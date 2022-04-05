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    AMD 1,9 milyar dolarlık yeni yatırımını duyurdu: Bulut teknolojileri şirketi Pensando'yu satın alıyor

    Yonga pazarının dev isimlerinden AMD, veri merkezi teknolojileri ile tanınan Pensando'yu satın alacağını duyurdu. Yeni anlaşmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.
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    AMD, bulut teknolojileri şirketi Pensando'yu satın alıyor
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    Dev yonga üreticisi AMD, artan veri merkezi bilgi işlem talebini karşılamak için bulut teknolojileri ile bilinen Pensando'yu 1,9 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Günümüzde IBM Cloud, Microsoft Azure ve Oracle Cloud dahil olmak üzere geniş bir müşteri portföyüne sahip olan Pansendo, kendi bulut çözümleri ile rakiplerine kıyasla 8 ila 13 kat arasında daha yüksek bir performans sunuyor.

    Veri merkezi çözümlerini geliştirecek

    En iyi performans, güvenlik, esneklik ve düşük maliyete sahip bir veri merkezi oluşturmanın çok çeşitli bilgi işlem motorları gerektireceğini söyleyen AMD başkanı ve CEO'su Dr. Lisa Su, ''Pensando'yu satın almamızla birlikte, yüksek performanslı CPU, GPU, FPGA ve uyarlanabilir SoC portföyümüze lider bir dağıtılmış hizmetler platformu ekledik. Pensando ekibi, bulut, kurumsal ve uç müşterilerimiz için liderlik çözümleri sunma yeteneğimizi genişleten çip, yazılım ve platform düzeyinde birinci sınıf uzmanlık ve kanıtlanmış bir yenilik geçmişi getiriyor" sözlerini dile getirdi.

    Bununla birlikte EPYC veri merkezi işlemcileri ile sektörde büyük bir konuma sahip olan AMD'nin, Pansendo satın alımı ile bu konumunu daha da sağlamlaştıracağını söyleyebiliriz. Yapılan anlaşmanın 2022 yılının ikinci yarısına kadar tamamlanması bekleniyor.

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    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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