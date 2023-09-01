Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi kısa süre önce AMD, RDNA mimarisinin yeni üyeleri RX 7700 XT ve RX 7800 XT ekran kartlarını duyurdu. Böylece RTX 3060 Ti ve RTX 4070'e rakip olacak her iki kartın, 6 Eylül'den itibaren raflarda yerini alacağı belirtildi. Şimdi bu tarihe sayılı günler kala, RX 7700 XT'den ilk sonuçlar paylaşıldı. RDNA 3 mimarisinin yeni üyesi, neredeyse RTX 4070 ile yarışıyor.

Radeon RX 7700 XT çıkışından önce test edildi

Bilmeyenler için RX 7700 XT, 54 CU (işlem birimi), 3456 Akış İşlemcisi, 18 Gbps 12GB GDDR6 bellek ve 192 bit bellek veriyolu ile tanıtıldı. Bu noktada 2 adet 8-pin güç konektörü ile desteklenen ve 245W TBP'ye (Toplam kart gücü) sahip olan GPU, 449 dolardan başlayan fiyatlar ile çok yakında çıkış yapacak.

Tam Boyutta Gör Yeni paylaşılan GPU-Z görüntülerine baktığımızda, bu özelliklerin Radeon RX 7700 XT ile eşleştiğini görüyoruz. Bununla birlikte sızıntı kaynağı, yeni GPU'nun 3DMark TimeSpy testinde 17.000 puan aldığını belirtiyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda bunun RX 6800 XT ile RX 6800 arasında bir performansa işaret ettiğini söyleyebiliriz. Üstelik selefi RX 6700 XT'den yüzde 32,7 daha hızlı.

AMD RX 7800 XT ve RX 7700 XT'nin lansman görüntüleri sızdı 6 gün önce eklendi

Öte yandan tüm bu verilerin sentetik kıyaslamaya dayalı olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle tüm resmi sonuçlar için 6 Eylül'e kadar beklememiz gerekecek.

3DMark Time Spy Sonuçları Model Time Spy RX 6800 XT 19.277 %0 RTX 4070 17.839 -%7 RX 7700 XT 17.000 -%5 RX 6800 16.137 -%4 RTX 4060 Ti 16GB 13.372 -%15 RX 6700 XT 12.806 -%3 RX 7600 10.897 -%9

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Radeon RX 7700 XT çıkışından önce test edildi: İşte ilk sonuçlar