AMD 1,9 milyar dolarlık yeni yatırımını duyurdu: Bulut teknolojileri şirketi Pensando'yu satın alıyor

Tam Boyutta Gör

Dev yonga üreticisi AMD, artan veri merkezi bilgi işlem talebini karşılamak için bulut teknolojileri ile bilinen Pensando'yu 1,9 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Günümüzde IBM Cloud, Microsoft Azure ve Oracle Cloud dahil olmak üzere geniş bir müşteri portföyüne sahip olan Pansendo, kendi bulut çözümleri ile rakiplerine kıyasla 8 ila 13 kat arasında daha yüksek bir performans sunuyor.

Veri merkezi çözümlerini geliştirecek

En iyi performans, güvenlik, esneklik ve düşük maliyete sahip bir veri merkezi oluşturmanın çok çeşitli bilgi işlem motorları gerektireceğini söyleyen AMD başkanı ve CEO'su Dr. Lisa Su, ''Pensando'yu satın almamızla birlikte, yüksek performanslı CPU, GPU, FPGA ve uyarlanabilir SoC portföyümüze lider bir dağıtılmış hizmetler platformu ekledik. Pensando ekibi, bulut, kurumsal ve uç müşterilerimiz için liderlik çözümleri sunma yeteneğimizi genişleten çip, yazılım ve platform düzeyinde birinci sınıf uzmanlık ve kanıtlanmış bir yenilik geçmişi getiriyor" sözlerini dile getirdi.

AMD yakında giriş seviyesi RX 6300 modelini piyasaya sürebilir 1 gün önce eklendi

Bununla birlikte EPYC veri merkezi işlemcileri ile sektörde büyük bir konuma sahip olan AMD'nin, Pansendo satın alımı ile bu konumunu daha da sağlamlaştıracağını söyleyebiliriz. Yapılan anlaşmanın 2022 yılının ikinci yarısına kadar tamamlanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.