğundan sizlere bahsetmiştik. AMD bu sorunu çözmek için bir AGESA BIOS yazılımı yayınlayacak.
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    AMD 24 GB ve 48 GB DDR5 RAM uyumluluk sorununu çözüyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz gün AMD anakartlarda yeni 24 GB ve 48 GB RAM desteğinin sorunlu olduğunu sizlere aktarmıştık. İkili olmayan bu tür yeni bellekler için BIOS güncellemesi gerekmekteydi. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra AMD, AM5 platformundaki 24 GB ve 48 GB bellek uyumluluğu sorunlarını gidermek için yeni bir AGESA BIOS yazılımı hazırladığını açıkladı.

    AMD, AM5 için 24 GB ve 48 GB DDR5 RAM sorununu çözüyor

    Bellek üreticileri , 192 GB'a kadar kapasiteye izin veren yeni 24 GB ve 48 GB bellek modüllerini bu ayın başlarında tanıttı. Anakart üreticileri, bu bellek modüllerini hem Intel 600 hem de Intel 700 serisi platformlarda desteklemek için gerekli BIOS'u hızlı bir şekilde piyasaya sürdüler ancak görünüşe göre AMD ortakları, bu tür bellek modülleri veya kitleri için herhangi bir adım atmadı.

    AMD 24 GB ve 48 GB DDR5 RAM uyumluluk sorununu çözüyor Tam Boyutta Gör
    Bu nedenle, AMD'nin AM5 platformunun 24 GB ve 48 GB DDR5 bellek modülleriyle ilgili sorunlar yaşadığına dair raporlar yayınlandı ve bunları size aktardık. AM5 anakartlarda BIOS belleği algılayabilse de Windows önyüklemesine geçilemiyordu. Ancak görünüşe göre AMD ve ortakları bu sorunların farkındalar ve daha yüksek kapasiteli bellek modülleri ve kitleri kullanmak isteyen kullanıcıların karşılaştığı sorunları çözmek için yakında yeni bir AGESA BIOS yazılımını piyasaya sürecekler.

    Şimdilik bu düzeltmenin ne zaman geleceği bilinmiyor fakat AGESA BIOS 1.0.0.7 sürümünde sorunların çözüleceği söyleniyor. Söylentilere göre yeni BIOS’un Nisan veya Mayıs ayı içerisinde yayınlanacak. Bu sayede AM5 platformunu kullanan içerik oluşturucuların daha geniş bir hareket alanı olmuş olacak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 22 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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