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Tam Boyutta Gör AMD'nin kaliteyi önemli ölçüde artıran FSR 3.1 güncellemesi niahyet oyunlara geliyor. Yapılan açıklamaya göre Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart, Ghost of Tsushima, Spider-Man Remastered ve Spider-Man Miles Morales olmak üzere beş adet birinci parti PlayStation oyununun PC portlarında FSR 3.1 kullanıma sunuluyor. Bu oyunların hepsi Nixxes’in portları konumunda. Bunların yanında God of War Ragnarök için de FSR 3.1 güncellemesi çok yakında çıkacak.

AMD FSR 3.1 beş oyuna eklendi

Bu yılın başlarında duyurulan AMD'nin FSR 3.1 güncellemesi, FSR yükseltme kalitesini önemli ölçüde artırırken AMD'nin kare oluşturma teknolojisini de DLSS ve XeSS gibi diğer yükseltme teknolojileriyle birlikte kullanılabilecek şekilde ayrıştırıyor. AMD'nin FSR 3.1 yükseltme ve kare üretimi platformdan bağımsız olarak çalışabiliyor, dolayısıyla diğer firmaların ekran kartlarında da çalışıyor.

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Radeon sahiplerini ise FSR yükseltme için görüntü kalitesindeki iyileştirmeler bekliyor. AMD, FSR 3.1'in zamansal kararlılığı artırdığını, titremeyi ve parlamayı azalttığını ve daha az gölgelenmeye neden olduğunun altını çiziyor. AMD, yeni sürümünü FSR 2.2 ile karşılaştırarak aradaki kalite farkını da gösteriyor.

Tam Boyutta Gör AMD, kendi testlerine dayanarak RX 7000 serisi ekran kartlarda FSR 3 nesliyle kare hızlarının ortalama 3,3 kat arttığını söylüyor. Performans iyileştirmelerinin yanında FSR 3’ü destekleyen oyun sayısı da giderek artıyor. AMD, FSR 3 desteğinin mevcut ve gelecek 60 oyunda olduğunu açıkladı.

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AMD FSR 3.1, Sony’nin PC portlarına geldi