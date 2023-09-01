Radeon RX 7700 XT çıkışından önce test edildi: İşte ilk sonuçlar

Bilmeyenler için RX 7700 XT, 54 CU (işlem birimi), 3456 Akış İşlemcisi, 18 Gbps 12GB GDDR6 bellek ve 192 bit bellek veriyolu ile tanıtıldı. Bu noktada 2 adet 8-pin güç konektörü ile desteklenen ve 245W TBP'ye (Toplam kart gücü) sahip olan GPU, 449 dolardan başlayan fiyatlar ile çok yakında çıkış yapacak.
Öte yandan tüm bu verilerin sentetik kıyaslamaya dayalı olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle tüm resmi sonuçlar için 6 Eylül'e kadar beklememiz gerekecek.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.