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    AMD FSR 2.0, DLSS ile yeniden karşılaştırıldı: Sonuçlar şaşırtıcı

    AMD'nin merakla beklenen FSR 2.0 çözünürlük ölçeklendirme teknolojisinin Nvidia DLSS ile karşı karşıya geldiği yeni bir video paylaşıldı. AMD bu sefer başarmış gibi gözüküyor.
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    AMD FSR 2.0, Nvidia DLSS'i yakalamayı başardı: İşte sonuçlar
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    Geleceğin en büyük teknolojilerinden biri olarak görülen çözünürlük ölçeklendirme desteği konusunda ekran kartı üreticilerinin kıyasıya rekabeti devam ediyor. Techpowerup, geçtiğimiz aylarda duyurulan ve Farming Simulator 22’ye yeni eklenen FSR 2.0’ı, 1080p, 1440p, 4K çözünürlüklerde ve farklı kalite modlarında rakibi DLSS ile karşılaştırdı.

    Bilindiği üzere FSR 2.0, FSR 1.0’ın sahip olduğu render öncesi temel kenar yumuşatma desteğini geliştirerek DLSS’e benzer şekilde render aşamasına taşıdı. Videoya baktığımızda ise, hareket bulanıklığı ve alan derinliği devre dışı bırakılarak RTX 3080 ile gerçekleştirilen testlerde gölgelenme ve parıldama sorunlarının oldukça düşük bir seviyeye ulaştığını söyleyebiliriz.

    Bahsettiğimiz bu sorunlar çözünürlük Full HD'ye düştüğünde biraz daha belirgin hale gelse de, FSR 2.0 görüntü kalitesi konusunda DLSS’e oldukça benzer bir performans sergiliyor. Bununla birlikte bulanık görüntüler ve ince nesneler üzerinde daha fazla ayrıntı üretmeyi başaran FSR 2.0, 1080P ve 2K kare saniye oranlarında rakibi DLSS'e yaklaşırken, 4K çözünürlükte ise bir miktar geride kalıyor. 

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