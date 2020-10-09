AMD’den dev hamle; Xilinx hedefte

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Nvidia’nın bir süre önce sonradan programlanabilir yonga teknolojilerinde ilerleyebilmek adına Mellanox firmasını satın aldığını görmüştük. Rakibi AMD de benzer bir hamle yapıyor ve Xilinx firmasının kapısını çalıyor.

Xilinx hedefte

Yarı iletken sektöründe bir dönem adeta dipleri yaşayan AMD; özellikle Lisa Su önderliğinde yeniden dirilişe sahne oldu. Ryzen işlemciler, yenilenmiş grafik birimleri derken hem işlemci hem de grafik kartı pazarında büyük bir yükseliş başladı.

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2014 yılından bu yana AMD daha çok adeta yerlerde sürünen teknolojilerini ayağa kaldırmaya uğraştı ve bunda da başarılı oldu. Hisselerini 2 dolardan 87 dolara kadar çıkaran firma yavaş yavaş eksik olduğunu hissettiği alanlara yönelmeye başladı.

MediaTek ile bir araya gelerek özelleştirilmiş 5G yongaları için düğmeye basan AMD şimdi de sonradan programlanabilir yonga teknolojileri alanında hamle yapıyor. Sektörün önemli ismi Xilinx firmanın hedefinde.

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San Jose kaynaklı olan Xilinx tüm boyutlarda sonradan programlanabilir FPGA yongaları tasarlıyor. Virtex UltraScale markası oldukça popüler olan firmanın 26 milyar dolar civarında pazar değeri mevcut. AMD’nin ise 30 milyar doları gözden çıkardığı ifade ediliyor. Hali hazırda görüşmeler sürüyor.

Aslında AMD ve Nvidia’nın hamleleri Intel Stratix markasına karşı yapılıyor. Sunucu tarafında önemli bir paya sahip olan Intel Stratix sonradan programlanabilir performans yongaları haliyle sağlam gelirler kazandırıyor. Bundan sonra rekabetin çok daha kızışacağını söylemek mümkün.

Diğer taraftan satın alma gerçekleşirse AMD neredeyse tam bir donanım yelpazesine sahip olacak. İşlemci, grafik birimi, ARM mimarisi, GPU tabanlı ölçeklenebilir işlemciler, yarı özel yongalar, düşük güçte medya işlemcileri yanına şimdi FPGA da eklenecek.

https://www.techpowerup.com/273143/amd-to-enter-the-fpga-market-in-advanced-talks-to-acquire-xilinx

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