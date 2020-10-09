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    AMD’den dev hamle; Xilinx hedefte

    Intel’in sonradan programlanabilir yonga segmentindeki hakimiyetine son vermek isteyen AMD yaklaşık 30 milyar doları gözden çıkardı ve Xilinx’i satın almak için görüşmelere başladı.
    1 hf.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD’den dev hamle; Xilinx hedefte
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    Nvidia’nın bir süre önce sonradan programlanabilir yonga teknolojilerinde ilerleyebilmek adına Mellanox firmasını satın aldığını görmüştük. Rakibi AMD de benzer bir hamle yapıyor ve Xilinx firmasının kapısını çalıyor.

    Xilinx hedefte

    Yarı iletken sektöründe bir dönem adeta dipleri yaşayan AMD; özellikle Lisa Su önderliğinde yeniden dirilişe sahne oldu. Ryzen işlemciler, yenilenmiş grafik birimleri derken hem işlemci hem de grafik kartı pazarında büyük bir yükseliş başladı.

    Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

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    2014 yılından bu yana AMD daha çok adeta yerlerde sürünen teknolojilerini ayağa kaldırmaya uğraştı ve bunda da başarılı oldu. Hisselerini 2 dolardan 87 dolara kadar çıkaran firma yavaş yavaş eksik olduğunu hissettiği alanlara yönelmeye başladı.

    MediaTek ile bir araya gelerek özelleştirilmiş 5G yongaları için düğmeye basan AMD şimdi de sonradan programlanabilir yonga teknolojileri alanında hamle yapıyor. Sektörün önemli ismi Xilinx firmanın hedefinde.

    AMD’den dev hamle; Xilinx hedefte
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    San Jose kaynaklı olan Xilinx tüm boyutlarda sonradan programlanabilir FPGA yongaları tasarlıyor. Virtex UltraScale markası oldukça popüler olan firmanın 26 milyar dolar civarında pazar değeri mevcut. AMD’nin ise 30 milyar doları gözden çıkardığı ifade ediliyor. Hali hazırda görüşmeler sürüyor.

    Aslında AMD ve Nvidia’nın hamleleri Intel Stratix markasına karşı yapılıyor. Sunucu tarafında önemli bir paya sahip olan Intel Stratix sonradan programlanabilir performans yongaları haliyle sağlam gelirler kazandırıyor. Bundan sonra rekabetin çok daha kızışacağını söylemek mümkün.

    Diğer taraftan satın alma gerçekleşirse AMD neredeyse tam bir donanım yelpazesine sahip olacak. İşlemci, grafik birimi, ARM mimarisi, GPU tabanlı ölçeklenebilir işlemciler, yarı özel yongalar, düşük güçte medya işlemcileri yanına şimdi FPGA da eklenecek.



    https://www.techpowerup.com/273143/amd-to-enter-the-fpga-market-in-advanced-talks-to-acquire-xilinx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    41 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ERIKCI (Arap Saçı) 1 hf. en beğenilen
    Amd arm'ı alsaydı mobil pazarda ilginç şeyler görebilirdik :D
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    itachi237 (Efe Bey ) 1 hf.
    Intel Altera'yı aldıktan sonra Xilinx'in de AMD'ye satılması pazar için güzel olur. Xilinx Vivado IDE'siyle ve yeni 7. Nesil FPGA'leriyle pazarda baya rahat günler yaşıyor bu AMD açısından da güzel olur.
    Yanıtla +1
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    ERIKCI (Arap Saçı) 1 hf. en beğenilen
    Amd arm'ı alsaydı mobil pazarda ilginç şeyler görebilirdik :D
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V4LKyR 1 hf.
    2 dolarken AMD hissesi alsaydım şimdi evde rahat bir şekilde yatıyor olurdum.
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    Jon_Kar 1 hf.
    AMD o kadar paran var bari ARM yi alsaydin
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