Tam Boyutta Gör

Günümüz oyun sektöründe kendine önemli bir yer kazanmayı başaran çözünürlük ölçeklendirme teknolojileri, giderek gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda FSR 1.0'ın (FidelityFX Süper Çözünürlük) yeni versiyonu FSR 2.0'ı duyuran AMD, yakında şirketin yeni teknolojisini destekleyecek oyunların bir listesini paylaştı.

Tam Boyutta Gör

Bilindiği üzere FSR 2.0 teknolojisi, herhangi bir yapay zeka desteği gerektirmeden doğal çözünürlüğe benzer veya daha iyi görüntü kalitesi sunarken, desteklenen oyunlarda kare hızlarını artırmak için geçici veriler ve optimize edilmiş anti-aliasing kullanıyor.

AMD, FSR 2.0 teknolojisini duyurdu: İşte detaylar 2 ay önce eklendi

Bununla birlikte FSR 2.0 desteği eklenen yeni oyunlar Eve Online ve Grounded ve Farming Simulator 22 olurken, yeni teknolojinin yakında Forspoken, Asterigos: Curse of the Stars, Delysium, Overprime, NiShuiHan, Perfect World Remake, Swordsman Remake, Microsoft Flight Simulatorve Unknown 9: Awakening gibi yapımları da desteklemesi bekleniyor. Halihazırda FSR 1.0 kullanan ve teorik olarak 2.0 desteği eklenebilecek diğer büyük yapımlar arasında ise Resident Evil Village, God of War, Far Cry 6, Quake II RTX, Death Stranding, Cyberpunk 2077, No Man's Sky yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

FSR 2.0 desteği eklenecek ilk oyunlar belli oldu