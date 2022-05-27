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    Anlık Bildirim

    FSR 2.0 desteği eklenecek ilk oyunlar belli oldu

    AMD'nin DLSS rakibi yeni çözünürlük ölçeklendirme teknolojisi FSR 2.0'ın, yakında birçok oyuna entegre edilmesi bekleniyor. Yeni teknojiyi destekleyecek ilk oyunların isimleri açıklandı.
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    FSR 2.0 desteği eklenecek ilk oyunlar belli oldu
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    Günümüz oyun sektöründe kendine önemli bir yer kazanmayı başaran çözünürlük ölçeklendirme teknolojileri, giderek gelişmeye devam ediyor.  Geçtiğimiz aylarda FSR 1.0'ın (FidelityFX Süper Çözünürlük) yeni versiyonu FSR 2.0'ı duyuran AMD, yakında şirketin yeni teknolojisini destekleyecek oyunların bir listesini paylaştı.

    FSR 2.0 desteği eklenecek ilk oyunlar belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Bilindiği üzere FSR 2.0 teknolojisi, herhangi bir yapay zeka desteği gerektirmeden doğal çözünürlüğe benzer veya daha iyi görüntü kalitesi sunarken, desteklenen oyunlarda kare hızlarını artırmak için geçici veriler ve optimize edilmiş anti-aliasing kullanıyor.

    Bununla birlikte FSR 2.0 desteği eklenen yeni oyunlar Eve Online ve Grounded ve Farming Simulator 22 olurken, yeni teknolojinin yakında Forspoken, Asterigos: Curse of the Stars, Delysium, Overprime, NiShuiHan, Perfect World Remake, Swordsman Remake, Microsoft Flight Simulatorve Unknown 9: Awakening gibi yapımları da desteklemesi bekleniyor. Halihazırda FSR 1.0 kullanan ve teorik olarak 2.0 desteği eklenebilecek diğer büyük yapımlar arasında ise Resident Evil Village, God of War, Far Cry 6, Quake II RTX, Death Stranding, Cyberpunk 2077, No Man's Sky yer alıyor.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 11 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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