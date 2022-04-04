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    AMD Adrenalin yazılımı izinsiz ayarları değiştiriyor

    AMD Adrenalin yazılımının belirli senaryolarda işlemcinin hız aşırtma ayarlarını değiştirdiği ve bunu kullanıcının izni olmadan gerçekleştirdiği ortaya çıktı.   
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    AMD Adrenalin
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    Mobil tarafta uygulamaları izinsiz bir şekilde optimize ederek benchmark yazılımlarına oynayan üreticileri sık sık duyuyoruz. Aynı konu masaüstü tarafında da karşımıza çıkıyor. AMD Adrenalin yazılımı buna son örnek. 

    AMD Adrenalin yazılımına suçlama

    Igor’s Lab tarafından gündeme getirilen konuya göre AMD Adrenalin yazılımı işlemcinin hız aşırtma protokollerini kullanıcıdan izinsiz olarak değiştiriyor. Hız aşırtma kontrolcüsü Ryzen Master entegrasyonunun yapıldığı Adrenalin 22.3.1 sürümü sonrasında bu sorunun başladığı belirtiliyor. 

    Yazılım CPU PBO ve Precision Boost ayarlarını izinsiz bir şekilde manipüle ediyor. Yani güç kısıtlamalarını değiştirerek maksimum boost frekansını ayarlayabiliyor. Ekran kartı profili varsayılan ayarlarda bile olsa durum değişmiyor. 

    İşin ilginç tarafı sadece AMD Ryzen ve AMD Radeon yongaları bir arada iken devreye giriyor. Yani Intel işlemci veya Nvidia ekran kartından birisi yer alıyorsa her şey nizami bir şekilde devam ediyor. 

    Özellikle işlemcinin ayarlarını kısarak enerji tüketimini azaltmak isteyen kullanıcıların canını sıkabilir ancak işlemcinin entegre koruma mekanizması sayesinde fiziksel olarak zarar görmesi engelleniyor. Bununla birlikte işlemcinin dengesini bozma ihtimali var. Kaynaklar BIOS üzerinden işlemci ayarlarını değiştirmek veya Radeon Software Slimmer üçüncü taraf yazılımını kullanarak Ryzen Master bileşenini kaldırmak tavsiyesinde bulunuyor. 
     

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    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 4 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 4 gün önce

    direk 10k

    LooF 4 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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