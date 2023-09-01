Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Radeon RX 7700 XT çıkışından önce test edildi: İşte ilk sonuçlar

    AMD'nin yeni ekran kartı Radeon RX 7700 XT, çıkışına sayılı günler kala test edildi. RDNA 3 mimarisinin yeni üyesi, RTX 4070 ile yarışıyor. Gelin sonuçlara hep birlikte göz atalım...
    Radeon RX 7700 XT çıkışından önce test edildi: İşte ilk sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi kısa süre önce AMD, RDNA mimarisinin yeni üyeleri RX 7700 XT ve RX 7800 XT ekran kartlarını duyurdu. Böylece RTX 3060 Ti ve RTX 4070'e rakip olacak her iki kartın, 6 Eylül'den itibaren raflarda yerini alacağı belirtildi. Şimdi bu tarihe sayılı günler kala, RX 7700 XT'den ilk sonuçlar paylaşıldı. RDNA 3 mimarisinin yeni üyesi, neredeyse RTX 4070 ile yarışıyor.

    Radeon RX 7700 XT çıkışından önce test edildi

    Bilmeyenler için RX 7700 XT, 54 CU (işlem birimi), 3456 Akış İşlemcisi, 18 Gbps 12GB GDDR6 bellek ve 192 bit bellek veriyolu ile tanıtıldı. Bu noktada 2 adet 8-pin güç konektörü ile desteklenen ve 245W TBP'ye (Toplam kart gücü) sahip olan GPU, 449 dolardan başlayan fiyatlar ile çok yakında çıkış yapacak. 

    Radeon RX 7700 XT çıkışından önce test edildi: İşte ilk sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Yeni paylaşılan GPU-Z görüntülerine baktığımızda, bu özelliklerin Radeon RX 7700 XT ile eşleştiğini görüyoruz. Bununla birlikte sızıntı kaynağı, yeni GPU'nun 3DMark TimeSpy testinde 17.000 puan aldığını belirtiyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda bunun RX 6800 XT ile RX 6800 arasında bir performansa işaret ettiğini söyleyebiliriz. Üstelik selefi RX 6700 XT'den yüzde 32,7 daha hızlı.

    Öte yandan tüm bu verilerin sentetik kıyaslamaya dayalı olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle tüm resmi sonuçlar için 6 Eylül'e kadar beklememiz gerekecek. 

    3DMark Time Spy Sonuçları
    Model Time Spy
    RX 6800 XT 19.277 %0
    RTX 4070 17.839 -%7
    RX 7700 XT 17.000 -%5
    RX 6800 16.137 -%4
    RTX 4060 Ti 16GB 13.372 -%15
    RX 6700 XT 12.806 -%3
    RX 7600 10.897 -%9
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat egea marş basıyor ama çalışmıyor fm transmitter cızırtı çözümü telegram kanalları erzincan tıp yorumlar beşiktaş kongre üyeliği ayrıcalıkları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi A2
    Xiaomi Redmi A2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IP5
    Lenovo IP5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız