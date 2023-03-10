AMD, AM5 platformunun 24 GB ve 48 GB DDR5 uyumluluk sorununu çözüyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gün AMD anakartlarda yeni 24 GB ve 48 GB RAM desteğinin sorunlu olduğunu sizlere aktarmıştık. İkili olmayan bu tür yeni bellekler için BIOS güncellemesi gerekmekteydi. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra AMD, AM5 platformundaki 24 GB ve 48 GB bellek uyumluluğu sorunlarını gidermek için yeni bir AGESA BIOS yazılımı hazırladığını açıkladı.

AMD, AM5 için 24 GB ve 48 GB DDR5 RAM sorununu çözüyor

Bellek üreticileri , 192 GB'a kadar kapasiteye izin veren yeni 24 GB ve 48 GB bellek modüllerini bu ayın başlarında tanıttı. Anakart üreticileri, bu bellek modüllerini hem Intel 600 hem de Intel 700 serisi platformlarda desteklemek için gerekli BIOS'u hızlı bir şekilde piyasaya sürdüler ancak görünüşe göre AMD ortakları, bu tür bellek modülleri veya kitleri için herhangi bir adım atmadı.

AMD anakartlarda 24 GB ve 48 GB RAM desteği problemli! 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Bu nedenle, AMD'nin AM5 platformunun 24 GB ve 48 GB DDR5 bellek modülleriyle ilgili sorunlar yaşadığına dair raporlar yayınlandı ve bunları size aktardık. AM5 anakartlarda BIOS belleği algılayabilse de Windows önyüklemesine geçilemiyordu. Ancak görünüşe göre AMD ve ortakları bu sorunların farkındalar ve daha yüksek kapasiteli bellek modülleri ve kitleri kullanmak isteyen kullanıcıların karşılaştığı sorunları çözmek için yakında yeni bir AGESA BIOS yazılımını piyasaya sürecekler.

Şimdilik bu düzeltmenin ne zaman geleceği bilinmiyor fakat AGESA BIOS 1.0.0.7 sürümünde sorunların çözüleceği söyleniyor. Söylentilere göre yeni BIOS’un Nisan veya Mayıs ayı içerisinde yayınlanacak. Bu sayede AM5 platformunu kullanan içerik oluşturucuların daha geniş bir hareket alanı olmuş olacak.

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AMD 24 GB ve 48 GB DDR5 RAM uyumluluk sorununu çözüyor